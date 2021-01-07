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Work&Travel: как устроена программа международного обмена в США

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Марина Засорина
Марина Засорина

Директор департамента рабочих программ компании STAR Travel

Мария Передок

Work and Travel USA — популярная среди студентов программа культурного международного обмена в США. В период с мая по сентябрь её участники работают в Америке, а после этого у них есть 30 дней на путешествие. Как правило, работают студенты в сфере обслуживания: парках развлечений, ресторанах, магазинах, национальных парках, отелях.

Директор департамента рабочих программ компании STAR Travel Марина Засорина поговорила с участниками программы о том, что дала им эта поездка и как она изменила их жизнь. 

Work&Travel: как устроена программа международного обмена в США

Мария Толокольникова, год поездки 2012

Первый раз о программе Work&Travel USA я узнала в 2011 году, но не успела подать заявку, квоты на программу уже закончились. Зато был целый год на подготовку. Я выросла в небольшом посёлке Крутоярский в Рязанской области и даже представить не могла, что когда-нибудь окажусь по ту сторону океана. Единственной моей заграничной поездкой к тому моменту была Украина. 

Я старалась как можно больше общаться с местными для практики: поездка сделала мой английский идеальным.

 

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Во время программы испытала несколько культурных шоков:

  • Первый — еда. Я работала в парке развлечений на берегу океана в расслабленном городке Вайлдвуд (штат Нью-Джерси), и фастфуд, который был везде, пугал своим количеством. Я старалась придерживаться здорового питания, а местные вокруг своими фигурами демонстрировали обратное, поэтому пришлось с первых дней оперативно искать украинский магазин с гречкой.
  • Второй — английский язык. Раздражало, что даже маленькие дети, которые приходили на мой аттракцион, разговаривали на английском намного лучше, чем я со своими пятерками в зачетках.
  • Третий — американский менталитет. Из общения с американскими коллегами стали заметны различия в отношении к работе, для американцев это благодать и смысл жизни, а для русских: «работай меньше, зарабатывай и отдыхай больше». 

Ещё я отметила независимость американцев с раннего возраста. На моем аттракционе посетители выходили из лодки, которая плавала по небольшому каналу с декорациями в стиле пиратов Карибского моря. Я часто с удивлением наблюдала, что родитель стоял и смотрел, как ребёнок мучается, пытаясь самостоятельно вылезти из лодочки, не предлагал помощи и не разрешал мне как сотруднику помочь. Ведь ребёнок должен научиться делать это сам. Так же и с пожилыми людьми, большинство из них не принимали нашу помощь при выходе из лодки.

Меня поразили корпоративы нашего парка развлечений, где не было алкоголя, при этом они проходили невероятно весело и дружелюбно. Когда я рассказывала друзьям из России об этом, они просто не верили. Для меня была интересна концепция почасовой оплаты по сравнению с привычным нам месячным окладом в России, где зачастую приветствуется неоплачиваемые переработки.

В то лето я завела огромное количество друзей со всего мира — американцы, чехи,  британцы, шотландцы, турки, русские. Мы с ними общаемся по сей день, вместе путешествуем по Европе и навещаем друг друга.

Когда я вернулась в Россию, у меня началась затяжная депрессия, связанная с прохождением обратной адаптации. Прожив годовой жизненный опыт в рамках четырех месяцев, просто не можешь довольствоваться меньшим.


Парк Йосемити (Калифорния)


После окончания университета я переехала в Москву, где быстро нашла хорошую работу в административной сфере с приличной зарплатой. Строчка об опыте работы в США дала мне преимущество, да и свободный английский с американским акцентом производил должное впечатление. Я не принимала приглашений на интервью, где были интересные обязанности, но низкая зарплата, потому что в штатах я работала на летних работах, зарабатывая за неделю больше, чем предлагали эти позиции за месяц. Я просто не могла себе психологически позволить работать за копейки.

В свободное от работы время я много путешествовала по миру. В 2014 году полетела в отпуск в Англию и заодно поучилась в языковой школе, потому что после поездки в Штаты у меня появился побочный эффект — я перестала воспринимать на слух британский акцент. После этой поездки проблема разрешилась.

В путешествиях было интересно смотреть, как живут другие люди, есть ли место лучше, чем Америка. Я направляла усилия на работу и саморазвитие, устроилась в крупную международную компанию, работала с иностранцами. 

В 2017 году поступила на курсы синхронного перевода Высшей школы перевода МГУ. Меня и ещё 3 человек отобрали из 30 желающих на вступительном испытании, где нас посадили в кабинки и попросили синхронить без подготовки. Так они проверяли на наличие способностей к обучению. Опыт распознавания акцентов очень помог мне тогда, и я окончила этот курс, сдав выпускной экзамен лучше всех.

