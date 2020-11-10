Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

«Единственный шанс стать успешным в США — получать удовольствие от учёбы»

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Rusbase Young публикует самые интересные моменты из интервью Яны Кушнер в рамках платформы #YKПреданныеДелу. На ней успешные предприниматели и профессионалы дают советы двадцатилетним. 

Сегодня её герои — Наталья и Павел Черкашины, предприниматели из Кремниевой Долины, основатели Silicon Valley Camp, образовательного проекта и акселератора для детей 12+. Они расскажут подробнее о своём проекте, российском и западном образовании и жизни в Кремниевой Долине. 

«Единственный шанс стать успешным в США — получать удовольствие от учёбы»

Как появился Silicon Valley Camp

Наталья: Как только мы переехали в Долину, я влюбилась в людей, которые здесь живут, и захотела поделиться со всем миром их знаниями и образом жизни. Наша цель — показать ролевую модель.  

Три года назад мы сделали лагерь, куда приглашали подростков и делились с ними информацией по трём направлениям: образование, крупные компании, стартаперство. После того, как случился ковид, мы решили попробовать такую же систему в онлайне. 

Павел: Когда мне было 15 лет, я попал в США по программе обмена, и эти несколько недель в новой среде много нам дали. В этом возрасте происходят важные трансформации в жизни ребенка, он понимает, чем хочет заниматься, ищет для себя ролевые модели.

Наша миссия — помочь молодому поколению определиться с делом жизни, найти себя. 

Об акселераторе

Наталья: Мы берём ребят от 12 до 18 лет. У нас шесть недель обучения, каждая неделя включает лекцию, работу в группе и домашние задания. Мы показываем весь диапазон возможностей для запуска собственного бизнеса. Дети получают практические задания, которые помогают им находить идеи, воспитать в себе нужные качества.

Павел: Набор этих заданий взят из акселераторов для взрослых предпринимателей. В основе - взрослая методология, но мы убрали лишний жаргон, сложные термины, ведь нам нужно объяснять 15-летним подросткам концепции бизнес-моделей, юнит-экономику простым языком. Когда всё лишнее убирается, то понимаешь, что суть довольно простая и её можно объяснить любому человеку. 

Различия российского и западного образования

Павел: В хорошей американской школе обучение строится на основе мотивации, а не ограничений, как принято в Европе или России. Если ребёнок не сделал домашнюю работу, его никто не будет ругать. В Москве наши дети ходили в частную школу, их там водили строем, они носили школьную форму, учили наизусть таблицу умножения двузначных чисел. Здесь, в Кремниевой Долине, их никто ничего не заставляет делать. Сразу думаешь, как же они становятся успешными с таким подходом в образовании? 

Я спрашивал уже успешных людей, как это работает. Они объяснили, что нагрузка на студентов в старших классах и потом в университете чудовищная!

Нагрузка настолько большая, что единственный шанс здесь стать успешным — получать удовольствие от самого процесса учёбы.

Всё время начальной и средней школы ребёнку не вбивают конкретные знания в голову, потому что это бесполезно — он их получит потом. Его учат кайфовать от процесса обучения, чтобы в дальнейшем он сам себя мотивировал на развитие. 

О Кремниевой Долине

Павел: Это очень специфическое место. Оно точно не подходит каждому человеку. Долина притягивает людей с определённым складом характера, в первую очередь — предпринимателей. Это место, в котором в течение последних 150 лет собирались авантюристы со всего мира, начиная со времён золотой лихорадки. Сформировалась культура — если ты не препятствуешь другим людям, то можешь делать всё, что угодно. Никто ни за что не осудит: ни за поведение, ни за то, как ты одеваешься.

Сан-Франциско очень отличается от любого другого города мира. Здесь можно всё! 

Но если тебе не очень интересно заниматься технологиями и изменением мира, то это будет самое скучное место на земле. В Долине нет ночных клубов, мест для развлечения. 

Список книг о Долине

Рекомендует Наталья Черкашина

  • «Стартап», Кавасаки Гай
  • «Доставляя счастье. От нуля до миллиарда: история создания выдающейся компании из первых рук», Тони Шей
  • «Есть идея!: история IKEA», Ингвар Кампрад, Бертил Торекуль
  • «Запуск! Быстрый старт для вашего бизнеса», Джефф Уокер
  • «Спроси маму. Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут?», Фитцпатрик Роб

Если ты хочешь попасть на работу к герою интервью, заполни резюме! 

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Работу можно совмещать с учёбой — есть же летние каникулы!». Советы начинающим от маркетинг-директора Lamoda
  2. 2 «Предлагайте безумные идеи» — и другие советы двадцатилетним от главного редактора «РБК Стиль»
  3. 3 «Самое важное — это твой личный бренд и миссия». Советы от директора Crimson Russia

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

10 ноября 2020

New Data Tech

12 ноября 2020

Грантовый конкурс Умник-НТИ по тематикам рынка Нейронет

13 ноября 2020

Tour.Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма