От 0 до 1000: как стартапу привлечь первых пользователей

Создатель UserBooster Ксавье Койффар за последние 2 года помог запустить более 30 стартапов и привлечь им первых пользователей. Он рассказал о стратегиях, которые будут полезны проектам на старте.

Одна из главных проблем, с которой сталкивается стартап, — это набрать обороты и привлечь первых пользователей. Об этом часто забывают проекты, уверенные в своем продукте. Но без аудитории он будет лишь «пылиться» на сайте, не принося никакого дохода.

Начните с первого дня

Лучше всего не ждать, пока продукт будет готов, чтобы запускать маркетинговую кампанию. И на то есть две причины.

Создание продукта всегда занимает больше времени, чем планировалось, и всегда может возникнуть желание отложить запуск, чтобы добавить еще одну функцию. Для маркетинга требуется время. И чем раньше начать, тем лучше.

Пока продукта нет, продвигайте все остальные аспекты своего стартапа: свое видение, целевую страницу, опыт в данной теме и так далее.

Это уникальный период, чтобы создать сообщество и продемонстрировать свою экспертность. Именно тогда следует приступить к наращиванию аудитории, если у проекта ее еще нет. Привлечение первых пользователей и общение с ними дадут вам новые и захватывающие идеи, которые не найти ни в одном анализе рынка или когортных исследованиях.

Целевая страница — первый актив стартапа. Не усложняйте ее. Можно использовать no-code инструмент, например, Weblfow или Carrd. Основные задачи целевой страницы:

Опишите свое видение. Собирайте информацию о заинтересованных людях (например, email-адреса).

Поработайте над заголовком, постарайтесь сделать его четким и опишите идею и то, как хотите реализовать свое решение. Если вы можете добавить визуальный контент или демонстрационное видео, будет еще лучше. Действуйте так, как будто продукт уже существует, и добавьте призыв к действию, например, зарегистрироваться в списке ожидания или сделать предварительный заказ.

Именно так можно получить одобрение от аудитории уже на старте.

С этой целью некоторые создают «дымовые завесы» — страницы, на которых указаны цены и кнопки, перенаправляющие пользователя в список ожидания.

Однако Ксавье рекомендует запустить полноценную маркетинговую кампанию, продвигающую предварительные заказы. Это позволит людям платить за продукт. Для стартапа это не только способ повысить мотивацию, но и возможность сразу построить сообщество.

Что не нужно делать

Существует много мифов о запуске стартапа. Рассмотрим, от чего лучше отказаться на данном этапе.

Не усложняйте. На данный момент у вас есть только идея и целевая страница. Пожалуйста, не увлекайтесь административной работой. Разумеется, вам понадобится компания, чтобы получать деньги. Но это будет позже. Не покупайте логотип. Логотипы и брендинг не так важны на старте. Первый лого можно нарисовать при помощи бесплатного онлайн-инструмента всего за полчаса, а впоследствии усовершенствовать его. На данный момент основная задача — общение с пользователями. Не увлекайтесь сувенирами. Все эти вещи отвлекут вас от вашего основного занятия: подтвердить свою идею стартапа. Да, это может быть полезно для маркетинга. Но пока в этом нет необходимости. Аналогично и с визитками. Не торопитесь искать инвесторов (пока). Возможно, вам понадобятся деньги для работы над продуктом и развития видения. Но пока еще слишком рано. В первую очередь нужно доказать, что идея реальна, может развиваться и привлекать пользователей. Затем можно обратиться к инвесторам и попросить денег. До этого придерживайтесь концепции бережливого стартапа. Не бросайте работу. Этот совет может показаться противоречивым, но основателю стартапа не следует увольняться, пока он не найдет достаточно покупателей, чтобы заработать на еду, или пока он не подтвердит идею метриками из реальной жизни и получит инвестиции. Не забывайте, что 90% стартапов терпят неудачу. Никто не хочет оказаться в подобной ситуации и потерять все.

Теперь, разобравшись, что нужно новому стартапу, а что нет, можно начинать.

Определите свою целевую аудиторию

Это важно, чтобы сформировать стратегию запуска стартапа. Это определит, с кем следует поговорить, и в какие сообщества или места отправиться для установления контактов. Эффективный способ — определить аватар клиента.

Для этого ответьте на следующие вопросы:

Какого он пола?

Сколько ему лет?

Какой у него доход?

Где он живет?

Какая у него должность?

Получив представление о целевых клиентах, можно погрузиться в то, почему и как они будут взаимодействовать с продуктом.

Где они общаются в интернете? В каких сообществах их можно найти?

Что им нужно? Каковы их болевые точки?

Решает ли ваш стартап их проблемы?

Что они почувствовали, когда приобрели ваши продукты?

Почему они так себя чувствовали? Должны ли они чувствовать себя иначе?

Эти вопросы могут показаться очевидными, но это упражнение поможет вам уточнить вашу цель и предложение, а также расставить приоритеты в дорожной карте продукта. Это шаг нельзя пропустить при запуске нового стартапа.

Первые 10 пользователей

Друзья, семья и близкие знакомые

При запуске нового стартапа в первую очередь стоит рассказать об этом всем знакомым. Это могут быть друзья, семья и близкое окружение. Покажите им продукт, попросите оставить отзыв и извлеките из него уроки.

