Как федеральная сеть «Пив&Ко» готовится к глобальному масштабированию, разрабатывая собственные IT-продукты

Для этого еще три года назад в компании приняли решение создать собственное IT-подразделение. Рассказываем, как удалось реализовать эту задумку.

Сеть «Пив&Ко» сегодня — это 573 торговые точки. В планах компании до конца года — открыть минимум 130 магазинов плюсом. Такие темпы масштабирования требуют серьезной инженерной инфраструктуры, которая позволит оперативно готовить новые точки к открытию и эффективно управлять всеми бизнес-процессами и удовлетворенностью покупателей.

Первое — объединение всех магазинов сети с помощью построения новой архитектуры сетевых решений. Для этого компания использовала успешный опыт провайдеров домашней связи. Результат — компании удалось реализовать быструю автоматическую настройку оборудования и научиться подключать неограниченное количество магазинов максимально быстро и просто. Сейчас все магазины может обслуживать всего один инженер, находясь в офисе.

Был сделан серьезный шаг навстречу клиенту — бонусная система SailPlay, полностью заточенная под нужды розницы «Пив&Ко». История каждого клиента сохраняется и анализируется в системе, подключенной к 1С, благодаря чему маркетинг компании может детально работать с персонализацией в части предложений, акций и обратной связи.

Кроме того, многие процессы коммуникации с покупателями в программе автоматизированы. Все покупатели сегментированы на десятки групп, и с помощью детально проработанного RFM-анализа система сама принимает решение, когда и какому покупателю отправить то или иное предложение, чтобы простимулировать покупку.

Одна из последних масштабных разработок компании — собственное мобильное приложение. Преимущества приложения для покупателей: личная бонусная карта в телефоне, кешбэк до 8% с каждой покупки и повышенный кешбэк до 50% на три категории товаров, которые можно самостоятельно изменять раз в месяц, связь со службой поддержки сети 24/7.

Помимо этого есть возможность оценивать товары и сервис за повышение статуса карты, игра «Колесо Удачи» и карта с адресами магазинов. Нельзя не упомянуть и о создании единого круглосуточного многоканального call-центра, в котором клиентам отвечает человек.

Важный шаг в плане повышения сервиса — новое кассовое ПО Set Retail 10 компании «Кристалл». Программа централизованно управляет кассами магазинов всей сети — от настроек и обновлений до системы лояльности и операционного дня. Новое ПО позволило сократить время обслуживания клиентов на 30 секунд.

Компания провела комплекс мер: заменила кассовое оборудование, ускорила работу ПО, улучшила интерфейс касс, чтобы продавцам было удобнее работать. В результате кассы теперь работают быстрее, управляющая компания оперативнее получает данные, быстро реагирует и влияет на продажи.

Это большая экономия на обслуживании оборудования и лицензиях. Все обновления и большая часть технического обслуживания осуществляется теперь из офиса одним инженером. Новые кассы «Кристалл» готовы к любым современным внедрениям в магазинах.

Разработана целая система управления магазином. Главная задача — оперативно управлять результатами торговых точек. Это возможно только при условии отслеживания продаж в режиме реального времени. Для этого сетью были интегрированы разные сервисы.

Giftoman — система управления розничными продажами. В режиме онлайн программа показывает выполнение планов продаж по магазину в целом и категориям товаров. Показатели выводятся на экране касс для самоконтроля продавцами и на смартфон руководителя. Это сильно упрощает работу управляющих розничными магазинами, которые часто «в полях». Офисные сотрудники отслеживают реальные остатки в торговых точках в режиме реального времени и могут прогнозировать спрос и наполнение магазина.

Biotime — биометрическая система контроля рабочего времени. При трудоустройстве у каждого продавца снимаются отпечатки пальцев. Персонал магазина, приходя на работу и уходя с нее, отмечается в программе с помощью отпечатка. Данные переходят в 1С.

В «Пив&Ко» оплата продавцов почасовая. В 1С автоматически фиксируется отработанное количество часов продавцом, и начисляется заработная плата. Это экономит массу времени финансовой службе компании, а директорам магазинов больше не нужно руками вести табель учета рабочего времени и контролировать реальное присутствие сотрудников. В планах — с помощью Biotime контролировать нормы выработки сотрудников, чтобы люди не перерабатывали и не выгорали.

Собственная разработка сети — мобильная программа «МобиД». Она позволяет быстро и удобно принимать товар «без бумаг», формировать дополнительные заказы, исходя из незапланированных факторов. Интересной разработкой является и автоматизированная система формирования заказов на магазин.

В 1С работает сервис, он составляет от лица магазина автозаказы на склады, исходя из остатков, сезонности, анализируя множество других параметров продаж. Документ заказа создается системой без участия человека. Магазину остается только в приложении «МобиД» подтвердить, когда товар поступит на торговую точку. Результат — магазины всегда с товаром, и менеджер не тратит время на заказы, а занимается главными своими задачами — повышением продаж.

Еще один большой блок IT-разработок коснулся формирования автоматизированной системы категорийного менеджмента. Раньше весь анализ по товару менеджерами делался в Excel. Сейчас разработана и внедрена интерактивная панель матричного управления, на которой все необходимые показатели продаж сведены в одну наглядную таблицу, благодаря которой категорийный менеджер быстро может принять решение о введении/увеличении присутствия на полках товара или выводе его. Теперь можно эффективно работать с любым количеством магазинов.

Интересной разработкой является и автоматизированная система формирования заказов на магазин. В 1С работает сервис, он составляет от лица магазина автозаказы на склады, исходя из остатков, сезонности, анализируя множество других параметров продаж.

Документ заказа создается системой без участия человека. Магазину остается только в приложении «МобиД» подтвердить, когда товар поступит на торговую точку. Результат — магазины всегда с товаром, и менеджер не тратит время на заказы, а занимается главными своими задачами — повышением продаж.

В планах сети — продолжить внедрение IT-технологий. Все сервисы и продукты после успешной отработки на маркетах Екатеринбурга внедряются для франчайзи в других регионах.

Фото на обложке и в тексте: предоставлены пресс-службой «Пив&Ко»