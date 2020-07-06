Создана перчатка-переводчик, которая позволяет услышать язык жестов

Каждый день около полумиллиона американцев с нарушениями слуха используют американский язык жестов (ASL). Однако у него есть недостаток: он позволяет неслышащим общаться друг с другом, но не дает говорить со слышащими. Исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) разработали перспективное решение проблемы — переводчик, который можно надеть как обычную перчатку.

Внутри устройства есть эластичные провода в полиэстеровой оплетке, которые отслеживают движения пальцев. За секунду встроенный процессор переводит эти движения в один из более 600 знаков с точностью 98,63%. Результаты передаются через Bluetooth в мобильное приложение, которое читает слова вслух.

Цзюнь Чэнь, доцент инженерного факультета UCLA, который руководил исследованиями, рассказывает, что решил создать перчатку после того, как попытался поговорить с неслышащим другом. Он изучил другие решения для перевода ASL и нашел их несовершенными. Системам визуального распознавания нужно правильное освещение, чтобы расшифровать движения пальцев. Для устройств, которые распознают жесты, отслеживая электрические импульсы через кожу, требуется точное размещение датчиков, чтобы результаты не искажались.

Между тем, эта перчатка решает UX-проблемы. Для использования нужно просто надеть ее (Чэнь также пробовал добавлять дополнительные сенсоры на лицо, потому что в ASL мимика также имеет значение — с этим связан недостаток многих проектов по расшифровке языка жестов, которые ее не учитывают). Перчатку также дешево изготовить. Лабораторная версия стоила всего $50. Чэнь считает, что массовое производство значительно снизит цену. По сравнению с другими вспомогательными устройствами, такими как слуховые аппараты, инвалидные коляски и специальные устройства, $50 — это почти даром.

Фото: UCLA

Проект не дает ответа на основную претензию противников перевода ASL, которые считают, что сообщество неслышащих — это культура «в себе», которая не должна менять поведение, чтобы реагировать на слышащих.

Чэнь предполагает, что может пройти еще от трех до пяти лет «отладки», прежде чем технология будет готова к массовому производству, и за это время перчатка может научиться переводить языки жестов не только на английский язык (что было еще одним недостатком более ранних проектов). Этот проект не просто позволяет сделать ASL понятным для большего числа людей, но и демонстрирует возможности носимых технологий.

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