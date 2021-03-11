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Истории

Как карманный переводчик для путешественников Pocketalk нашел применение во время пандемии

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Японская компания Pocketalk разработала устройство, способное автоматически переводить голос, текст и даже изображения между 80 языками нажатием лишь одной кнопки. Гаджет размером с обычный телефон предназначался для путешественников, бизнесменов и студентов. Однако пандемия значительно поменяла планы компании.

Как карманный переводчик для путешественников Pocketalk нашел применение во время пандемии

В 2020 году Pocketalk был представлен на выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе. На тот момент компания была полностью готова выйти на рынок США.

«Мы стояли у стенда и были очень вдохновлены тем, что стали частью индустрии путешествий»‎, — рассказывает генеральный менеджер Pocketalk в Северной и Южной Америке Джо Миллер. Но ожидаемый туристический бум так и не наступил.

Развитие в период пандемии

Cпустя две недели после выставки CES в Японии был зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19. Спустя несколько дней, 3 февраля, круизный лайнер Diamond Princess с 3711 пассажирами и членами экипажа на борту был отправлен на карантин в японском порту Иокогама. Это произошло после того, как 80-летний пассажир, который высадился в Гонконге восемью днями ранее, оказался заражен коронавирусом.

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«Нам позвонили из правительства Японии и попросили о помощи, поскольку люди, находившиеся на круизном лайнере, говорили на 35-40 разных языках»‎, — рассказывает основатель и CEO Pocketalk Нориюки Мацуда.

13 февраля Pocketalk пожертвовала 13 голосовых переводчиков медицинским работникам застрявшего судна. В течение следующих недель коронавирус охватил Японию, и компания бесплатно предоставила более тысячи устройств японским больницам и отделениям скорой помощи.

Фото: PockeTalk

К середине марта вирус появился и в США. 19 марта американский офис Pocketalk, расположенный в Пало-Альто, штат Калифорния, получил сообщение от местных властей о введении двухнедельного режима самоизоляции. «Мы посчитали, что через две недели все закончится, — вспоминает Миллер. — Но к концу марта и в начале апреля стало очевидно, что это продлится еще долго»‎.

Pocketalk отреагировала быстро: как и в Японии, компания пожертвовала 600 устройств американским медицинским учреждениям и центрам тестирования, чтобы помочь пациентам и медикам преодолеть языковой барьер.

«Мы получили множество публикаций с благодарностями в Instagram от врачей, полиции и служб быстрого реагирований, — рассказывает Миллер. — Со временем их начали использовать и учителя»‎.

Планы на будущее

По оценкам Миллера, в настоящее время в США используются несколько тысяч карманных переводчиков Pocketalk. С момента запуска продукта в 2018 году компания продала более 800 тысяч единиц по всему миру.

Представители Pocketalk избегают разговоров о том, как пандемия повлияла на прогнозы продаж и финансовые планы компании. CEO Pocketalk Мацуда сообщил, что главное ценностное предложение осталось тем же — облегчить коммуникацию между людьми. «Просто наша клиентская база стала более разнообразной»‎, — добавил он.

Pocketalk не ожидает, что путешествия возобновятся в ближайшее время, а поэтому ориентирует свой продукт на потребности жизни после пандемии. В этом году она представила обновленную версию Pocketalk Plus на виртуальной выставке CES. Увеличенный размер позволяет устройству дольше держать заряд батареи, благодаря чему оно отлично подходит для длительного использования в медицинских и образовательных целях. Экран стал на 85% больше, чем у предыдущей версии, и теперь его можно увидеть на расстоянии почти двух метров. Кроме того, устройство оснащено задней камерой, способной мгновенно распознавать и переводить письменную информацию, что пригодится для людей с ограниченными возможностями. По словам Мацуда, компания также работает над функцией субтитров, чтобы облегчить видеозвонки между людьми, говорящими на разных языках.

Источник.

Фото на обложке: VectorV / Shutterstock

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