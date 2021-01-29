Отель «Рэдиссон Коллекшен» открыл онлайн-студию для мероприятий

В Конференц-холле отеля «Рэдиссон Коллекшен, Москва» (гостиница «Украина») заработала полнофункциональная онлайн-студия для проведения дистанционных мероприятий на профессиональном уровне.

Площадь Конференц-холла составляет 380 кв.м. Здесь установлен светодиодный экран Gloshine c разрешением размером 10 на 3 метра, а также световое оборудование компаний Clay Paky, Robe и Martin. Звук обеспечивает аппаратура Audiotechnik. За техническое оснащение отвечают компании Sun System и Moon Video.

Благодаря лаконичному оформлению площадки, организаторы могут задействовать дополненную реальность (AR) для создания особых визуальных эффектов. Агентство abd: Entertainment возьмет на себя все этапы разработки AR-сопровождения мероприятия, начиная с разработки идеи, создания дизайна и до составления подробного технического сценария.

Проект, который мы реализовали в партнерстве с Radisson Collection Hotel Moscow стал настоящим прорывом. В пандемию, когда ивент-индустрию практически поставили на «стоп», мы начали искать новые решения. У нас были ресурсы: специалисты, парк оборудования, своя продюсерская компания. Наш давний партнер в лице отеля "Рэдиссон Коллекшен, Москва" горячо поддержал наше предложение. Илья Авдюнин, генеральный продюсер event-агентства ABD:ENTERTAINMENT

Отель обеспечивает мероприятия кейтерингом и доставляет участникам персональные боксы. Кофе-брейки можно дополнить VR-экскурсиями по отелю: участники могут детально рассмотреть диораму Москвы, расписной плафон и ознакомиться с коллекцией живописи 1950-х годов. VR-экскурсии доступны как владельцам полноценных-гарнитур, так и тем, кто подключается к мероприятию с персонального компьютера.

Пока страна была в самоизоляции, а ивент-бизнес во фрустрации, мы начали создавать контент с телевизионным уровнем картинки в прекрасном отеле в центре Москвы, куда не стыдно пригласить даже первых лиц. Знали ли мы, как отнесутся заказчики к таким инновациям в сфере организации мероприятий? Нет! Но результат говорит сам за себя: за полгода работы онлайн-студии мы реализовали свыше 100 проектов, и есть ощущение, что мы увидим дальнейший рост спроса и после снятия ограничений. А для нас мир digital стал абсолютно родным! Илья Авдюнин, генеральный продюсер event-агентства ABD:ENTERTAINMENT



При необходимости организаторы мероприятия могут воспользоваться выделенными переговорными. Руководство отеля внимательно следит за выполнением всех рекомендаций ВОЗ и Роспотребнадзора, снабжая участников мероприятия средствами защиты.

Подробнее о возможностях площадки можно узнать по ссылке.

Фото на обложке: предоставлено компанией