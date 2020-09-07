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Основатель Virgin Galactic полетит в космос в начале 2021 года

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Virgin Galactic подала заявку в Федеральную комиссию по связи США на проведение следующего тестового полета в космос с экипажем на борту. Назначенная дата — 22 октября текущего года. Всего планируется два тестовых запуска. В случае их успеха основатель компании Ричард Брэнсон совершит первый полет в космос в качестве туриста в начале 2021 года. Об этом сообщает CNBC.

Основатель Virgin Galactic полетит в космос в начале 2021 года

Во время первого тестового запуска на борту SpaceShipTwo будут находиться два пилота. Во втором испытательном космическом полете экипаж увеличится до четырех специалистов. 

Если оба запуска пройдут успешно, основатель компании Ричард Брэнсон отправится в первый туристический полет в космос в первом квартале 2021 года. По заявлению Virgin Galactic, этот полет ознаменует начало космического туризма компании.

Отмечается, что первый тестовый полет может произойти в последующие после 22 октября дни. Эта дата выбрана как начало временного окна для совершения запуска.

В компании также уточнили, что перед тестовыми полетами будут проведены четырехчасовые испытательные полеты самолета-носителя WhiteKnightTwo. Они запланированы на 1 и 7 октября.

Следующий космический запуск Virgin Galactic будет первым после тестового суборбитального полета с пассажиром на борту в феврале 2019 года.

В июле текущего года компания представила дизайн своего космического корабля, предназначенного для коммерческих полётов.

В августе Virgin Galactic объявила дополнительную эмиссию акций после получения нулевой выручки во втором квартале 2020 года.

Фото: Mia2you / Shutterstock

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