В прошлом году случайно наткнулась на статью в одном издании о вернувшихся из США и Канады соотечественников обратно в Россию. Ради интереса изучила требования и поняла, что они будто списаны с меня. Канада меня никогда не интересовала, ведь существует стереотип, что там холодно и скучно. Но мой американский друг, который живет в Сиэтле в 2 часах от границы с Канадой, меня переубедил. Я открыла город Ванкувер, где мягкий климат и океан — всё то, что мне нравилось в США. И я решила попробовать мигрировать. С первого раза сдала IELTS на нужный балл, собрала документы и буквально месяц назад получила статус постоянного резидента Канады. Теперь жду, когда Канада откроет границы после пандемии, чтобы воплотить давние мечты.


Лос-Анджелес


Поездка в США по программе Work&Travel USA разделила жизнь на до и после. Если бы я не уехала тогда на лето в Вайлдвуд, сейчас жила бы в России по абсолютно иначе. Не думаю, что это плохо, но те возможности, которые открываются передо мной сейчас, я не променяла бы ни на что другое. Америка научила мечтать, достигать, дружить, путешествовать и показала, что адаптация в чужой стране не страшна, расширила границы сознания. Полезным бонусом стал нетворкинг. Например, недавно мой бывший начальник из парка развлечений в Штатах дал мне хороший отзыв на LinkedIn, который очень пригодится мне в будущем в Канаде.

Алексей П., год поездки 2015

Я поехал по программе Work&Travel, потому что Америка мне всегда казалась страной возможностей и бесконечного удовольствия от жизни. Мне было интересно, насколько это так в действительности. Программа привлекла возможностью заработать деньги. Я смотрел на неё больше как на инвестиционный проект в финансовом и эмоциональном плане. Частично на программу заработал самостоятельно, частично помогли родители.

Будучи участинком программы я работал официантом в ресторане маленького, но очень знаменитого и дорогого горнолыжного курорта в Колорадо. Цены на еду в ресторане были заоблачные, соответственно, и чаевые космические. Минусов в работе не было вообще.

Расписание на основной работе позволило мне найти вторую, на которой я зарабатывал в два раза больше. Выходило, что работал по 60-70 часов в неделю.

Основные траты во время программы были на жильё, но если оценить, то и на это я много не потратил. Безусловно, путешествия обошлись мне в несколько тысяч долларов, но это того стоило. Я ездил отдыхать не только по окончании программы, но и брал отпуск во время, чтобы сделать глоток воздуха между работами. Бывало и такое, что выходных не было по 30-35 дней из-за того, что работал сразу в двух местах. Это был мой осознанный выбор.

Программа Work and Travel USA помогла убедиться, что Америка — страна, в которой надо много работать, чтобы чего-то достичь, если будешь делать свою работу на высшем уровне, то и награда будет соответствующая.  После рабочей части программы я шикарно отдохнул на пляжах и курортах Флориды в течение трёх недель. Были поездки по знаменитым курортам: Майами, парки развлечений Орландо, Лас-Вегас, Нью-Йорк. Одним из самых захватывающих моментов было посещение парка развлечений Universal, где я катался на самых сумасшедших американских горкам и окунулся в мир Гарри Поттера. Запомнились ещё и поездки на американских автобусах Грейхаунд.


1/6
Joshua Tree Park, Калифорния
2/6
Пляж Венис-Бич, Калифорния
3/6
Аспен
4/6
Лос-Анджелес
5/6
Сан Диего
6/6
Форт Лодердейл


С помощью программы я заработал больше 12 тысяч долларов всего за три с половиной месяца. Думаю, что это выше, чем средняя зарплата в США, если брать всё население, а не только жителей больших городов. По российским меркам это, конечно, огромные деньги, которые позволили мне открыть небольшой бизнес в России, путешествовать и начать жить на относительно высоком уровне. В Москве я себя чувствовал при деньгах точно.

Я и до программы знал, что в будущем захочу переехать в США, чтобы учиться или работать, так что, взяв такой пробник, понял, что мне действительно нравится здесь культура и атмосфера. Спустя два года после программы я поступил в американский университет. Программа дала понимание, как всё происходит в Америке, а также заряд смелости на перемены. Тогда я понял, что если чего-то захотеть, всё обязательно получится. Надо просто начать делать.

 Анна Радченко, год поездки 2014 и 2016

По программе я ездила дважды — в 2014 и в 2016 году. Самое интересное началось в 2016 году. Моя цель была довольно конкретной — попасть на саммит CIEE (один из спонсоров программы W&T). К тому же, это был 4-ый курс, и я понимала, что это последний шанс испытать все эти эмоции, путешествовать и просто кайфовать от жизни и свободы. Для того чтобы попасть на саммит, нужно было пройти конкурсный отбор — студент готовит видео или эссе, где делится взглядами о современном мире и его проблемах, предлагает пути решения, рассуждает о том, кто такой лидер. Победителей всего 60, и выбирают их из числа студентов со всего мира, которые поехали по программе. Тогда я стала одним из них.

