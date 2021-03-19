Американские пользователи Tinder смогут проверять биографию потенциального партнера

15 марта Match Group, материнская компания Tinder, объявила о партнерстве с некоммерческой организацией Garbo. Она предоставляет платформу для проверки автобиографических данных, которая будет интегрирована в Tinder на территории США. Выполнить проверку может каждый пользователь, но в первую очередь эта функция направлена на защиту женщин и маргинализированных сообществ.

Чтобы проверить биографию потенциального партнера в Tinder, понадобится его имя и фамилия или имя и номер телефона. Этот простой инструмент поможет принимать более осознанные решения относительно свиданий.

Однако пообщаться с человеком перед встречей все же придется: Garbo предоставляет не все данные о его нарушениях. Платформа может находить общедоступную информацию об абьюзе и насильственных преступлениях, а также не учитывает мелкие проступки, такие как штрафы за парковку и аресты за хранение наркотиков.

Проверка автобиографии будет платной, но ее стоимость пока не определена. По словам представителя Match Group, компания постарается сделать функцию доступной для пользователей.

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Тестирование Garbo будет проводиться в течение следующих месяцев, а к концу года ожидается полная реализация приложения. Match Group хочет внедрить возможность проверки и в другие свои бренды в США. Помимо Tinder, группа владеет еще несколькими популярными сервисами для знакомств, в том числе PlentyOfFish, OkCupid и Hinge.

Кроме того, Match Group вложила семизначную сумму в Garbo. Эти средства пойдут на развитие платформы и расширение персонала.

Конечно, Garbo работает только с доступными данными, а о большей части сексуальных преступлений просто не сообщается. По словам представителя Match Group, ложная информация, например ненастоящее имя, также помешает выполнить проверку. Тем не менее компании надеются, что эта функция поможет повысить уровень безопасности.

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