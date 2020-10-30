Не только бизнес: подборка интересных подкастов от Сбера, «Яндекса» и других

Подкасты набирают всю большую популярность. Запускают их не только медиа, но и компании, работающие в самых разных областях. Где можно послушать про инвестиции, карьеру и еду — узнаете из нашей подборки.

О финансах

Сбербанк запустил подкаст «Главный инвестор» с руководителем своего Департамента глобальных рынков Андреем Шеметовым. Он говорит с топ-менеджерами и экспертами о происходящем на финансовых рынках. Тут можно узнать новости, послушать о трендах и опытах инвестирования. Подкаст выходит ежемесячно. Послушать можно здесь: Google, Apple, «Яндекс. Музыке», «ВКонтакте», Castbox.

Еще один подкаст о финансах. Называется «Деньги пришли». Его запустили бывшие сотрудники «Медузы» Александр Поливанов и Илья Красильщик в партнерстве с «Альфа-банком». Ведущие обсуждают, как правильно тратить деньги. В числе тем: как избавляться от ненужных вещей, жить по календарю, правильно подрабатывать, на чем ездить по городу и как платить меньше за квартиру.

О карьере

Mars создал подкаст «Неслучайная вакансия» с руководителем Центра карьеры ВШЭ Ариной Егоровой. Там обсуждают осознанное карьерное развитие c рекрутерами, hr-консультантами, предпринимателями, представителями вузов и корпораций. В первом сезоне будет 8 эпизодов.

Говорят об эффективном трудоустройстве, подводных камнях фриланса, влиянии пандемии на организацию рабочего процесса. Обсуждают стажировки, лидерские программы, работу мечты и смену карьеры. Так, можно будет узнать историю банковского клерка, который ушел в дизайн интерфейсов. Или послушать про видеооператора, который начал работать в авиации.

О бизнесе

«Эвотор» вместе с журналисткой Александрой Волковой делают подкаст «Заварили бизнес». Сами они его называют аудиосериалом о создании своего дела — кофейне «Заварили», которую Александра решила открыть в Москве в 2018 году и теперь рассказывает весь свой путь.

О музыке

На «Яндекс.Музыке» появился образовательный подкаст «Английский по хитам с Флоу». Там преподаватель английского языка и популярные артисты слушают и разбирают иностранные хиты, пытаются понять игру слов и метафоры. В числе гостей — певица Maruv, Женя Любич и Rozhden.

О стартапах

Подкаст от фонда «Сколково» «Мама, я в стартапе». Рассказывает про современные технологии, компании, инновации в России и мире.

Ведущие — Дмитрий Зомбак и Тимур Сейфельмлюков из подкаста «Завтаркаст». В числе гостей — председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов, основатели компании «К-Скай» Роман Новицкий и Александр Гусев и другие.

Среди тем:

почему в России так и не развились технологические кластеры вокруг учебных заведений, как в Европе и США;

как предугадать инфаркт за несколько лет с помощью нейросетей;

какие технологии считаются наиболее перспективными с точки зрения российского госсектора;

с какими сложностями сталкиваются российские стартапы, особенно в области медицины.

Об электронной торговле

Для тех, кто хочет развиваться и работать в e-commerce, AliExpress создал подкаст «Продали на Али». В нем продавцы платформы делятся собственным опытом, а независимые эксперты рассказывают о маркетинговых инструментах, работе с отзывами и многом другом.

Об инвестициях

Подкаст «Жадный инвестор» от «Тинькофф». Выходит каждую неделю. Обсуждают самые разные темы — от дивидентов, нефти и солнечной энергетики, до президентских выборов в США и IPO. Можно узнать, как не потерять деньги при дефолтах, почему стоит общаться с аналитиками и во что инвестировать в кризис.

Где послушать: Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Anchor, «Яндекс Музыка».

О еде

Сервис доставки еды «Кухня на районе» запустил подкаст «Хроники еды» с ведущими телеканала MTV Евгением Рыбовым и Марией Трындяйкиной. Они говорят о том, как незаметные для людей события в сфере питания сформировали современный городской быт.

В числе гостей — владелица ресторанной сети «Сумосан» Джанина Волкова, пиар-директор Novikov Group Нелли Константинова, владелец сети кофеен «Правда кофе» Филипп Лейтес и другие.

Как демократичные рестораны, фудкорты и кофейни повлияли на жизнь и привычки современного жителя мегаполиса;

Как японская кухня покорила регионы, а суши и роллы стали настоящей народной едой;

Как война кофейных сетей за рынок научила нас разбираться в кофе.

Обсуждаются такие темы:

О психологии

Винодельня «Фанагория» подготовила для пользователей подкаст «Я не vinoват». В нем эксперты-психологи, ведущие и блогеры рассуждают о чувстве вины. Говорят о негативных эмоциях, которые возникают, например, из-за редких звонков маме, лишнего бокала, зависти по отношению к лучшему другу или ощущения, что жизнь проходит мимо при скроллинге Instagram-ленты.

Ранее Rusbase запустил подкасты. Теперь вы можете не только читать наши материалы, но и слушать их в аудиоформате.

Фото: Dean Drobot / Shutterstock