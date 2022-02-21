Подборка технологических стартапов из Польши, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

В течение последних лет в Польше активно развивается экосистема стартапов. А среди участников Европейского союза эта страна стала одной из немногих, наименее пострадавших финансово во время пандемии. Это способствовало развитию многих технологических компаний — представляем подборку нескольких из них.
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AgronetPRO
- Год запуска: 2016.
- Штаб-квартира: Варшава.
- Количество сотрудников: 1-10.
- Основатели: Сандер ДеВрис (Sander DeVries).
Скриншот: AgronetPro
AgronetPro создает решения для фермеров, которые собирают данные в реальном времени по таким показателям, как заморозки, болезни и многое другое. Это ускоряет принятие решений, помогая повысить урожайность. С момента основания компания привлекла в общей сумме $500 тысяч в двух раундах финансирования, которые прошли в сентябре и декабре 2021 года.
Vintom
- Год запуска: 2014.
- Штаб-квартира: Варшава.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Гжегож Калиш (Grzegorz Kalisz), Шимон Павлица (Szymon Pawlica), Томаш Брожина (Tomasz Brożyna).
Скриншот: Vintom
Vintom предоставляет комплексные решения для компаний, которые обеспечивают более личное общение с клиентами по видеосвязи, способствуя их удержанию и увеличению продаж. Платформу можно объединить с CRM-системой, с легкостью интегрировав все данные. С момента запуска стартап привлек инвестиции в размере $540,2 тысячи в двух раундах (2018 и 2020 года).
SonarHome
- Год запуска: 2018.
- Штаб-квартира: Варшава.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Ярослав Скшипек (Jaroslaw Skrzypek), Матеуш Романовский (Mateusz Romanowski).
Скриншот: SonarHome
SonarHome — это первая компания в Польше, позволяющая клиентам быстро и безопасно продавать жилье через онлайн-платформу. С 2018 года ее профинансировали восемь инвесторов на сумму $7,5 млн.
Unamo
- Год запуска: 2012.
- Штаб-квартира: Варшава.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Давид Либерадский (Dawid Liberadzki), Хуберт Видрич (Hubert Wydrych).
Скриншот: Unamo
Unamo разрабатывает онлайн-инструменты для SEO и социальных сетей. Они помогают маркетологам управлять данными и использовать их эффективно, чтобы продвигать продукт клиентам. За время своей работы компания получила в общей сложности $534,7 тысячи от трех инвесторов.
Fluentbe
- Год запуска: 2015.
- Штаб-квартира: Варшава.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Яцек Перковски (Jacek Perkowski), Милош Рынецкий (Milosz Ryniecki).
Скриншот: Fluentbe
Fluentbe — языковая онлайн-школа, где жители Польши могут изучать языки как в небольших группах, так и наедине с преподавателем. Всего в компанию вложились три инвестора, что позволило ей привлечь $540 тысяч.
Samito
- Год запуска: 2014.
- Штаб-квартира: Варшава.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Петр Плохарски (Piotr Płocharski), Рафал Гавловски (Rafał Gawłowski).
Скриншот: Samito
Samito предоставляет SaaS-решение для автоматизации маркетинга. С помощью больших данных оно позволяет максимально персонализировать рекомендации и лучше охватывать целевую аудиторию. Компания закрыла один раунд финансирования в 2018 году, в котором получила $800 тысяч от акселератора.
Vortex Oil Engineering
- Год запуска: 2013.
- Штаб-квартира: Варшава.
- Количество сотрудников: 1-10.
- Основатели: Сергей Якимов (Sergey Jakimov).
Скриншот: Vortex Oil Engineering
Vortex Oil Engineering стремится повысить эффективность и экологичность добычи сырой нефти с помощью новых технологий. Как показывает статистика, решения компании увеличивают объем добычи сырья на 40% по сравнению с другими методами. С момента основания Vortex Oil Engineering профинансировали четыре источника на сумму $1,4 млн.
AIDA Diagnostics
- Год запуска: 2019.
- Штаб-квартира: Варшава.
- Количество сотрудников: 1-10.
- Основатели: Матеуш Павелчук (Mateusz Pawełczuk), Михал Янишевский (Michał Janiszewski), Михал Кубик (Michał Kubik).
Скриншот: AIDA Diagnostics
AIDA Diagnostics разрабатывает ПО на базе машинного обучения для переливания крови в больницах, которая помогает улучшать исход лечения и сокращать его стоимость. Компания получила посевное финансирование в 2019 году в размере $200 тысяч.
Wanda Maps
- Год запуска: 2018.
- Штаб-квартира: Краков.
- Количество сотрудников: 1-10.
- Основатели: Навит Рид (Navit Reid), Виктория Павлова (Victoria Pavlova).
Скриншот: Wanda Maps
Сервис Wanda Maps позволяет создавать интерактивные карты для различных целей — от планирования поездок до геомаркетинга. Компания закрыла два раунда финансирования в 2019 году и привлекла в общей сложности $76,1 тысячу.
Higo Sense
- Год запуска: 2017.
- Штаб-квартира: Варшава.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Лукаш Краснопольски (Lukasz Krasnopolski).
Скриншот: Higo Sense
Higo Sense предлагает устройство для самостоятельного медицинского обследования. С его помощью можно измерять температуру, слушать сердце и легкие, а также многое другое. Пациентам не нужно посещать врача лично, что позволяет сэкономить деньги и время — как свое, так и врача.
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За время своего существования компания закрыла один раунд финансирования в декабре 2021 года, где привлекла $5,7 млн.
ProperGate
- Год запуска: 2018.
- Штаб-квартира: Варшава.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Анна Валковска (Anna Walkowska), Рафал Грудзень (Rafał Grudzień), Роберт Грудзень (Robert Grudzień).
