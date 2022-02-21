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Истории

Подборка технологических стартапов из Польши, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

В течение последних лет в Польше активно развивается экосистема стартапов. А среди участников Европейского союза эта страна стала одной из немногих, наименее пострадавших финансово во время пандемии. Это способствовало развитию многих технологических компаний — представляем подборку нескольких из них.

Подборка технологических стартапов из Польши, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

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AgronetPRO

  • Год запуска: 2016.
  • Штаб-квартира: Варшава.
  • Количество сотрудников: 1-10.
  • Основатели: Сандер ДеВрис (Sander DeVries).

AgronetPro

Скриншот: AgronetPro

AgronetPro создает решения для фермеров, которые собирают данные в реальном времени по таким показателям, как заморозки, болезни и многое другое. Это ускоряет принятие решений, помогая повысить урожайность. С момента основания компания привлекла в общей сумме $500 тысяч в двух раундах финансирования, которые прошли в сентябре и декабре 2021 года.

Vintom

  • Год запуска: 2014.
  • Штаб-квартира: Варшава.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Гжегож Калиш (Grzegorz Kalisz), Шимон Павлица (Szymon Pawlica), Томаш Брожина (Tomasz Brożyna).

Vintom

Скриншот: Vintom

Vintom предоставляет комплексные решения для компаний, которые обеспечивают более личное общение с клиентами по видеосвязи, способствуя их удержанию и увеличению продаж. Платформу можно объединить с CRM-системой, с легкостью интегрировав все данные. С момента запуска стартап привлек инвестиции в размере $540,2 тысячи в двух раундах (2018 и 2020 года).

SonarHome

  • Год запуска: 2018.
  • Штаб-квартира: Варшава.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Ярослав Скшипек (Jaroslaw Skrzypek), Матеуш Романовский (Mateusz Romanowski).

SonarHome

Скриншот: SonarHome

SonarHome — это первая компания в Польше, позволяющая клиентам быстро и безопасно продавать жилье через онлайн-платформу. С 2018 года ее профинансировали восемь инвесторов на сумму $7,5 млн.

Unamo

  • Год запуска: 2012.
  • Штаб-квартира: Варшава.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Давид Либерадский (Dawid Liberadzki), Хуберт Видрич (Hubert Wydrych).

Unamo

Скриншот: Unamo

Unamo разрабатывает онлайн-инструменты для SEO и социальных сетей. Они помогают маркетологам управлять данными и использовать их эффективно, чтобы продвигать продукт клиентам. За время своей работы компания получила в общей сложности $534,7 тысячи от трех инвесторов.

Fluentbe

  • Год запуска: 2015.
  • Штаб-квартира: Варшава.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Яцек Перковски (Jacek Perkowski), Милош Рынецкий (Milosz Ryniecki).

Fluentbe

Скриншот: Fluentbe

Fluentbe — языковая онлайн-школа, где жители Польши могут изучать языки как в небольших группах, так и наедине с преподавателем. Всего в компанию вложились три инвестора, что позволило ей привлечь $540 тысяч.

Samito

  • Год запуска: 2014.
  • Штаб-квартира: Варшава.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Петр Плохарски (Piotr Płocharski), Рафал Гавловски (Rafał Gawłowski).

Samito

Скриншот: Samito

Samito предоставляет SaaS-решение для автоматизации маркетинга. С помощью больших данных оно позволяет максимально персонализировать рекомендации и лучше охватывать целевую аудиторию. Компания закрыла один раунд финансирования в 2018 году, в котором получила $800 тысяч от акселератора.

Vortex Oil Engineering

  • Год запуска: 2013.
  • Штаб-квартира: Варшава.
  • Количество сотрудников: 1-10.
  • Основатели: Сергей Якимов (Sergey Jakimov).

Vortex Oil Engineering

Скриншот: Vortex Oil Engineering

Vortex Oil Engineering стремится повысить эффективность и экологичность добычи сырой нефти с помощью новых технологий. Как показывает статистика, решения компании увеличивают объем добычи сырья на 40% по сравнению с другими методами. С момента основания Vortex Oil Engineering профинансировали четыре источника на сумму $1,4 млн.

AIDA Diagnostics

  • Год запуска: 2019.
  • Штаб-квартира: Варшава.
  • Количество сотрудников: 1-10.
  • Основатели: Матеуш Павелчук (Mateusz Pawełczuk), Михал Янишевский (Michał Janiszewski), Михал Кубик (Michał Kubik).

AIDA Diagnostics

Скриншот: AIDA Diagnostics

AIDA Diagnostics разрабатывает ПО на базе машинного обучения для переливания крови в больницах, которая помогает улучшать исход лечения и сокращать его стоимость. Компания получила посевное финансирование в 2019 году в размере $200 тысяч.

Wanda Maps

  • Год запуска: 2018.
  • Штаб-квартира: Краков.
  • Количество сотрудников: 1-10.
  • Основатели: Навит Рид (Navit Reid), Виктория Павлова (Victoria Pavlova).

Wanda Maps

Скриншот: Wanda Maps

Сервис Wanda Maps позволяет создавать интерактивные карты для различных целей — от планирования поездок до геомаркетинга. Компания закрыла два раунда финансирования в 2019 году и привлекла в общей сложности $76,1 тысячу.

Higo Sense

  • Год запуска: 2017.
  • Штаб-квартира: Варшава.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Лукаш Краснопольски (Lukasz Krasnopolski).

Higo Sense

Скриншот: Higo Sense

Higo Sense предлагает устройство для самостоятельного медицинского обследования. С его помощью можно измерять температуру, слушать сердце и легкие, а также многое другое. Пациентам не нужно посещать врача лично, что позволяет сэкономить деньги и время — как свое, так и врача.

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За время своего существования компания закрыла один раунд финансирования в декабре 2021 года, где привлекла $5,7 млн.

ProperGate

  • Год запуска: 2018.
  • Штаб-квартира: Варшава.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Анна Валковска (Anna Walkowska), Рафал Грудзень (Rafał Grudzień), Роберт Грудзень (Robert Grudzień).

ProperGate

Скриншот: ProperGate

ProperGate предоставляет «умную» платформу, которая упрощает управление стройматериалами и отслеживание их транспортировки в сложных строительных проектах. Решение позволяет компаниям повышать эффективность и прибыльность работы. С 2018 года привлекла финансирование в размере $1,3 млн от пяти источников.

Cardiomatics

  • Год запуска: 2017.
  • Штаб-квартира: Краков.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Мариуш Масиор (Mariusz Masior), Рафал Самборски (Rafal Samborski).

Cardiomatics

Скриншот: Cardiomatics

Cardiomatics разрабатывает облачный ИИ-инструмент для создания цифрового анализа данных ЭКГ. Он разработан в сотрудничестве с врачами и техническими специалистами, что обеспечивает надежные и высококачественные результаты. В компанию уже вложились семь инвесторов в четырех раундах финансирования. В общей сумме она получила около $4 млн.

E-contenta

  • Год запуска: 2016.
  • Штаб-квартира: Варшава.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Зоя Андреева (Zoya Andreeva).

E-contenta

Скриншот: E-contenta

E-contenta предоставляет платформу на базе искусственного интеллекта, позволяющую брендам распространять редакционный контент с помощью нативной рекламы. Компания уже сотрудничала со всемирно известными брендами, такими как SEMrush, PepsiCo и многие другие.

RED — первая открытая база данных о самых выдающихся предпринимателях России.

В нее вложились шесть инвесторов, в том числе IBM, в пяти раундах финансирования. В общей сумме E-contenta получила $505 тысяч.

SatRevolution

  • Год запуска: 2016.
  • Штаб-квартира: Вроцлав.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Дамиан Фиялковски (Damian Fijałkowski), Гжегож Зволинский (Grzegorz Zwoliński).

SatRevolution

Скриншот: SatRevolution

SatRevolution разрабатывает орбитальные наноспутники, собирающие оптические данные Земли. Стартап закрыл пять раундов финансирования, собрав $43 млн, значительную часть из которых предоставила компания по запуску малых спутников Virgin Orbit, входящая в состав Virgin Group.