Публикация в каталогах

Существует несколько площадок, где размещаются продукты на стадии бета-тестирования. Как правило, такие сообщества очень дружелюбны. Это помогает устранить наиболее очевидные ошибки и даже усовершенствовать продукт перед запуском. Кроме того, специализированные сообщества позволят привлечь первых пользователей еще до официального релиза.

Список самых известных каталогов стартапов, ориентированных на бета-тестирование:

От 10 до 100 пользователей

Разместите свой проект в каталогах стартапов

Существует более 100 соответствующих площадок. Чтобы разместить свой проект во всех каталогах, потребуется время, но это того стоит. Некоторые крупные каталоги, такие как G2, CapTerra и AngelList, привлекают огромный трафик и помогут стартапу с SEO. Для тех, кто не хочет заниматься этим самостоятельно, существуют услуги по добавлению стартапа в каталоги.

Используйте онлайн-сообщества

Вот тут-то и пригодится образ клиента, который мы создали ранее. Если он составлен верно, вы уже понимаете, на каких онлайн-площадках встречаются ваши потенциальные пользователи.

Стратегия довольно проста: идите туда, заводите друзей, помогайте сообществам и в конечном итоге покажите свой продукт. Например, можно использовать Reddit. Там много сообществ и много способов привлечь пользователей. Фаундер может поделиться опытом, написав сообщение в блоге о том, как запустить свой стартап. Больше сообществ можно найти по ссылке.

Социальные медиа

Создав аудиторию в сети, можно привлечь внимание к стартапу. Поделитесь опытом в решении своей проблемы, люди оценят ваш продукт и станут пользователями. Попробуйте все площадки, но сосредоточьтесь на той, которая сработает.

Путь к 1000 пользователей

Начните работать над SEO

Поисковая оптимизация отнимает много времени и усилий. Поэтому этим не рекомендуется заниматься с 1-го дня. Но как только проект начнет расти, команде обязательно следует сфокусироваться на SEO и создать блог, чтобы повысить рейтинг и поделиться своим опытом. Это принесет бесплатный трафик и укрепит бренд.

Выходите в СМИ

Теперь, когда у вас есть первые пользователи и первые доходы, можно общаться с прессой и делиться своей историей, например, рассказывать об официальном запуске стартапа. Как и SEO, PR очень важен, но требует много времени.

Еще стратегия — попасть в рассылку специализированного издания или давать экспертные комментарии.

Перерабатывайте свой контент для разных социальных сетей

Чтобы привлечь первую сотню пользователей, эффективнее сосредоточиться только на одной социальной сети (той, которая дает наилучшие результаты). На следующем этапе стоит сделать больше. Перерабатывайте каждую единицу контента в самые разные форматы.

Например, запись в блоге можно трансформировать в:

тред в Twitter,

публикацию в социальной сети,

TikTok,

запись на Medium,

статью на форуме и так далее.

Создавать контент очень тяжело. Хорошая стратегия состоит в том, чтобы снизить это бремя и распространять каждый фрагмент по всему интернету. Таким образом можно наращивать свое влияние.

Циклы роста

Чтобы привлечь первую сотню пользователей, стартапу приходится проделать множество итераций. Не забывайте включать в него некоторые функции, которые побудят делиться продуктом или приглашать друзей.

Это отличный способ расширить пользовательскую базу без особых усилий. И его легко масштабировать.

Запустите стартап на ProductHunt

Это важный этап. Если запуск будет удачным, проект повысит узнаваемость и посещаемость, а также привлечет внимание прессы. Рекомендуется сделать это после привлечения более 100 пользователей.

Общие рекомендации

Чтобы получить первую 1000 пользователей, необходимо активизировать усилия.

Чем больше запусков, тем выше шанс привлечь пользователей, которые полюбят продукт и будут лояльны к нему.

Первая версия никогда не должна быть идеальной. Достаточно, чтобы она демонстрировала видение и позволяла получить обратную связь от пользователей, чтобы улучшить продукт.

Не стесняйтесь запускать его как можно скорее — даже выпустив бета-версию или пригласив друзей попробовать его бесплатно (зарегистрировавшись по электронной почте).

Когда первая версия будет готова, отправьте ее в каталоги стартапов. На этом этапе не нужен полностью функциональный продукт. Лучше, чтобы пользователи могли рассказать, что им в нем нравится, а что нет.

Ключевой момент — регулярные запуски внутри сообществ. Начните с самых маленьких и продвигайтесь вверх, пока не достигнете более значимых сообществ, таких как Product Hunt или Hacker News. Получите обратную связь, обновите свое решение, а затем снова представьте его более широкому сообществу.

Эта стратегия имеет два основных преимущества:

постоянная обратная связь от пользователей, которая ускоряет итерацию;

стартап продолжает расти и может постоянно совершенствовать свой продукт и маркетинговую стратегию.

Запуск стартапа — это непростая задача. Чтобы продукт заметили среди множества других новых приложений и сервисов, претендующих на внимание пользователей, требуется время, усилия и изобретательность.

Это руководство даст вам представление о шагах, которые нужно предпринять для запуска на разных платформах. Привлечь первую тысячу пользователей сложно, но как только они у вас появятся, будет легче получить следующие 3 тысячи и так далее.

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Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock