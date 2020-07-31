«Предлагайте безумные идеи» — и другие советы двадцатилетним от главного редактора «РБК Стиль»

Сегодня её герой — Евгений Тихонович, главный редактор «РБК Стиль». Он расскажет о том, как начинал свою карьеру, какие журналистские лайфхаки использует и чего не любит на собеседованиях.

Rusbase Young публикует самые интересные моменты из интервью Яны Кушнер в рамках платформы #YKПреданныеДелу. На ней успешные предприниматели и профессионалы дают советы двадцатилетним.

Про начало пути

Я приехал в Москву из Петрозаводска в 2003 году. Там я учился три года на политолога, но заскучал — и перепоступил на журфак МГУ на заочное отделение. Сначала были какие-то мытарства: я работал музыкальным корреспондентом, ходил по бесконечным концертам. Но моя карьера в глянце началась в конце 2005 года, когда в Россию пришёл журнал InStyle.

Я любил моду, мне нравилось покупать мужские журналы и разглядывать ботинки, пиджаки, я хотел работать с чем-то подобным. Через знакомых меня позвали в InStyle — и так мне пришлось заниматься женской модой.

Как я попал в модную журналистику

На своё первое собеседование в InStyle с Ольгой Михайловской я пришёл сырым, без опыта и публикаций по теме. Сказал, что забыл публикации, и пообещал отправить позже. Написал их задним числом — публикации всем понравились, и меня позвали на работу.

Сначала я занимался мелкими поручениями, например, делал подводки к статьям на страницах журнала. Это был челлендж, потому что тогда в модной журналистике не было готовой платформы, как и что делать.

Нужно было самим находить языковую форму, чтобы публикации не звучали убого и не напоминали журнал «Колхозница» 1984 года.

Ремесленные лайфхаки

Если не знаете, как построить фразу, ставьте тире. Оно часто очень спасает. Но по большей части работает интуиция. Мы делали круглый стол в журнале «Афиша» и говорили про «модный» язык и каким он должен быть. Пришли к такому выводу — либо вы его чувствуете, либо нет. У вас должно быть чувство вкуса.

Главному редактору важно уметь складывать слова в предложения, быть пишущим, но это не обязательно.

В первую очередь надо, чтобы человек мыслил структурно и имел креативный потенциал.

Про образование

Образование — это последнее, что помогло мне в работе. Российское журналистское образование очень теоретизированное и заточено на филологическую часть, изучение литературы. Например, в США тебя сразу отправляют на практику, и ты учишься репортёрскому ремеслу. У нас, к сожалению, такого нет.

Провисают кадры в лайфстайле и в онлайн-журналистике, выпускающие редакторы, редакторы соцсетей. Эти позиции приходится осваивать с нуля, потому что негде получить опыт. Ребятам часто не хватает скорости мышления и обработки информации.

Какие скиллы нужно прокачивать, чтобы быть востребованным специалистом

Я советую выучиться на маркетолога. Часто бывает так, что маркетинговое образование помогает креативно и нестандартно подходить к редакторской работе. Оно стимулирует трёхмерное мышление, когда ты смотришь на проблему с разных сторон и находишь разные подходы.

Как выглядят работники в глянце

Сейчас мы в медиа одеваемся, как хотим: времена тяжёлого люкса прошли. Культ идеальности остался в прошлом, каждый выражает себя, как хочет.

Читателю иногда становится интересно посмотреть, кто же ему рекомендует, как одеваться. Тогда возникает диссонанс — модный редактор оказывается вполне обычным человеком в чёрной водолазке и серых джинсах.

Надо понимать, что редактор моды — это человек, который обслуживает интересы аудитории, он не обязан быть при параде ежедневно.

Часто люди путают работу с образом жизни и начинают верить, что люди живут точно так, как это показано на страницах глянца.

Про резюме

Я очень не люблю резюме в классическом виде. Зато мне нравятся сопроводительные письма, когда в них есть хороший грамотный рассказ о себе. При этом необязательно писать литературный шедевр.

Я люблю, когда человек сразу приходит с идеями, объясняет, почему бы он нам подошёл, даже если у него нет большого опыта.

Меня не смущает, когда критикуют наше издание. Если пишет человек 19-20 лет, то становится интересно, что он думает о нас. Даже если вы предлагаете безумные идеи, это классно! Гораздо хуже, когда вы спрашиваете, чем можете нам пригодиться.

Ещё очень важно писать хорошим языком. Я свято верю — если у человека грамотный русский язык, то у него светлые мысли в голове.

Любимые авторы и книги:

Л.Н. Толстой «Воскресение»

А.П. Чехов «Чёрный монах»

Джодж Оруэлл «1984»

Жюль Верн

Марк Твен

И.В. Головкина (Римская-Корсакова) «Побеждённые» («Лебединая песнь»)

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Фото на обложке: Shutterstock / MRProduction