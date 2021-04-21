Исследование: американцы-миллениалы стали чаще покидать крупные города

Исследование сайта о финансовом планировании SmartAsset показало : популярность таких крупных городов, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго, среди американских молодых специалистов начала снижаться еще до пандемии 2020 года. Вот в какие города предпочитали переезжать миллениалы в 2019 году.

В своем исследовании SmartAsset использовал самые последние данные опроса Бюро переписи населения США за 2019 год. Было обнаружено, что миллениалы в возрасте от 25 до 39 лет покидали крупные города и направлялись в штаты, среди которых Техас, Колорадо, Вашингтон и Аризона. Согласно отчету, в 2019 году большее число миллениалов переехало в такие города, как Денвер, Сиэтл, Феникс и Остин.

По данным LinkedIn и компании-грузоперевозчика U-Haul, эта тенденция продолжилась с начала пандемии в марте 2020 года.

В декабре компания LinkedIn обнаружила, что на платформе появилось большее число пользователей всех возрастных групп из таких городов, как Остин, Феникс, Нэшвилл и Тампа. Выводы были сделаны на основе изменения почтовых адресов в период с апреля по октябрь 2020 года.

Январский отчет U-Haul показал, что чаще всего люди переезжали в такие штаты, как Теннесси, Техас, Флорида, Огайо и Аризона.

Вот в какие города направлялись миллениалы в 2019 году по данным исследования SmartAsset.

Денвер, Колорадо

В Денвере самый высокий показатель чистой миграции: в 2019 году в город переехали 10974 миллениала из других штатов. В результате около 33% население Денвера составляли миллениалы.

Сиэтл, Вашингтон

В Сиэтл переехали 6164 миллениала из других штатов. Они составили 34% населения города.

Феникс, Аризона

Чистая миграция — 5958 миллениалов. После этого они составили 23% населения города.

Остин, Техас

В Остин переехали 5686 миллениалов из других штатов, составившие 31% населения города.

Колорадо-Спрингс, Колорадо

Показатель чистой миграции в Колорадо-Спрингс составил 5050 миллениалов, что представляет около 24% населения города.

Фриско, Техас

Во Фриско, расположенном в районе аэропорта Dallas-Fort Worth, показатель чистой миграции в 2019 году равнялся 3516 миллениалам. Представители этого поколения составили 19% населения города.

Кэри, Северная Каролина

В Кэри, который находится примерно в 15 минутах на западе от города Роли, отправилось 3364 миллениала. Данные об их проценте от всего населения неизвестны.

Портленд, Орегон

В Портленде показатель чистой миграции составил 3311 миллениалов, что представляет около 29% от населения города.

Хендерсон, Невада

В 2019 году в Хендерсон, расположенный примерно в 25 минутах от исторического центра Лас-Вегаса, переехало 3042 миллениала из других штатов. Они составили около 20% населения города.

Кейп-Корал, Флорида

Показатель чистой миграции в Кейп-Корале, который находится примерно в 20 минутах от Форт-Маерс и расположен на побережье Мексиканского залива, равняется 2666 миллениала. Представители этого поколения составили 18% населения города.

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