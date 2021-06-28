«Захватывающая жизнь важнее денег»: почему профессионалам недостаточно одной работы

Рынок труда меняется: профессионалы до 40 лет все реже посвящают всю жизнь одной компании. Многие предпочитают совмещать несколько проектов, чтобы полностью реализоваться на своих условиях. В этих условиях работодателям остается лишь поддержать тренд, иначе они рискуют устареть.

Кэссиди Уильямс живет в Чикаго и занимается разработкой. А еще она — советник, инвестор, ментор, писатель, спикер и ведущая подкастов.

«Работа занимает такую огромную часть моей жизни, поэтому различные занятия делают ее более интересной и захватывающей, — говорит она. — Сейчас у людей больше, чем когда-либо, есть возможность сотрудничать, создавать и просто делать самые разнообразные вещи. Эпоха единственной работы осталась позади».

Есть и Ричард Фирн, живущий в Лондоне. Он руководит НКО, управляет инвестициями и продюсирует мюзикл. «Мне никогда не нравилось делать одно и то же каждый день, — признается он. — У меня множество интересов, и они, естественно, стали для меня разными источниками дохода. Современное отношение к работе и гибкие технологии позволяют моему поколению жонглировать множеством вещей так, как раньше не представлялось возможным».

Профессионалы, особенно представители поколения миллениалов (в возрасте от 25 до 40 лет) и поколения Z (до 24 лет), все чаще отвергают концепцию работы на полный рабочий день и одного начальника, предпочитая иметь «полиработу» — сразу нескольких рабочих мест одновременно.

В ходе исследования 55% из 1000 опрошенных работников в возрасте от 21 до 40 лет заявили, что захватывающая профессиональная жизнь важнее денег.

Только 35% сказали, что они могут представить себе работу на одном месте в течение всей жизни.

Почти 64% отметили, что уже трудятся сразу на нескольких должностях или надеются на это в будущем.

Более 70% опрошенных считают, что пандемия ускорила эту тенденцию.

Тренд хорошо согласуется и со снижением удовлетворенности работой на фоне пандемии. За последний год сотрудники в большей степени чувствовали себя недооцененными, испытывали нехватку общения и взаимодействия с начальством. В ходе недавнего опроса компании Skynova только 53% сотрудников заявили, что получали цели, напрямую связанные с качеством их работы. 45% работодателей вознаграждали работников, которые превышают стандарты производительности.

Сервис Polywork позволяет пользователям создавать бесплатную персональную страницу, делиться там своим личным и профессиональным опытом, а также отправлять запросы на сотрудничество другим участникам.

Его уже поддержали известные представители Кремниевой долины, в том числе Рэй Тонсинг (ранний инвестор в Clubhouse, Airtable и Brex), соучредитель YouTube Стив Чен, соучредитель Twitch Кевин Лин, соучредитель PayPal Макс Левчин, соучредитель VSCO Джоэл Флори, основатель Behance Скотт Бельски и основатель Worklife Ventures Брианна Киммел.

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Основатель Polywork Питер Джонстон, уроженец Белфаста и бывший дизайнер Google и M&C Saatchi London, рассказывает: по их данным, концепция одной работы на всю жизнь уходит в прошлое. Люди отказываются от отдельных должностей и предпочитают сочетать разную деятельность, одновременно и на своих условиях.

Хотя Polywork ориентирован на поколение Z и миллениалов, сервис открыт для людей всех жизненных и карьерных этапов, подчеркивает Джонстон. Пока платформа бесплатна, но ведется разработка над премиум-версией, которая даст пользователям больше возможностей.

Джонстон отмечает, что во время пандемии произошел резкий переход власти от начальников к талантливым профессионалам.

«Мы наблюдаем самый большой сдвиг в сторону предпринимателей в истории», — говорит Polywork Питер Джонстон.

«Подумайте о том, что только что произошло в мире — это была тяжелая ситуация для всех. Я не знаю, что стало бы большим стимулом для людей заняться тем, что они хотят делать. Вы можете стать писателем или открыть свой бизнес».

Джонстон считает, что работодатели должны понять и поддержать стремление жить многогранной профессиональной жизнью. «Если бизнес не прислушается к своим сотрудникам, мы увидим, как эти компании начнут превращаться в динозавров», — добавляет он.

Идан Газит из Сан-Франциско, директор по исследованиям проектов GitHub, который также консультировал Polywork, отмечает: «Если вы посмотрите на множество описаний должностных обязанностей, они однообразны: пишите код, еще больше кода. Где найти людей и возможности не только писать код, но и расти профессионально, нести ответственность за результаты? Это и есть профессиональный рост».

Газит отмечает: его ровесники часто чувствуют, что их воспринимают не такими, какие они на самом деле. Из-за этого легко чувствовать себя изолированным. В этом и состоит задача таких сервисов, как Polywork. «Люди говорят: я хочу продукт, который понимает, что я делаю много разных вещей и создаю из этого ценность. Теперь вы можете выражать себя так, как хотите», — добавляет он..

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