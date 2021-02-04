Интеграция в международную школу: как перейти на обучение на английском языке?

Насколько это реально, что для этого требуется, рассказывает Дмитрий Виноградов, директор Exupery International School (EIS), которая находится в Латвии и с 2016 года принимает на обучение учеников из разных стран.

Если в ваших планах есть поступление в зарубежный вуз, где обучение осуществляется на английском языке, уже сейчас стоит задуматься, достаточный ли у вас уровень знания этого языка. Безусловно, помимо школьных уроков, можно заниматься индивидуально с репетитором. Но есть и другой вариант — перейти на обучение в международную школу.

Новая школа — новые возможности

Хороший ученик из обычной школы, как правило, соответствует требованиям по знанию английского языка. Отмечу, что для претендентов они несколько ниже, чем для ребят, которые уже учатся в школе. Вообще уровень определяется на основе европейской системы A, B, C, каждый поступающий сдает Оксфордский онлайн-тест, а также проходит собеседование. В общих правилах приема есть классификация требований в зависимости от возраста ученика и класса, в который он поступает. Кроме того, в международных школах часто практикуется эффективная система поддержки новых учеников, которая позволяет им быстро догнать общий уровень.

Отдельное внимание нужно уделить адаптации нового ученика. Важен индивидуальный подход, где все зависит от человека и его способностей. Мы в школе анализируем успеваемость и на основе результатов обеспечиваем поддержку новичку. Английский язык — это приоритет. Если его необходимо подтянуть, ученику предоставляется педагог для индивидуальных занятий.

В некоторых странах практикуют другой подход: ученика на год определяют в специализированный класс, пока он не достигнет требуемого языкового уровня. То есть ставка делается только на интенсивное изучение языка. В школе Exupery ученик не исключается из общего учебного процесса.

Мы верим в то, что адаптация в реальной учебной среде класса, при дополнительной поддержке языкового специалиста, пройдет быстрее и результативнее.

Школа – это жизнь

Мы стараемся придерживаться британской традиции английского языка, в том числе в учебных материалах. Но если учителя говорят с разными акцентами, такой вызов только на пользу — так студент учится понимать разные произношения. Это как факультативный бонус на будущее, когда человек будет учиться, например, в многонациональной среде большого университета.

В любом обучении мы стараемся максимально связать процесс с реальной жизнью:

здесь важна живая коммуникация между студентами и преподавателями, в командах;

на первом месте — не чисто академические результаты, а психологический и эмоциональный комфорт учеников.

Если соблюдать эти условия, будет результат. Это подтверждает наш опыт, проверенный временем.

На шаг ближе к университету

Не стоит забывать, международное школьное образование — это ступенька к поступлению в вуз. Подготовка к учебе в университете заложена в самой концепции международного школьного образования. Есть люди, помогающие разобраться с выбором профессии — University counselor. При поступлении в старшую школу ученик должен выбрать предметы, которые он тоже будет изучать на языке и в соответствии с профилем.

Если в старших классах обычной школы он изучает 10-15 предметов, то в Кембриджской программе и в IBDP их шесть. Ученик выбирает два направления, которые будет изучать на специализированном глубоком уровне (зачастую это связано с его будущей профессией), а остальные четыре предмета — на стандартном уровне.

Вот тут задача школы и педагогов — помочь, подсказать, найти оптимальный путь и предложить на выбор несколько направлений.

Сейчас есть очень эффективные онлайн-тесты, которые позволяют определить будущий профессиональный профиль студента. Мы тоже предлагаем нашим ученикам пройти такой тест, и пока никто не жаловался на ошибочный результат.

Почему переход в международную школу не страшен

Ребятам, которые планируют перейти на обучение в международную школу важно знать, что самое главное — ваше эмоциональное состояние. Не стоит бояться языкового барьера, переживать за академические результаты, успех или провал. Не тратьте время на «зубрежку». Важнее — ваше спокойствие, коммуникабельность и возможность показать себя с лучшей стороны. Будьте в себе уверены, относитесь к этому как к очередной возможности, которая в любом случае станет для вас ценным опытом и следующим шагом в развитии. Побольше оптимизма ко всему, что происходит вокруг — и в вашей жизни, и в школе, которую выберете.

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