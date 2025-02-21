Пассионарность простыми словами — что это такое и как возник термин

Пассионарность — одна из тех теорий, которые вызывают больше всего споров, как в научной среде, так и между любителями. Термин пассионарность появился в трудах Льва Гумилева — известного исследователя этносов, географа и историка. Гумилев считал, что существует некая движущая сила, которая может объяснять развитие целого народа или общества. Именно эту силу он имел в виду, говоря о пассионарности.

Теория Гумилева стала результатом длительного исследования ученым различных этносов. Из этого исследования автор сделал вывод: именно от уровня пассионарности зависит, каким будет развитие этноса.

Концепция пассионарности остается актуальной и по сей день. Понимание процессов, составляющих движущую силу этногенеза, позволяет не только лучше осознавать прошлое, но и прогнозировать грядущие события. Пассионарность заслуживает внимания хотя бы потому, что создает достаточно стройную систему, отражающую способность общества изменять мир вокруг и изменяться самостоятельно.

Именно пассионарность, по Гумилеву, является тем самым двигателем прогресса, именно благодаря ей становятся возможны прорывы во всех сферах жизни общества: науке, искусстве, экономике, технологиях и так далее. Далее мы разберемся более детально с термином пассионарность — это что означает, простыми словами, как проявляется и как влияет на общество.

Что такое пассионарность?

Пассионарность — что означает это слово? Термин произошел от латинского passio — «страсть». Смысл, вложенный Гумилевым в это понятие, подразумевает активное стремление преуспевать, менять мир вокруг. Это желание глобальных перемен, скачков вперед, развития.

Пассионарность — что это, простыми словами? Если говорить максимально просто, то это некая энергия, внутренняя движущая сила, которая побуждает творить, развиваться и меняться. Это способность общества идти вперед, достигать прорывов, не стоять на месте. Интересно, что Гумилев приписывал пассионарности такое качество как непреодолимость.

Стремление к движению и развитию невозможно прервать усилием воли. Более того — зачастую цель представляется даже ценнее здоровья и жизни. В этом плане пассионарность приобретает скорее подсознательные черты, поскольку управляет поведением человека. Но, даже будучи осознанной, не может быть побеждена иначе как достижением цели.

Хотя термин пассионарность ввел Гумилев, это понятие также появляется у других исследователей и деятелей. Так, например, Долорес Ибаррури, основавшая испанскую Коммунистическую партию в начале XX века, тоже употребляет этот термин. Долорес, кстати, может служить очень ярким примером так называемой пассионарной личности: целеустремленной, находящейся в вечном движении, пекущейся о судьбе своего народа. Ее не устраивали словесные перепалки, она жаждала реальных перемен.

Схожее понимание пассионариев было и у Гумилева: по его мнению, таких людей не устраивает актуальное положение дел в обществе, и они жаждут все изменить к лучшему. Любопытно, что зачастую у пассионариев стремление действовать перевешивает не только опасения и страхи, но даже и инстинкт самосохранения. Более подробно о пассионарных личностях, или пассионариях, речь пойдет ниже.

Определение пассионарности есть и в толковых словарях. Так, в словаре Владимира Даля пассионарность — это что-то способное двигать вперед, некий душевный порыв. В словаре Ожегова под этим термином понимается заметное воодушевление.

Чтобы лучше понять пассионарность, что это простыми словами значит и как проявляется, можно вспомнить известных личностей: Наполеона Бонапарта, Александра Македонского, Жанну Д’Арк. Это люди, которыми двигала неуемная жажда перемен. Они не считались ни с собой, ни с другими ради достижения цели и стремились изменить мир. Подобное качество свойственно далеко не каждому человеку. Именно поэтому пассионарные личности — такие выдающиеся, и именно поэтому их имена навсегда вошли в историю.

Любопытно, что пассионарность — не всегда то качество, которое делает человека героем. Порой пассионарии могут становиться и великими преступниками. Однако и тех, и других объединяет невозможность бездействия. Проще говоря, пассионарий не способен сидеть сложа руки, это его угнетает и убивает. Поэтому ему проще пойти на подвиг и рискнуть собой, чем медленно погибать.

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Максимально подробно пассионарность и пассионариев Лев Гумилев описал в своем известном труде «Этногенез и биосфера Земли». В ней он объяснил термин «пассионарность», что это значит простыми словами и как формируется. Долгие годы историк изучал этносы, пытаясь понять, как они появляются и развиваются, что их подталкивает к прогрессу.

Гумилев также принимал участие в многочисленных археологических экспедициях, изучал геологию и географию, занимался даже востоковедением. Итогом этих многолетних исследований и стала концепция пассионарности, изложенная в объемной работе и представляющая собой систему закономерностей, выведенную Гумилевым из его наблюдений.

Фото на обложке: Freepik

В трудах Гумилева пассионарность тесно связана с этногенезом — процессом становления народов. Сравнивая между собой различные этносы, исследователь задается вопросом: почему разные народы идут по таким разным путям развития, чем это обусловлено? Ответ Гумилев видит в наличии пассионариев, стремящихся разрушать и ломать традиции и давать обществу толчок к движению вперед. Таких личностей в любом этносе всегда очень мало — единицы. Но этого, как наглядно демонстрирует история, оказывается достаточно даже для глобальных изменений.

