Рабочая виза США для UI/UX дизайнера: какую выбрать и как получить

Каждый специалист в какой-то момент сталкивается с невидимым, но вполне осязаемым потолком, ограничивающим его дальнейшее профессиональное развитие. Когда это происходит в рамках конкретной компании — специалист ищет другую. Когда в рамках города — специалист начинает искать перспективы в более крупном и экономически развитом городе. Но порой даже переезд в столицу не может удовлетворить желание профессионального роста, и в этой ситуации очевидный выход — трудовая иммиграция в страну первого мира.

H-1B — виза квалифицированного специалиста

Этот тип визы считается самым распространенным среди иностранных работников, нанимаемых американскими компаниями. При этом H-1B — одновременно самая простая и самая сложная для оформления. С одной стороны, требования к работнику достаточно базовые — нужно иметь степень не ниже бакалавра по специальности, соответствующей будущему рабочему месту, а также 3 года работы в данной сфере.

С другой стороны, существует жесткая квота — в год выдается не более 65 000 виз H-1B для обычных кандидатов и 20 000 виз для кандидатов с высшим образованием, полученным в американских вузах. При этом количество аппликантов в прошлом году было более 280 000. В итоге тех, кто получит визу, а кто нет, определяет обычная лотерея.

Забавно, но камнем преткновения для дизайнеров становится не маленькая квота на этот тип визы, а высшее образование. Дело в том, что в СНГ в профессию дизайнера интерфейсов люди приходят не после университета, а через самообразование или онлайн-курсы, что исключает наличие профильного диплома. Решается это следующим образом — в требованиях визы указано, что при отсутствии необходимого образования в зачет может пойти ваш рабочий опыт в соотношении три года к одному. Получается, если у вас есть подтвержденные 12 лет опыта работы, они компенсируют отсутствие 4-х летнего университетского профильного образования.

Требования к кандидату: профильное высшее образование не ниже бакалавра + 3 года опыта в данной сфере.

Срок действия визы: 3 года (с возможностью продлить до 6 лет).

Процесс оформления: когда успешно пройдете собеседование и примите заветный оффер, ваш будущий работодатель должен подать петицию с просьбой о выдаче вам рабочей визы H-1B в USCIS (прим. служба гражданства и иммиграции США). В случае положительного решения и попадания вашей заявки в квоту вы со спокойной душой заполняете форму I-160, оплачиваете консульский сбор и записываетесь на собеседование в ближайшее консульство.

Плюсы:

Когда вы отработаете по этой визе минимум год, работодатель сможет подать петицию на смену вашего статуса на иммиграционный;

Ваша супруга/супруг может легально жить и учиться в США, а в будущем получить иммиграционную визу одновременно с вами;

Возможность сменить работодателя, уже находясь в США;

Относительно невысокие требования к кандидату;

Компания-наниматель берет на себя почти все расходы по оформлению визы.

Минусы:

Подача петиций возможна только в определенный период один раз в год;

Из-за жестких квот успех получения визы зависит от лотереи;

Необходимо иметь высшее образование;

Супруги держателей визы не смогут работать в США.

L-1 — виза для трансфера сотрудника внутри компании

Эту визу очень любят «бодишопы» — аутстаффинговые и аутсорсинговые компании, преимущественно индийские, которые нанимают вас в свой филиал в США для работы над проектами с американскими заказчиками. Особенностью этой визы является то, что основная часть всех требований предъявляется именно компании-петиционеру, а не сотруднику, поэтому при поиске компании нужно убедиться, что у нее уже имеются кейсы успешного перевода сотрудников по визе L-1.

Когда вы найдете компанию, которая готова будет оформить вам L-визу, не торопитесь собирать чемоданы — по условиям вы должны будете сперва отработать в филиале этой компании за пределами США не менее одного года за последние три года и иметь должность не ниже Senior (чтобы классифицироваться как специалист в своей области и претендовать на тип визы L-1B) или Team Lead/Head of Design (чтобы классифицироваться как менеджер высшего звена и претендовать на тип визы L-1A).

