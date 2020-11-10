«Единственный шанс стать успешным в США — получать удовольствие от учёбы»

Сегодня её герои — Наталья и Павел Черкашины, предприниматели из Кремниевой Долины, основатели Silicon Valley Camp, образовательного проекта и акселератора для детей 12+. Они расскажут подробнее о своём проекте, российском и западном образовании и жизни в Кремниевой Долине.

Rusbase Young публикует самые интересные моменты из интервью Яны Кушнер в рамках платформы #YKПреданныеДелу. На ней успешные предприниматели и профессионалы дают советы двадцатилетним.

Как появился Silicon Valley Camp

Наталья: Как только мы переехали в Долину, я влюбилась в людей, которые здесь живут, и захотела поделиться со всем миром их знаниями и образом жизни. Наша цель — показать ролевую модель.

Три года назад мы сделали лагерь, куда приглашали подростков и делились с ними информацией по трём направлениям: образование, крупные компании, стартаперство. После того, как случился ковид, мы решили попробовать такую же систему в онлайне.

Павел: Когда мне было 15 лет, я попал в США по программе обмена, и эти несколько недель в новой среде много нам дали. В этом возрасте происходят важные трансформации в жизни ребенка, он понимает, чем хочет заниматься, ищет для себя ролевые модели.

Наша миссия — помочь молодому поколению определиться с делом жизни, найти себя.

Об акселераторе

Наталья: Мы берём ребят от 12 до 18 лет. У нас шесть недель обучения, каждая неделя включает лекцию, работу в группе и домашние задания. Мы показываем весь диапазон возможностей для запуска собственного бизнеса. Дети получают практические задания, которые помогают им находить идеи, воспитать в себе нужные качества.

Павел: Набор этих заданий взят из акселераторов для взрослых предпринимателей. В основе - взрослая методология, но мы убрали лишний жаргон, сложные термины, ведь нам нужно объяснять 15-летним подросткам концепции бизнес-моделей, юнит-экономику простым языком. Когда всё лишнее убирается, то понимаешь, что суть довольно простая и её можно объяснить любому человеку.

Различия российского и западного образования

Павел: В хорошей американской школе обучение строится на основе мотивации, а не ограничений, как принято в Европе или России. Если ребёнок не сделал домашнюю работу, его никто не будет ругать. В Москве наши дети ходили в частную школу, их там водили строем, они носили школьную форму, учили наизусть таблицу умножения двузначных чисел. Здесь, в Кремниевой Долине, их никто ничего не заставляет делать. Сразу думаешь, как же они становятся успешными с таким подходом в образовании?

Я спрашивал уже успешных людей, как это работает. Они объяснили, что нагрузка на студентов в старших классах и потом в университете чудовищная!

Нагрузка настолько большая, что единственный шанс здесь стать успешным — получать удовольствие от самого процесса учёбы.

Всё время начальной и средней школы ребёнку не вбивают конкретные знания в голову, потому что это бесполезно — он их получит потом. Его учат кайфовать от процесса обучения, чтобы в дальнейшем он сам себя мотивировал на развитие.

О Кремниевой Долине

Павел: Это очень специфическое место. Оно точно не подходит каждому человеку. Долина притягивает людей с определённым складом характера, в первую очередь — предпринимателей. Это место, в котором в течение последних 150 лет собирались авантюристы со всего мира, начиная со времён золотой лихорадки. Сформировалась культура — если ты не препятствуешь другим людям, то можешь делать всё, что угодно. Никто ни за что не осудит: ни за поведение, ни за то, как ты одеваешься.

Сан-Франциско очень отличается от любого другого города мира. Здесь можно всё!

Но если тебе не очень интересно заниматься технологиями и изменением мира, то это будет самое скучное место на земле. В Долине нет ночных клубов, мест для развлечения.

Список книг о Долине

Рекомендует Наталья Черкашина

«Стартап», Кавасаки Гай

«Доставляя счастье. От нуля до миллиарда: история создания выдающейся компании из первых рук», Тони Шей

«Есть идея!: история IKEA», Ингвар Кампрад, Бертил Торекуль

«Запуск! Быстрый старт для вашего бизнеса», Джефф Уокер

«Спроси маму. Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут?», Фитцпатрик Роб

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