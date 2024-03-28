«Теория автовокзала Хельсинки»: как сделать свою работу уникальной

В материале — о том, как переработка старых идей помогает создать нечто уникальное и выдающееся.

Считается, что 10 тыс. часов осознанной практики позволяют стать экспертом в определенной области. Однако создатель «теории автовокзала Хельсинки» уверен: важно не только много трудиться, но также пересматривать и совершенствовать свою работу.

В июне 2004 года Арно Рафаэль Минккинен, американский фотограф финского происхождения, выступал перед выпускниками Школы фотографии Новой Англии. Минккинен изложил теорию, от которой, по его мнению, зависит, добьется ли человек успеха или же потерпит провал. Он назвал это «теорией автовокзала Хельсинки».

Теория автовокзала Хельсинки

Минккинен родился в Хельсинки, Финляндия. В центре города находился большой автовокзал.

«На площади в центре города расположены около двух десятков платформ, — рассказывал Минккинен. — В начале каждой платформы есть табличка с номерами автобусов, которые отправляются с этой платформы, например 21, 71, 58, 33 и 19. Выезжая из города, каждый автобус следует по одному и тому же маршруту не менее километра, останавливаясь на остановках по пути».

Он продолжал: «Теперь представим, что каждая автобусная остановка — это один год в жизни фотографа. Это означает, что третья автобусная остановка будет представлять три года работы в этой сфере. Итак, в течение трех лет вы фотографировали обнаженные фигуры. Назовем это автобусом №21».

«Вы приносите эту трехлетнюю работу в Музей изящных искусств в Бостоне, а куратор спрашивает, видели ли вы фото с обнаженными телами от Ирвинга Пенна. Его автобус №71 ехал по тому же маршруту. Или же вы хотите представить работы в галерее в Париже, и вам советует обратить внимание на Билла Брандта (автобус №58) и так далее. Вы потрясены и осознаете, что то, чем вы занимались в течение трех лет, уже сделали другие».

«Итак, вы выходите из автобуса, садитесь в такси и возвращаетесь на автовокзал в поисках другой платформы». Однако, как сказал Минккинен, неважно, будете ли вы теперь фотографировать людей на пляже или пальмы на берегу моря, вы получите тот же комментарий.

«И снова вы выходите из автобуса, берете такси, возвращаетесь и ищите новую платформу. Так продолжается всю вашу творческую жизнь: вы демонстрируете новые работы, а вас сравнивают с другими».

«Оставайтесь в автобусе»

Что же делать? «Все просто, — сказал Минккинен. — Оставайтесь в автобусе. Потому что если вы это сделаете, то со временем увидите разницу».

«Автобусы, которые отправляются из Хельсинки, следуют по одному маршруту, но только некоторое время — в течение 1-2 км. Затем они расходятся, и каждый номер направляется к своему уникальному месту назначения. Автобус №33 внезапно отправляется на север. Автобус №19 — на юго-запад. Какое-то время маршруты №21 и №71 могут совпадать, но и они вскоре расходятся».

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По словам Минккинена, именно это разделение меняет ситуацию. «Когда вы начинаете видеть, чем ваша работа отличается от той, которой вы восхищаетесь, приходит время искать свой прорыв».

«Внезапно вас начинают замечать. Теперь вы больше работаете сами по себе, и ваше творчество все больше отличается от того, которым оно было вдохновлено. У вас формируется свое видение. С годами число ваших работ растет, и вскоре критики начинают интересоваться не только тем, что отличает их от Салли Манна и Ральфа Гибсона, но и тем, что вы создавали в самом начале».

«Винтажные фото, сделанные 20 лет назад, начинают продаваться по премиум-цене. В конце вашей карьеры как художника или в конце вашей жизни перед вами весь общий результат: первые подражания, прорывы, взлеты и падения, заключительные шедевры — все это отражает ваше уникальное видение».

«Почему? Потому что вы остались в автобусе».

Приводит ли постоянство к успеху?

Не всегда. К примеру, студент не становится экспертом по изучению всей предоставленной ему информации. Офисный работник, который ежедневно переписывается по электронной почте, вряд ли создаст великий роман. А человек, регулярно посещающий спортзал, вероятно, не достигнет уровня профессионального спортсмена.

В свою очередь, теория автовокзала Хельсинки гласит: нужно не только много трудиться, но также пересматривать и совершенствовать свою работу.

Дело в самосовершенствовании

Обычные студенты изучают тему один раз. Лучшие студенты возвращаются к ней снова и снова. Сотрудники пишут письма и сразу их отправляют. Выдающиеся писатели переписывают главы по много раз. Любители спорта повторяют одну и ту же программу тренировок каждую неделю. Лучшие спортсмены постоянно совершенствуют технику. Именно совершенствование имеет решающее значение.

Продолжая метафору с автобусами, фотографы, которые меняют маршрут после нескольких остановок, отрабатывают 10 тыс. часов, но не пересматривают результаты своего труда. Они так заняты тем, чтобы пересаживаться с одного автобуса на другой в надежде найти маршрут, по которому раньше никто не ездил, что у них не хватает времени на переработку старых идей. А это, как показывает теория автовокзала Хельсинки, является ключом к тому, чтобы создать нечто уникальное и выдающееся.

Оставаясь в автобусе, человек дает себе время на то, чтобы переделывать и пересматривать старые работы. Только так раскрывается мастерство.

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Фото на обложке: Karasev Viktor / Shutterstock