Саммит проходил на кампусе американского университета в Вашингтоне, столице США. Мы жили в студенческом общежитии, ходили на лекции, участвовали в воркшопах, как настоящие студенты. В конце саммита надо было найти команду единомышленников, с которыми мы создали бы такой проект, которого еще нет в мире и который решит одну из ключевых глобальных социальных проблем. Вот именно этот момент я могу назвать поворотным в своей жизни. Именно тогда я почувствовала себя в своей тарелке среди своих людей и начала говорить! Громко. Не боясь осуждений, насмешек, непонимания. Я говорю об идеях. Ту эйфорию внутри меня невозможно передать.

Меня слушали с горящими глазами, идеям аплодировалаи, восхищались, меня поддерживали. Так создалась команда. И так впоследствии мы сделали лучший проект в своей группе, за который почти единогласно проголосовали все ребята, который получил максимальные оценки от профессоров университета. Мы презентовали его на большой сцене, это было так волнительно и вдохновляюще, что я до сих пор помню те чувства и эмоции, будто это было вчера. Нам говорили: «Ребята, делайте! Пусть ваш проект выйдет за рамки саммита, мы поддержим!».

Программа Work&Travel USA — гораздо больше, чем просто студенческая программа обмена, больше, чем просто путешествия или шанс почувствовать независимость. Это маленькая жизнь.

Для меня эта программа стала стартом, открыла двери, о которых я боялась мечтать, показала такую жизнь, с которой я себя никогда не ассоциировала. Именно с этим запалом я дважды прошла процесс поступления в магистратуру в США. Поступила и получила полное финансирование в одном из университетов Калифорнии. В процессе поняла, что это не совсем то, что я хочу, и решила попробовать снова, замахнувшись на Стэнфорд. Туда я не поступила, зато поступила в Гарвард, правда, без финансирования вообще, поэтому от этой мечты пришлось отказаться. В то время, когда была история с поступлением во второй раз, я уже жила и работала в Китае.  

Ни в 2014, ни в 2016 у меня не было цели заработать как можно больше денег. Была цель объехать и увидеть как можно больше, купить всё, что хочется, зарядиться эмоциями и обеспечить себе лучшее лето, которое будешь вспоминать потом всю жизнь. В 2014 я заработала порядка 7-8 тысяч долларов (было две работы — бариста в «МакКафе» и официантка в ресторане), в 2016 чуть больше — около 10 тысяч. В 2016 я работала в штате Колорадо, в городке Аспен (бариста в «Старбаксе» и кассиром в местном супермаркете). С собой не привезла почти вообще ничего (может долларов 400-600) — все потратила на путешествия, вещи, технику.

Арина Бабаева, год поездки 2019 и 2020

Я поехала по программе Work&Travel USA в первый раз в 2019 году просто из интереса, не верилось, что такое вообще возможно. США — страна из сказки. Вторая поездка состоялась в 2020. Оба раза я работала в Северной Каролине в городке Outer Banks. В первый год в отеле и ресторане морской еды, второй раз бариста и опять же в в рыбном ресторане.

Основная цель, которую я преследовала — подтянуть английский, и это действительно сработало. Пропал языковой барьер, в конце лета говорила уже на автомате. Я хотела познакомиться с американской культурой и расширить кругозор.

После того, как самостоятельно обеспечиваешь себя на протяжении лета, находишься далеко от родителей и полностью предоставлен себе, твой мир никогда не станет прежним. 

В моей работе было очень много плюсов — в отеле удавалось экономить на хозяйственных средствах, потому что в США это всё довольно дорого. Периодически в отеле кормили и оставляли чаевые, которые не облагаются налогом, в чём их огромное преимущество. В ресторане мы много ели и очень вкусно, общались с американцами. Работать бариста в «Старбаксе» очень здорово: можно попробовать много видов кофе, а с бодростью в работе вообще нет проблем — шоты эспрессо и огромная очередь клиентов точно не дадут соскучиться.


Арина на фоне моста Золотые Ворота в Сан-Франциско


Когда я рассказываю о том, что в 2020 году в самый разгар пандемии я уехала в США, все удивляются и округляют глаза. Я успела получить визу до закрытия посольства в Москве. Программа несколько отложилась, но мы всё-таки прилетели и попали в самое сердце Манхеттена. Выглядел он, как после апокалипсиса: пустые улицы, и все американцы, что меня тогда сильно удивило, носили маски. На следующий день мы спокойно добрались до места назначения. Ещё одно преимущество маленьких городов в том, что даже пандемия до них не дошла, и мы спокойно работали летом.

Весь туристический бизнес работал и нанимал сотрудников из-за нехватки студентов. Поэтому мы были нарасхват. Работодатели, выбранные спонсором программы, строго соблюдали меры безопасности: мы работали в масках и в перчатках, кроме того, строго соблюдалась социальная дистанция. Всё прошло спокойно, поэтому удалось даже попутешествовать и в октябре благополучно вернуться домой.


Фото на обложке: Unsplash 

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