Скриншот: ProperGate
ProperGate предоставляет «умную» платформу, которая упрощает управление стройматериалами и отслеживание их транспортировки в сложных строительных проектах. Решение позволяет компаниям повышать эффективность и прибыльность работы. С 2018 года привлекла финансирование в размере $1,3 млн от пяти источников.
Cardiomatics
- Год запуска: 2017.
- Штаб-квартира: Краков.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Мариуш Масиор (Mariusz Masior), Рафал Самборски (Rafal Samborski).
Скриншот: Cardiomatics
Cardiomatics разрабатывает облачный ИИ-инструмент для создания цифрового анализа данных ЭКГ. Он разработан в сотрудничестве с врачами и техническими специалистами, что обеспечивает надежные и высококачественные результаты. В компанию уже вложились семь инвесторов в четырех раундах финансирования. В общей сумме она получила около $4 млн.
E-contenta
- Год запуска: 2016.
- Штаб-квартира: Варшава.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Зоя Андреева (Zoya Andreeva).
Скриншот: E-contenta
E-contenta предоставляет платформу на базе искусственного интеллекта, позволяющую брендам распространять редакционный контент с помощью нативной рекламы. Компания уже сотрудничала со всемирно известными брендами, такими как SEMrush, PepsiCo и многие другие.
В нее вложились шесть инвесторов, в том числе IBM, в пяти раундах финансирования. В общей сумме E-contenta получила $505 тысяч.
SatRevolution
- Год запуска: 2016.
- Штаб-квартира: Вроцлав.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Дамиан Фиялковски (Damian Fijałkowski), Гжегож Зволинский (Grzegorz Zwoliński).
Скриншот: SatRevolution
SatRevolution разрабатывает орбитальные наноспутники, собирающие оптические данные Земли. Стартап закрыл пять раундов финансирования, собрав $43 млн, значительную часть из которых предоставила компания по запуску малых спутников Virgin Orbit, входящая в состав Virgin Group.
IndieBI
- Год запуска: 2021.
- Штаб-квартира: Лодзь.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Том Качмарчик (Tom Kaczmarczyk).
Скриншот: IndieBI
Платформа IndieBI предназначена для разработчиков игр для ПК и консолей. Она позволяет собирать и анализировать данные по продажам и сравнивать их с конкурентами. Стартап, основанный лишь в прошлом году, уже получил первоначальное финансирование в ноябре 2021 года в размере $3 млн.
Husarion
- Год запуска: 2013.
- Штаб-квартира: Краков.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Доминик Новак (Dominik Nowak), Филип Крамарчик (Filip Kramarczyk), Радек Ярема (Radek Jarema).
Скриншот: Husaren
Husaren производит автономных роботов и ПО, необходимое для их работы. Компания также предлагает решения, которые позволяют обучиться созданию и программированию таких роботов. Husaren уже закрыла пять раундов финансирования на общую сумму в $578 тысяч, в которых участвовал один и тот же инвестор.
Sugester
- Год запуска: 2015.
- Штаб-квартира: Варшава.
- Количество сотрудников: 1-10.
- Основатели: Марчин Стефаняк (Marcin Stefaniak), Михал Стефаняк (Michał Stefaniak), Павел Дерило (Paweł Deryło).
Скриншот: Sugester
Sugester предоставляет мощный и настраиваемый пакет программ для обслуживания клиентов, доступный по подписке. Он включает в себя электронную почту, онлайн-чат, систему управления проектами и знаниями. В 2015 году компания $251 тысячу финансирования от одного инвестора.
EKOBILET
- Год запуска: 2019.
- Штаб-квартира: Краков.
- Количество сотрудников: 1-10.
- Основатели: Анна Фук (Anna Fuk).
Скриншот: EKOBILET
EKOBILET предлагает решения для организаторов мероприятий, которые обеспечивают многоканальные продажи, позволяя продавать билеты без участия третьих сторон. С момента запуска на платформе были проданы билеты на более чем 100 тысяч мероприятий. В EKOBILET вложились два инвестора в двух раундах. Сумма инвестиций не раскрывается.
LiveCall
- Год запуска: 2016.
- Штаб-квартира: Варшава.
- Количество сотрудников: 1-10.
- Основатели: Эндрю Моравски (Andrew Morawski), Марк Золлнер (Mark Zollner), Мэтт Дульски (Matt Dulski), Петр Батор (Peter Bator).
Скриншот: LiveCall
LiveCall создала платформу, которая позволяет бизнесам получать от 30% до 120% больше входящих звонков по продажам в зависимости от индустрии, избавляя от проблемы пропущенных звонков. В проект вложились три инвестора в двух раундах финансирования. Общая сумма инвестиций составила $54,3 тысячи.
Doctor One
- Год запуска: 2021.
- Штаб-квартира: Варшава.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Мачей Маленда (Maciej Malenda), Томаш Рудольф (Tomasz Rudolf).
Скриншот: Doctor One
Doctor One — онлайн-платформа по подписке для предоставления частных медицинских услуг. Ее цель — обеспечить прямой доступ к проверенным врачам как можно большему числу людей. В декабре 2021 года компания успешно привлекла около $500 тысяч.
BillTech
- Год запуска: 2017.
- Штаб-квартира: Варшава.
- Количество сотрудников: 1-10.
- Основатели: Бартош Петринский (Bartosz Petryński), Енджей Малолепши (Jędrzej Małolepszy).
Скриншот: BillTech
BillTech — финтех-стартап, разрабатывающий удобный сервис для автоматизации оплаты счетов. Компания закрыла один инвестиционный раунд, где получила $50,2 тысячи от двух источников.
Фото на обложке: tunasalmon /
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