IndieBI

  • Год запуска: 2021.
  • Штаб-квартира: Лодзь.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Том Качмарчик (Tom Kaczmarczyk).

IndieBI

Скриншот: IndieBI

Платформа IndieBI предназначена для разработчиков игр для ПК и консолей. Она позволяет собирать и анализировать данные по продажам и сравнивать их с конкурентами. Стартап, основанный лишь в прошлом году, уже получил первоначальное финансирование в ноябре 2021 года в размере $3 млн.

Husarion

  • Год запуска: 2013.
  • Штаб-квартира: Краков.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Доминик Новак (Dominik Nowak), Филип Крамарчик (Filip Kramarczyk), Радек Ярема (Radek Jarema).

Husaren

Скриншот: Husaren

Husaren производит автономных роботов и ПО, необходимое для их работы. Компания также предлагает решения, которые позволяют обучиться созданию и программированию таких роботов. Husaren уже закрыла пять раундов финансирования на общую сумму в $578 тысяч, в которых участвовал один и тот же инвестор.

Sugester

  • Год запуска: 2015.
  • Штаб-квартира: Варшава.
  • Количество сотрудников: 1-10.
  • Основатели: Марчин Стефаняк (Marcin Stefaniak), Михал Стефаняк (Michał Stefaniak), Павел Дерило (Paweł Deryło).

Sugester

Скриншот: Sugester

Sugester предоставляет мощный и настраиваемый пакет программ для обслуживания клиентов, доступный по подписке. Он включает в себя электронную почту, онлайн-чат, систему управления проектами и знаниями. В 2015 году компания $251 тысячу финансирования от одного инвестора.

EKOBILET

  • Год запуска: 2019.
  • Штаб-квартира: Краков.
  • Количество сотрудников: 1-10.
  • Основатели: Анна Фук (Anna Fuk).

EKOBILET

Скриншот: EKOBILET

EKOBILET предлагает решения для организаторов мероприятий, которые обеспечивают многоканальные продажи, позволяя продавать билеты без участия третьих сторон. С момента запуска на платформе были проданы билеты на более чем 100 тысяч мероприятий. В EKOBILET вложились два инвестора в двух раундах. Сумма инвестиций не раскрывается.

LiveCall

  • Год запуска: 2016.
  • Штаб-квартира: Варшава.
  • Количество сотрудников: 1-10.
  • Основатели: Эндрю Моравски (Andrew Morawski), Марк Золлнер (Mark Zollner), Мэтт Дульски (Matt Dulski), Петр Батор (Peter Bator).

LiveCall

Скриншот: LiveCall

LiveCall создала платформу, которая позволяет бизнесам получать от 30% до 120% больше входящих звонков по продажам в зависимости от индустрии, избавляя от проблемы пропущенных звонков. В проект вложились три инвестора в двух раундах финансирования. Общая сумма инвестиций составила $54,3 тысячи.

Doctor One

  • Год запуска: 2021.
  • Штаб-квартира: Варшава.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Мачей Маленда (Maciej Malenda), Томаш Рудольф (Tomasz Rudolf).

Doctor One

Скриншот: Doctor One

Doctor One — онлайн-платформа по подписке для предоставления частных медицинских услуг. Ее цель — обеспечить прямой доступ к проверенным врачам как можно большему числу людей. В декабре 2021 года компания успешно привлекла около $500 тысяч.

BillTech

  • Год запуска: 2017.
  • Штаб-квартира: Варшава.
  • Количество сотрудников: 1-10.
  • Основатели: Бартош Петринский (Bartosz Petryński), Енджей Малолепши (Jędrzej Małolepszy).

BillTech

Скриншот: BillTech

BillTech — финтех-стартап, разрабатывающий удобный сервис для автоматизации оплаты счетов. Компания закрыла один инвестиционный раунд, где получила $50,2 тысячи от двух источников.

Источник.

Фото на обложке: tunasalmon / Shutterstock

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