Первоначально виза выдается на срок от 1 до 3 лет с правом продления еще на 3 года (но суммарно не более 7 лет), и, поскольку это виза «двойных намерений», у вас есть шанс в будущем преобразовать её в Green Card.

Может показаться, что это одна из самых легких рабочих виз, но не спешите радоваться. Первый и главный минус — находясь в США по этой визе, вы не можете сменить работодателя. Вообще.

Это означает, что компания не боится вас потерять, а значит будет диктовать любые условия: вероятнее всего вы будете получать зарплату значительно ниже рыночной, а любые разногласия с работодателем будут решаться не в вашу пользу. В случае увольнения вы должны будете в течение 14 дней покинуть страну во избежание штрафных санкций. Второй минус заключается в том, что петицию на выдачу вам Green Card может подать только ваш работодатель, а делать ему это очень не хочется.

Дело в том, что по статистике подавляющее большинство сотрудников после получения Green Card неминуемо уходят из компании, которая его привезла в страну, поэтому вашему работодателю будет выгоднее держать вас на птичьих правах максимально долгий срок, вплоть до окончания разрешенного срока пребывания. Поэтому, если вы решились идти именно по этому пути, необходимо быть железобетонно уверенным в добросовестности компании и обсудить все условия на берегу.

Требования к кандидату: необходимо отработать в филиале компании за пределами США не менее 1 года до переезда, а также иметь должность не ниже Senior.

Срок действия визы: 3 года (с возможностью продлить до 7 лет).

Процесс оформления: после того, как отработаете один год в местном филиале, компания-работодатель должна заполнить форму I129 с приложением для визы типа L и отправить ее в USCIS. Когда петиция будет одобрена, ваш работодатель получит ответ в виде формы I797. Потом вы должны будете заполнить форму I160, оплатить консульский сбор и записаться на собеседование в консульстве. Как и в случае с H-1B, подготовкой вашего кейса будет заниматься работодатель, поэтому вы будете полностью избавлены от этой головной боли.

Плюсы:

Супруг и дети до 21 года автоматически получают визу L-2, что позволяет им жить, учиться и работать в Америке;

Нет требований к уровню образования;

Виза не имеет квот, и петицию можно подавать в любое время года;

Компания-наниматель берет на себя почти все расходы по оформлению визы.

Минусы:

Виза не предполагает возможность смены работодателя;

Находясь в стране по этому типу визы, вы буквально зависите от вашего работодателя;

Петицию на смену вашего статуса на иммиграционный может подать только ваш работодатель, который, вероятнее всего, будет в этом совершенно не заинтересован.

O-1 — виза для самых талантливых и выдающихся специалистов

В народе ее называют визой для одаренных или экстраординарных специалистов. Она идеально подходит для творческих людей, работающих в сфере дизайна, кинематографа, а также профессиональных спортсменов, так как основным критерием оценки аппликанта является его профессиональные достижения, медийность и вклад в сферу, а не диплом об образовании или опыт работы. Эта виза уникальна тем, что может быть не привязана к конкретному работодателю (откуда у вольного художника работодатель?), и подавать на нее можно самостоятельно.

Сама формулировка «талантливый и выдающийся» может отпугнуть большинство желающих переехать тем, что даже очень успешные деятели в своей отрасли не страдают манией величия и не воздвигают себя на пьедестал. Но не пугайтесь, выступать с самопрезентацией перед аудиторией скептически настроенных миграционных офицеров не придется — тут все гораздо приземленнее, чем кажется на первый взгляд. Процесс доказывания ваших исключительных способностей происходит следующим способом: вы, с адвокатом или самостоятельно, собираете кейс, описывающий все ваши достижения и профессиональный опыт, который будут сопоставлять со списком требований из 8 пунктов. Чтобы мероприятие показалось успешным, нужно подойти хотя бы по трем из них.

