«Мы тратим на свою профессиональную деятельность минимум 50% жизни — очень важно их правильно проинвестировать»

Сегодня её героиня — Ирина Баранова, хэдхантер, карьерный консультант, генеральный директор B.LAB business, компании, которая занимается кадровыми вопросами. Она рассказывает о ценностях поколения двадцатилетних, влиянии образования на выбор профессии и о том, почему в крупную компанию лучше устраиваться без связей.

Rusbase Young публикует самые интересные моменты из интервью Яны Кушнер в рамках платформы #YKПреданныеДелу. На ней успешные предприниматели и профессионалы дают советы двадцатилетним.

Про молодое поколение

Двадцатилетние — космополитичные и свободные, для них это большая ценность. Они не хотят привязываться к месту работы. Они много читают, смотрят, постоянно в наушниках, активно пользуются инстаграмом.

Если двадцатилетнего человека нельзя прогуглить, это очень странно.

Молодым важно понимать, чем руководствуется их начальник, как он принимает решения, что его фрустрирует, какие у него задачи. Им нужно быть кооперативными и развивать эмпатию.

На какие профессии стоит обратить внимание

Молодых специалистов ищут во всех областях. Есть очевидные отрасли — IT, медицина, биотех, финтех, гейминг. Здесь ты можешь раньше начать что-то делать и показывать результат. Если человек в 25 лет имеет успехи в программировании, значит, он просто начал заниматься этим в 14 лет.

Но не все хотят идти в IT.

Я считаю, что нужно просто развиваться и смотреть, от чего ты получаешь удовольствие, в чём у тебя таланты. Надо отталкиваться от своих сильных сторон.

Мы тратим на свою профессиональную деятельность минимум 50% жизни и своего времени — очень важно их правильным образом проинвестировать.

Как образование влияет на выбор профессии

Диплом и вуз не являются критичным требованием при устройстве на работу — важен опыт. Сразу видно, какой у тебя уровень подготовки, начитанности, насмотренности, результативности.

Часто двадцатилетние могут претендовать на самостоятельные участки работы. Но, например, если для клиента важно знание языка, надо понять, где человек его учил и почему он свободно на нём говорит.

Иногда, правда, бывают исключения, и клиенты просят найти людей из каких-то конкретных вузов.

Важны личностные качества и мотивация. Когда мы собеседуем человека, то должны ответить на три вопроса — что он может, что хочет и как его можно интегрировать в команду.

Это должна быть честная история.

Как искать работу

Я считаю, что отслеживать работу надо через разные комьюнити, закрытые группы. Через рекомендации можно стать видимым.

Своё желание что-то поменять надо озвучить не только близким людям, но и на LinkedIn, HeadHunter. В своей профессии тебя должны знать, как человека, который специализируется в каком-то направлении.

Реально ли устроиться в крупную компанию без связей

Я много знаю примеров, когда в крупные компании и на госслужбу выходили люди, которые никого там не знали. В больших структурах часто негативно относятся, когда кто-то кого-то привёл по связям — к таким людям возникает много вопросов.

Если у вас есть интерес к конкретной структуре, надо глубоко в этом разобраться — кто лицо, принимающее решение, какие у него задачи, как вы в этих задачах можете поучаствовать, что-то ускорить, запустить, какое у вас видение.

Когда вы пишите сопроводительное письмо или с кем-то договариваетесь о встрече, тема встречи должна быть про бизнес, а не про ваше резюме.

У вас должна быть интересная идея, которую вы можете обсудить. Если вы готовы быть лидером проекта, то вас пригласят.

На что надо обращать внимание

Очень важен нетворкинг. Надо понимать, что твои однокурсники, ребята из параллельной группы, ребята, с которыми ты ходишь на теннис, занимаешься спортом, отдыхаешь — они все либо где-то работают, либо будут работать. Надо выстраивать отношения, поддерживать их регулярность, делать что-то полезное, приятное, давать обратную связь.

Ещё я рекомендую менторов. Это полезная история, чтобы не наломать дров.

С ментором можно посоветоваться, послушать второе мнение. Ментор — это человек, который добился профессиональных успехов в своей области, у него можно перенять опыт, разобрать какую-либо профессиональную ситуацию, ведь сейчас время шеринга экспертизы.

Книги, которые стоит прочесть

«От нуля к единице», Питер Тиль

«Кто», Рэнди Стрит

«Бизнес с нуля», Эрик Рис

«От хорошего к великому», Джим Коллинз

«Взрывной рост», Салим Исмаил

«В семье не без Миллениума», Евгения Шамис

«Важные годы», Мэг Джей

«Трансёрфинг реальности», Вадим Зеланд

Если ты хочешь попасть на работу к герою интервью, заполни резюме!

Фото на обложке: Shutterstock / G-Stock Studio