Уровни пассионарности

Мы разобрались с понятием пассионарность, что это простыми словами означает и на что влияет. Поговорим теперь о пассионарных личностях.

Гумилев считал, что любого человека можно отнести к одному из девяти уровней пассионарности — в зависимости от того, насколько выражено в нем это качество. Самый низкий уровень — минус второй — носит название «субпассионарность». Индивид, относящийся к этому уровню, с трудом меняется сам, не говоря уж о стремлении к глобальным переменам вокруг себя. Такие люди довольствуются тем, что имеют, и скорее будут терпеть неудобства, нежели что-то менять.

Следующий уровень — минус первый. Он схож с предыдущим и тоже относится к субпассионарным, однако такая личность худо-бедно адаптируется, а не просто терпит неудобства.

На ступеньку выше — так называемый «обычный человек». Он живет в своей зоне комфорта и крайне редко выходит за ее рамки. Но неудобства терпеть уже не готов, хотя, впрочем, не готов и активно действовать во имя перемен.

Фото на обложке: Freepik

Далее — уровень первый. Такие люди уже готовы к переменам, но малейший риск способен заставить их отступить. «Единички» охотно помогают другим, если видят в этом свою выгоду. Действовать же на чистом альтруизме они не способны.

Второй уровень — это уже про стремление к лучшему и готовность пойти на риск, пусть и небольшой. Такие люди могут подставить себя под удар, но с оглядкой и только если подобное действие гарантирует им дальнейшие личные блага.

Третий уровень — пассионарность действенная, но не готовая на жертву. У таких людей есть цели и высшие идеалы, но они все еще не могут принести на алтарь этих идеалов все до последней капли крови. Они идут к цели с осторожностью.

Четвертый уровень — переходный. Здесь уже речь идет о действительно сильном стремлении к переменам. Человек при этом активно действует и затрачивает много времени и сил на достижение поставленных целей. По Гумилеву, к пассионариям четвертого уровня относятся известные ученые, писатели-классики, некоторые полководцы, политики.

Уровень пятый — человек, способный на самопожертвование во имя идеала. Но только в том случае, если иных путей и в самом деле нет.

И, наконец, высший уровень — это настоящий пассионарий, всегда готовый идти на любые риски ради цели.

Здесь стоит добавить, что пассионарность не имеет отношения к интеллекту, моральным догмам и тому подобному. Нельзя сказать, что умный человек всегда будет на более высоком уровне пассионарности или что высокоморальные люди сумеют обуздать свои порывы к «переменам любой ценой». Эти качества никак не связаны.

Кто существует кроме пассионариев?

Пассионарность — это что? Означает ли она какие-то преимущества или возможность выделиться? Это, в целом, скорее плюс или скорее минус? И можно ли стать более пассионарным или, наоборот, менее?

Фото в тексте: Freepik

Согласно исследованиям Льва Гумилева, в любом обществе настоящих пассионариев, относящихся к высшему уровню, очень мало. И многих из них мы знаем — тех, кто принес свои жизни в жертву ради перемен, спасения страны, отстаивания религиозных принципов и так далее.

В этом плане, конечно, пассионарность можно назвать преимуществом, ведь эти люди вошли в историю навсегда, а общество благодаря их поступкам преобразилось. Но, с другой стороны, во имя этих перемен они отдали свои жизни — просто потому, что иначе не могли поступить.

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Уровни чуть ниже верхушки — те, кто не жертвовал жизнью, но отдал ее науке, искусству или исследованиям во имя, опять же, общественного блага. Таких людей Гумилев тоже относит к пассионариям. Христофор Колумб, Иммануил Кант, Лев Толстой — все они оказали огромное влияние на развитие своих народов. Но возникает вопрос: если движущей силой этногенеза являются пассионарии, то для чего нужны все остальные?

А все остальные, по мнению Гумилева, просто составляют ядро этого самого этноса. Крестьяне, работники, мещане, пьяницы, торговцы и многие другие — все те, в ком не горит огонь перемен и кто личное благо предпочитает общественному. Баланс смещен в их сторону — обычных людей всегда в разы больше, чем пассионариев. Но именно это и удерживает общество в гармонии.

Итог

Итак, мы разобрали термин пассионарность — это что означает простыми словами, какой смысл несет и как проявляется на примерах. Сегодня теория Гумилева по-прежнему вызывает дискуссии.

Кто-то считает ее псевдонаучной, кто-то, напротив, стройной и точной системой. Это достаточно редкий случай — когда концепция вызывает настолько ожесточенные баталии в течение многих лет. Но уже сам факт продолжающихся обсуждений говорит о том, что теорию пассионарности нельзя просто отбрасывать.

Концепция, сформулированная Гумилевым, и сегодня может использоваться для объяснения многих исторических событий. А еще — что более ценно — для прогнозирования.

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