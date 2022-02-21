Подборка технологических стартапов из Польши, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

В течение последних лет в Польше активно развивается экосистема стартапов. А среди участников Европейского союза эта страна стала одной из немногих, наименее пострадавших финансово во время пандемии. Это способствовало развитию многих технологических компаний — представляем подборку нескольких из них.

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AgronetPRO

Год запуска: 2016.

Штаб-квартира: Варшава.

Количество сотрудников: 1-10.

Основатели: Сандер ДеВрис (Sander DeVries).

Скриншот: AgronetPro

AgronetPro создает решения для фермеров, которые собирают данные в реальном времени по таким показателям, как заморозки, болезни и многое другое. Это ускоряет принятие решений, помогая повысить урожайность. С момента основания компания привлекла в общей сумме $500 тысяч в двух раундах финансирования, которые прошли в сентябре и декабре 2021 года.

Vintom

Год запуска: 2014.

Штаб-квартира: Варшава.

Количество сотрудников: 11-50.

Основатели: Гжегож Калиш (Grzegorz Kalisz), Шимон Павлица (Szymon Pawlica), Томаш Брожина (Tomasz Brożyna).

Скриншот: Vintom

Vintom предоставляет комплексные решения для компаний, которые обеспечивают более личное общение с клиентами по видеосвязи, способствуя их удержанию и увеличению продаж. Платформу можно объединить с CRM-системой, с легкостью интегрировав все данные. С момента запуска стартап привлек инвестиции в размере $540,2 тысячи в двух раундах (2018 и 2020 года).

SonarHome

Год запуска: 2018.

Штаб-квартира: Варшава.

Количество сотрудников: 11-50.

Основатели: Ярослав Скшипек (Jaroslaw Skrzypek), Матеуш Романовский (Mateusz Romanowski).

Скриншот: SonarHome

SonarHome — это первая компания в Польше, позволяющая клиентам быстро и безопасно продавать жилье через онлайн-платформу. С 2018 года ее профинансировали восемь инвесторов на сумму $7,5 млн.

Unamo

Год запуска: 2012.

Штаб-квартира: Варшава.

Количество сотрудников: 11-50.

Основатели: Давид Либерадский (Dawid Liberadzki), Хуберт Видрич (Hubert Wydrych).

Скриншот: Unamo

Unamo разрабатывает онлайн-инструменты для SEO и социальных сетей. Они помогают маркетологам управлять данными и использовать их эффективно, чтобы продвигать продукт клиентам. За время своей работы компания получила в общей сложности $534,7 тысячи от трех инвесторов.

Fluentbe

Год запуска: 2015.

Штаб-квартира: Варшава.

Количество сотрудников: 11-50.

Основатели: Яцек Перковски (Jacek Perkowski), Милош Рынецкий (Milosz Ryniecki).

Скриншот: Fluentbe

Fluentbe — языковая онлайн-школа, где жители Польши могут изучать языки как в небольших группах, так и наедине с преподавателем. Всего в компанию вложились три инвестора, что позволило ей привлечь $540 тысяч.