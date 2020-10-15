Компания Рикки Мартина создала новую технологию объемного звука

Поп-музыкант Рикки Мартин и команда его недавно созданной компании Martin Music Labs считают, что они совершили прорыв в области звука. Их технология Orbital Audio не требует специальных приложений или оборудования и предполагает индивидуальный подход к прослушиванию музыки.

Музыка в 3D, 4D и 8D создается благодаря технологиям объемного звучания и сложного микширования. Звукорежиссеры используют различные приемы, чтобы создать ощущение звука вокруг: например, задержки и реверберации.

Идея пришла к Рикки Мартину во время пандемии.

«Первые два дня в изоляции были ошеломляющими, — рассказывает Мартин. — Все говорили мне: "Рикки, придется отменить все твои туры". А я отвечал: "Погодите. Давайте просто послушаем музыку. Это мое лекарство.”».

Одиннадцатый студийный альбом Мартина должен был выйти в январе, но пандемия заставила певца пересмотреть планы. Он разделил альбом на две части: Pausa и Play. Первая вышла в мае, вторая готовится к релизу.

После отмены концертного тура Мартин решил повысить качество новых треков. Он обратился к своему звукорежиссеру Джейсену Джошуа, чтобы выяснить, как сделать треки на Pausa более иммерсивными. Как выразился Мартин: «Сделайте каждый трек индивидуальным и заставьте его летать вокруг меня, — вспоминает он. — И бум, появилась компания Orbital Audio».

«Мы запустили проект не для того, чтобы заново изобрести звук. Мы сделали это, чтобы дать Рикки то, чего он хотел — на тот момент этого не существовало», — говорит звукорежиссер Мартина.

Крупные компании вроде Sony или Dolby много лет разрабатывают иммерсивные аудиотехнологии. Но Мартин и Джошуа настаивают, что их технология Orbital Audio является первой в своем роде, поскольку не требует специального оборудования или отдельной платформы.

«Это было самое главное: Рикки требовал, чтобы технология была доступна на любом телефоне, в любой точке мира, на наушниках за $5 или за $100», — говорит Джошуа.

Он подчеркивает, что Orbital Audio — это больше, чем звук в 3D или 8D, поскольку внимание уделяется деталям в каждой части песни.

«Вас будет окружать весь трек, а не только Рикки или гитара, или то, что вы захотите выбрать, — рассказывает Джошуа. — Вот в чем была наша цель: как сделать музыку индивидуальнее? Фактически нам пришлось придумать новую технологию».

Мартин и Джошуа не раскрывают особенности Orbital Audio. Мини-альбом Pausa вышел в двух версиях: стандартной и разработанной с помощью Orbital Audio. Так слушатели смогут получить представление о том, чем новая технология отличается от аналогов.

«Я чувствую, что мы можем создать отличное приложение для медитации с Orbital Audio. Мы сможем объединить тибетские песнопения с григорианским пением и окружить вас этой музыкой», — считает Рикки Мартин.

Конечная цель Orbital Audio — расширить сферу применения от музыки до игр, фильмов и мероприятий — вплоть до здоровья и хорошего самочувствия.

Музыкант рассказывает, что сейчас они показывают Orbital Audio коллегам из музыкальной индустрии и собирают обратную связь о том, как технологию можно использовать для других проектов.

«Это реакция людей, которые привыкли смотреть черно-белый телевизор и вдруг видят цветной, — говорит он. — Никто не захочет вернуться к черно-белому телевидению, вот насколько это впечатляет».

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Фото на обложке: Andrea Raffin / Shutterstock