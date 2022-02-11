14 европейских финтех-стартапов, которые стремительно росли в 2021 году

Год также был богат на быстрорастущих новичков. Рассказываем о самых быстрорастущих финтех-стартапах Европы. По данным из LinkedIn и Dealroom, они активнее всего набирали персонал в 2021 году. Здесь учитываются только те стартапы, что собрали свыше $57 млн финансирования.

В 2021 году европейский финтех наблюдал беспрецедентный рост. Появились десятки новых единорогов, ряд стартапов вышли на IPO, а несколько новоиспеченных гигантов, таких как Revolut и Klarna , привлекли огромное финансирование.

Juni

Год запуска: 2020.

Штаб-квартира: Гетеборг, Швеция.

Рост команды за 2021 год: 644% (с 9 до 67 сотрудников).

Общий объем финансирования: $76 млн.

Juni — это необанк, помогающий онлайн-продавцам разбираться с финансами. Он предлагает целый ряд продуктов — от кредитования до возможности отслеживать рентабельность инвестиций. Стартап быстро расширился до Нидерландов и Великобритании (крупнейший для него рынок).

Uncapped

Год запуска: 2019.

Штаб-квартира: Лондон, Англия.

Рост команды за 2021 год: 554% (с 11 до 72 сотрудников).

Общий объем финансирования: $117 млн (с учетом задолженности).

Uncapped работает в сфере финансирования, привязанного к выручке (RBI, revenue based investing или revenue based financing). Компания предлагает стартапам в области электронной торговли, получающим регулярный доход, альтернативу венчурному финансированию — специализированные кредиты до £5 млн ($6,8 млн).

Wayflyer

Год запуска: 2019.

Штаб-квартира: Дублин, Ирландия.

Рост команды за 2021 год: 485% (с 39 до 228 сотрудников).

Общий объем финансирования: $76 млн.

Как и Uncapped, Wayflyer предлагает кредиты для компаний, работающих в сфере электронной коммерции. Стартап также предлагает ряд финансовых и аналитических решений, которые помогают улучшить денежный оборот. Сейчас Wayflyer работает в Европе и в этом году планирует вложить более $100 млн в Испании и Нидерландах.

Zilch

Год запуска: 2018 год.

Штаб-квартира: Лондон, Англия.

Рост команды за 2021 год: 453% (с 38 до 210 сотрудников).

Общий объем финансирования: $400 млн (с учетом задолженности).

Zilch предлагает «American Express для миллениалов и поколения Z» — карту с индивидуальным кредитным лимитом, долг по которой можно выплачивать в рассрочку.

Copper

Год запуска: 2018.

Штаб-квартира: Лондон, Англия.

Рост команды за 2021 год: 350% (с примерно 40 до более 180 сотрудников).

Общий объем финансирования: $84,3 млн (в ближайшее время закроет еще один раунд).

Copper помогает крупным инвесторам хранить криптовалютные вложения и управлять ими. В дальнейшем стартап планирует предлагать эти услуги банкам и прочим крупным институтам, когда они начнут работать с криптовалютой.

Primer

Год запуска: 2020.

Штаб-квартира: Лондон, Англия.

Рост команды за 2021 год: 329% (с 24 до 103 сотрудников).

Общий объем финансирования: $73,4 млн.

Primer — это no-code сервис для интеграции платежей. Он позволяет продавцам с легкостью объединить несколько платежных систем, упрощая управление ими и избавляя их от необходимости полагаться лишь на один инструмент.

Alma

Год запуска: 2018.

Штаб-квартира: Париж, Франция.

Рост команды за 2021 год: 311%.

Общий объем финансирования: $74 млн.

Alma — ведущий во Франции сервис «покупай сейчас, плати потом», который обладает уникальной системой оценки кредитоспособности и предоставляет мгновенное решение по кредиту покупателям.

Scalapay

Год запуска: 2019.

Штаб-квартира: Дублин, Швеция (работает во Франции и Италии).

Рост команды за 2021 год: 250% (с 40 до 140 сотрудников).

Общий объем финансирования: $193,6 млн (с учетом задолженности).

Scalapay также предлагает сервис по системе «покупай сейчас, плати потом». Стартап был запущен летом 2019 года и всего за несколько месяцев к нему подключились свыше 1 тысячи продавцов из Франции, Италии и Германии.

Freetrade

Год запуска: 2016.

Штаб-квартира: Лондон, Англия.

Рост команды за 2021 год: 212% (с 80 до 250 сотрудников).

Общий объем финансирования: $88,7 млн.

Freetrade — один из ведущих необрокеров Великобритании. С его помощью пользователи могут бесплатно покупать акции британских компаний и за небольшую плату — компаний из других стран.

Trade Republic

Год запуска: 2015.

Штаб-квартира: Берлин, Германия.

Рост команды за 2021 год: 200% (с 200 до свыше 600 сотрудников).

Общий объем финансирования: $995,5 млн.

Trade Republic — крупнейшее в Европе приложение для торговли акциями без комиссии, аналогичное Freetrade и американскому Robinhood. Им пользуются свыше 1 млн человек из Германии, Австрии и Швейцарии.

Payhawk

Год запуска: 2018.

Штаб-квартира: Лондон, Англия/София, Болгария.

Рост команды за 2021 год: 160% (с 25 до 65 сотрудников).

Общий объем финансирования: $136,5 млн.

Payhawk — бухгалтерская система для бизнесов. Она предлагает единую платформу для управления всеми финансовыми операциями компании — от расходов до счетов. По заявлениям стартапа, он позволяет существенно сократить объем ручной работы и избегать возможных ошибок. Сейчас Payhawk работает в 27 странах.

Zego

Год запуска: 2016.

Штаб-квартира: Лондон, Англия.

Рост команды за 2021 год: 143% (с 217 до 529 сотрудников).

Общий объем финансирования: свыше $200 млн.

Zego предлагает индивидуальное страхование для независимых работников из Лондона. В прошлом году компания достигла оценки в $1 млрд.

Yulife

Год запуска: 2016.

Штаб-квартира: Лондон, Англия.

Рост команды за 2021 год: 137% (с 59 до 140 сотрудников).

Общий объем финансирования: $86,6 млн.

Yulife предлагает различные планы страхования жизни и медстраховок для сотрудников компаний.

PrimaryBid

Год запуска: 2016.

Штаб-квартира: Лондон, Англия.

Рост команды за 2021 год: 112% (с 51 до 108 сотрудников).

Общий объем финансирования: $59 млн.

PrimaryBid — платформа, которая позволяет частным лицам участвовать в привлечении капитала на общественных рынках. В прошлом году компания заключила сотрудничество с доставщиком еды Deliveroo, клиенты которого получили возможность вложиться в его IPO через PrimaryBid.

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