На официальном сайте миграционной службы указаны следующие критерии:

Международные или локальные премии и награды, присвоенные вам или вашему проекту; Публикации о вас на профильных медиаресурсах, в газетах и интернет-журналах, упоминания вас в СМИ в качестве эксперта; Членство в профессиональных ассоциациях и объединениях, для принятия в которые вам необходимо пройти профессиональный отбор; Любые документы, подтверждающие ваш вклад в проект или продукт, получивший всемирное признание и популярность среди пользователей; Ваши авторские статьи на профессиональные темы, опубликованные на профильных сайтах или в журналах, а также книги за вашим авторством; Членство в жюри и других объединениях, занимающихся оценкой специалистов в той же или смежной области; Высокая заработная плата относительно рынка, премии или денежные вознаграждения за профессиональную деятельность; Высокая должность в корпорации, являющейся лидером рынка и вносящая вклад в развитие индустрии.

На первый взгляд может показаться, что список требований выглядит совершенно неподъемным, но не спешите сдаваться — собрать все необходимые документы возможно при наличии опытного адвоката и большого желания. Большинство достижений, которые могут вам казаться недостаточно значительными, можно так или иначе подогнать под рамки этих критериев. Например, ваше участие в интервью на профессиональную тему, загруженное на YouTube, можно смело записать в публикации о вас. А Case Study проекта за вашим авторством, опубликованное на узкоспециализированном сайте, будет являться авторской публикацией и исследовательской статьей.

Работники USCIS, которые рассматривают ваше дело, не профессиональные дизайнеры, поэтому не смогут объективно оценить качество работ, зато публичность и продуктивность кандидата им скажет о многом.

Немаловажным плюсом данной визы является отсутствие необходимости иметь работодателя — вы можете зарегистрировать собственное юридическое лицо в США и уже от его имени ходатайствовать о выдачи вам рабочей визы. По прибытии сможете свободно вести рабочую деятельность по контракту от лица своей компании или же перейти в другую компанию в качестве штатного сотрудника — для этого надо, чтобы ваш новый работодатель заполнил форму I129.

Впервые я узнал про эту визу в 2015 году. Тогда мне показалось, что требования к визе настолько астрономические, что даже не стоит начинать, но на всякий случай сохранил в закладках. Вернулся к этой статье только в 2019 году, когда уже порядком поднабрался опыта, уверенности в себе и сформулировал четкий план на будущее.

Когда я приступил к сбору кейса, самым сложным для меня оказалось собрать все материалы, работы и публикации воедино, поэтому лучше об этом позаботиться заранее и вести отдельную табличку со всеми ссылками. Вторым камнем преткновения оказался сбор рекомендательных писем от коллег в сфере дизайна — многие были удивлены такой просьбе и слабо себе представляли, как должно выглядеть эталонное письмо, которое удовлетворит иммиграционных офицеров. В этой ситуации очень поможет совет от вашего адвоката, который знает, какие ваши качества и достижения должны быть обязательно в нем упомянуты, а какие можно опустить.

В общей сложности, сбор кейса занял у меня 7 месяцев и содержал в себе более 500 страниц рекомендательных писем, статей, публикаций, скриншотов моих работ, всевозможных справок и документов. Все документы и публикации были в обязательном порядке переведены на английский язык.

Требования к кандидату: вы должны быть опытным и высокооплачиваемым специалистом в своей сфере, соответствовать минимум 3 из 8 критериев из списка, а также быть достаточно публичным и цитируемым — ваши достижения будут выглядеть гораздо убедительнее, если о них пишут в СМИ и их высоко оценивают другие специалисты.

Срок действия визы: 3 года (с возможностью продлить до 6 лет)

Процесс оформления: после того, как ваш кейс собран, необходимо отправить его в USCIS вместе с заполненными формами I129 и I907 (для ускоренного процесса рассмотрения дела). В случае одобрения вашего дела USCIS пришлет письмо с Approval Notice, после чего вам нужно будет заполнить форму I160, оплатить консульский сбор и записаться на собеседование в консульстве.

Плюсы:

Для подачи на данный тип визы вам не обязательно иметь работодателя в США;

Супруг и дети до 21 года автоматически получают визу O-2, что позволяет им жить и учиться на территории США;

Нет требований к уровню образования;

Виза не квотируется, и петицию можно подавать в любое время;

Держатель визы O-1 может без проблем менять работодателя и после года проживания в США имеет право подать петицию на получение иммиграционной визы.

