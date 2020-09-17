Когда в космос полетят обычные люди?

Каждую неделю читатели рассылки MIT The Airlock присылают свои вопросы космическому журналисту Нилу В. Пателю. В этот раз он рассказывает, как обычный человек может отправиться в космос и когда путешествие на орбиту станет доступнее.

Этот вопрос напоминает серию «Симпсонов», в которой NASA из-за отсутствия общественного энтузиазма по поводу космической программы США отправило в космос «обычного человека» — Гомера. Это решение чуть не привело к катастрофе и гибели экипажа, когда из-за выходок Гомера (начиная с проноса пакета чипсов на борт) навигационное оборудование начало ломаться.

Среднестатистический человек умнее, чем Гомер, но тема этой серии (вышла в эфир в 1994 году, в качестве приглашенного персонажа в ней участвует Базз Олдрин) все еще актуальна. Космический полет — не то занятие, с которым среднестатистический человек смог бы справиться без серьезной подготовки. Это не полет на самолете. Полет на орбиту и жизнь в условиях сниженной гравитации в течение более чем нескольких дней — это интенсивная физическая нагрузка. Кроме этого, находиться в таком маленьком пространстве трудно и с психологической точки зрения. В любой момент может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая потребует спокойствия, даже когда на карту поставлена жизнь человека и его экипажа. Вот почему астронавты тренируются годами, прежде чем отправиться в космос.

Другой вопрос — деньги. Посылать людей в космос по-прежнему очень дорого, и те, чей полет не финансируется правительством или богатой компанией, должны платить сами. Когда SpaceX запустит свою миссию вокруг Луны в 2023 году, среди шести-восьми пассажиров экипажа будет японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Неясно, сколько он платит за поездку, но можно предположить, что это больше, чем большинство из нас когда-либо мечтало заработать в своей жизни. NASA хочет предложить туристам полеты на Международную космическую станцию. За питание и системы жизнеобеспечения им придется заплатить всего $35 тысяч в сутки. Но в эту цену не входит билет на пусковую капсулу, которая отправляется на МКС (его стоимость может доходить до $52 млн).

Это не значит, что космос всегда будет недоступен для обычного человека. Virgin Galactic и Blue Origin хотят предложить суборбитальные полеты, которые доставят людей в космос на несколько минут и позволят им испытать невесомость и увидеть землю с высоты. Подготовка к этим миссиям далека от интенсивной, и любой здоровый человек с ними справится.

Стоимость бронирования билетов на рейс Virgin Galactic — $250 тысяч. Илон Маск говорит, что его конечная цель — чтобы билет на Марс в один конец стоил примерно столько же, но это будет через несколько десятков лет.

Космос никогда не будет дешевым, но со временем он станет доступнее.

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