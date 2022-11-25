«Мы продаем приватность по требованию»: экс-менеджер WeWork запустил в Китае сеть модулей для работы

Доминик Пеналоза, бывший глава отдела инноваций и технологий WeWork China, предложил смелую идею — размещать в общественных местах рабочие кабинеты. Его проект называется Peace и должен спасти белых воротничков от переполненных офисов и шумных кафе.

Пеналоза уже несколько лет экспериментирует с сервисами для гибкой работы.

В 2019 году он возглавил внутренний проект WeWork China по предоставлению рабочих мест с оплатой по факту. Год спустя он перешел к созданию собственной стартап-студии, ориентированной на PropTech, которая внедрила аналогичный сервис аренды рабочих пространств по запросу, но с привлечением сторонних арендодателей.

Peace существует уже 7 месяцев, и на прошлой неделе представила первую партию портативных капсул на прошлой неделе в трех элитных торговых центрах и двух офисных зданиях в центре Шанхая. Как рассказывает Пеналоза, в следующем году компания планирует развернуть уже тысячу объектов по всему мегаполису.

Фото в тексте: Peace

«Мы продаем приватность по требованию», — отвечает основатель на вопрос, будут ли киоски оборудованы камерами безопасности, которые распространены по всему Китаю и часто вызывают опасения по поводу конфиденциальности.

«Мы не планируем устанавливать там камеры… Я думаю, что важнее дать нашим пользователям почувствовать, что это на 100% личное пространство. Никто не может слышать, что они говорят. И, конечно же, никто не может видеть ни их экран, ни их самих», — говорит Пелоза.

Площадь каждой капсулы Peace — 3,5 кв. м, в каждой из них есть стол для совещаний, за которым поместятся четверо человек. Внутри портативной капсулы есть замок, который контролируется через приложение, электрические розетки, Wi-Fi, звуконепроницаемые стены и вентиляторы.

Peace также изучает возможность сотрудничества с LumenLabs, стартапом, использующим коротковолновое УФ-излучение для борьбы с вирусами и бактериями. Предположительно, это позволит препятствовать распространению COVID-19.

Длинный список оборудования объясняет высокую стоимость капсул — в среднем одна обойдется в десятки тысяч юаней (на момент публикации 1 юань стоит примерно 8,5 руб.).

Пеналоза считает, что его команда разработала модель устойчивого дохода. 15 минут работы в модуле стоит 11,25 юаня. В будущем, признается основатель, она может варьироваться в зависимости от местоположения, спроса и предложения в режиме реального времени. Для сравнения, в среднем чашка американо в крупных китайских городах обойдется примерно в 25 юаней.

Впрочем, если учесть, что 4 человека смогут воспользоваться капсулой за 45 юаней, не говоря уже о плюсах — конфиденциальности и стабильном интернете — и если Peace создаст достаточную зону покрытия, этот бизнес может быть вполне жизнеспособным.

Peace также нашла золотую середину в своих отношениях с арендодателями, включая торговые площади, вестибюли офисных зданий, городские возобновляемые пространства, транспортные узлы, выставочные центры и жилые комплексы.

Фото в тексте: Peace

«Один из секретов нашего успеха — схема работы с компаниями по недвижимости, потому что это оборудование улучшает их активы, — объясняет Пеналоза. — Это должно быть частью бюджета на реконструкцию, который закладывается ежегодно на улучшения и сохранение конкурентоспособности здания, чтобы капсулы Peace привлекали белых воротничков проводить там больше времени».

«Даже когда мы размещаем капсулу в офисном вестибюле, люди все равно ею пользуются, особенно в Китае, где гибридная работа пока не популярна, потому что небольшие конференц-залы в офисах часто полностью заняты, и всем время от времени нужны тишина и покой», — добавляет основатель.

Работа с арендодателями также помогает Peace экономить на техническом обслуживании. После вспышки COVID-19 китайское правительство начало просить операторов помещений проводить там уборку после использования. Техническая платформа Peace автоматически оповещает менеджера после каждого бронирования, и в модуль отправляется уборщик.

Инвесторы в Peace — преимущественно предприниматели, в том числе Йоахим Пойло и Франсуа Амман из Aden Group, Крис Брук из Brooke Husband, Пабло Фернандес из CleanAir Spaces, Патрик Бербон из CM Venture, Хей Мин Ченг из Kailong, Вэй Цао из Lumenlabs, сам Пеналоза и Panda Eagle Group.

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Фото на обложке: bbernard / Shutterstock