Минусы:

Высокие требования к квалификации кандидата;

Супруг и дети держателя визы не имеют права на работу в США;

Все расходы на адвоката, оформления визы и релокацию лежат на ваших плечах.

EB-1 — миграционная виза выдающегося специалиста

Виза EB-1 является, по сути, двоюродной сестрой вышеупомянутой визы O-1 с одним лишь отличием — она иммиграционная, то есть дает право ее держателю получить Green Card. Успех получения EB-1 зависит от ваших профессиональных качеств и карьерных достижений, которые должны соответствовать определенным критериям. В отличие от O-1, для получения которой достаточно соответствовать минимальному количеству требуемых критериев, для EB-1 это лишь первый шаг.

Вторым шагом будет оценка представленных вами доказательств, чтобы убедиться, что вы лучший из лучших в своей области. Иными словами, необходимо показать, что ваша профессиональная деятельность принесет пользу индустрии.

Требования к кандидату: вы должны быть высококлассным специалистом в своей сфере, иметь внушительный послужной список и успешные проекты с известными международными компаниями. Также нужно соответствовать минимум трем пунктам из восьми.

Срок действия визы: бессрочная (с возможностью получения гражданства после 5 лет постоянного пребывания в США).

Процесс оформления: когда кейс собран и проверен вашим юристом, необходимо отправить его в USCIS вместе с заполненными формами I129 и I907 (для ускоренного процесса рассмотрения дела). Если кейс одобрят, USCIS пришлет вам письмо с Approval Notice, после чего вам нужно будет заполнить форму I160, оплатить консульский сбор и записаться на собеседование в консульстве.

Плюсы:

Для подачи на данный тип визы вам не обязательно иметь работодателя в США;

Супруг и дети до 21 года автоматически получают право жить, работать и учиться в США, а в дальнейшем и гражданство;

Нет требований к уровню образования;

Виза не квотируется, и петицию можно подавать в любое время;

Виза не имеет срока действия и, по сути, является видом на жительство.

Минусы:

Крайне высокие требования к квалификации кандидата;

Все расходы на адвоката, оформления визы и релокацию лежат на ваших плечах.

После прочтения всего вышеизложенного у вас, вероятно, всё равно останется вопрос: «Как мне понять, какую визу делать?». На самом деле, выбор будет зависеть от ваших входных данных, профессионального бэкграунда, количества располагаемого времени и денежных средств. Чтобы помочь определиться, я расскажу, как вижу это сам.

Виза H-1B лучше всего подходит для специалистов, которые пришли в профессию классическим путем — через академическое образование. Если у вас за плечами магистерский диплом ИТМО, или вы получали бакалавра в «Британке», после этого отработали несколько лет по профессии и теперь хотите большего, то H-1B вам вполне подходит. Она не требует взрывного карьерного роста или каких-то великих вкладов в индустрии, зато ваше образование сыграет на руку.

L-1 подойдет, если у вас уже есть бизнес в своей стране (например, небольшая студия веб-разработки или семейное дизайн-агентство), и вы хотите открыть представительство в США. В этом случае вы можете претендовать на категорию L-1A для высшего менеджерского звена и впоследствии самостоятельно подать запрос на иммиграционный статус.

Категория L-1B может пригодиться отчаянным людям, которые любой ценой хотят попасть в США и готовы полностью довериться перевозящей их компании. Обычно такой способ выбирают те, у кого ничего не получилось с остальными типами виз.

Виза O-1 будто бы была создана специально для пробивных творческих самоучек, которые перепрыгнули университет и сразу пошли за рабочем опытом. Если вы планомерно работали над развитием собственного бренда, над своей публичностью, активно делились знаниями и участвовали в конференциях и имиджевых проектах, то эта виза — лучший выбор для вас.

Виза EB-1 также может подойти вам, но объективно оценить ваши шансы сможет только профессиональный юрист. В некоторых случаях люди, рассматривающие для себя визу O-1, даже не подозревают, что их кейс достаточно сильный для того, чтобы претендовать сразу на иммиграционную визу.