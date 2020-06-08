«А мама приняла свои лекарства?»: как технологии помогают присматривать за пожилыми людьми во время карантина

Пожилые люди не всегда живут рядом с родными, а сейчас, будучи особенно уязвимыми к COVID-19, они вынуждены и вовсе оставаться в изоляции. Разберемся, как следить за состоянием близких даже на расстоянии.

Сейчас продажи продуктов и услуг для защиты здоровья и обеспечения безопасности прикованных к дому пожилых людей «стремительно растут», отмечает Лори Орлов, основательница компании Aging and Health Technology Watch, которая проводит исследования рынка

Она рассказывает, что семьи и специализированные учреждения покупают устройства для наблюдения за пожилыми людьми, которых пока нельзя навещать из-за риска передать вирус. Технологии также позволяют медицинским организациям следить за пациентами. «Люди отказываются от скорой помощи и не идут к врачу, потому что боятся покинуть дом», — говорит Орлов.

Определите проблему

При выборе из множества гаджетов, приложений и услуг, доступных на рынке, Орлов советует сфокусироваться на решении существующей проблемы и почитать отзывы.

Например, если пожилому человеку трудно регулярно принимать лекарства, могут помочь напоминания в специальном мобильном приложении. Если он еще менее самостоятелен, можно купить дозатор, который открывает отделение для таблеток в нужное время и подает родственникам сигнал через беспроводную связь, если лекарство осталось нетронутым.

Определившись с типом устройства, потребитель должен увидеть, насколько продукт готов к установке и использованию, советует Дэвид Линдеман, директор Центра технологий и старения Калифорнийского университета в Беркли. Он отмечает, что для большинства устройств требуется беспроводное соединение.

«Убедитесь, что вы можете пройти обучение и получить поддержку», — добавляет Линдеман. Например, помочь может живущий по соседству член семьи или служба техподдержки Candoo, которая ориентирована на пожилых людей. Проверьте что продавец предлагает простые инструкции и помощь по телефону.

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Следите за чрезвычайным ситуациями

Базовыми для пожилого человека являются гаджеты, которые оповещают медицинские службы. Раньше они работали только дома, но технический прогресс «перевел устройства чрезвычайного реагирования на новую ступень», говорит Дэвид Иннс, CEO компании GreatCall, которая продает часы, подвески и мобильные телефоны для экстренного вызова врачей.

Новейшие продукты обычно используют GPS-трекинг, чтобы точно определить местоположение человека, у которого возникли проблемы во время прогулки, работы в саду или прочих занятий. Нажав кнопку вызова экстренной помощи, пользователь может связаться с колл-центром или родственником. Агент в Центре экстренной помощи GreatCall, который называется 5Star, решит, стоит ли посылать скорую помощь.

«Родственники могут загрузить приложение, чтобы быть в курсе, если пожилой человек позвонит в 5Star», — добавляет Иннс.

За дополнительную плату GreatCall и некоторые другие сервисы для вызова медицинской помощи обнаруживают падение, даже если пользователь не нажал кнопку, и передают сигнал в центр реагирования.

В июле VitalTech Affiliates планирует выпустить часы для вызова врачей под названием VitalBand, которые будут автоматически обнаруживать падение, а также следить за пульсом и дыханием. Они смогут предупредить члена семьи, например, в том случае, если частота сердечных сокращений пользователя превысит определенный уровень.

«Мы хотим дать пожилым людям уверенность в том, что они могут заниматься своими делами и при этом чувствовать себя в безопасности», — говорит Джеймс Гамильтон, CEO компании.

Контролируйте здоровье

Эксперты считают, что телемедицина становится все важнее, поскольку пожилые люди остаются дома, а медицинские учреждения сокращают часы работы офисов. Так, правительство США смягчило условия программы Medicare для компаний, которые следят за состоянием пациентов удаленно.

Благодаря планшетам с упрощенным дизайном старшему поколению доступна видеосвязь с врачами и близкими. Дети могут использовать беспроводные устройства, которые фиксируют и передают жизненно важные показатели, например, уровень глюкозы в крови пожилых родителей-диабетиков. Медицинские учреждения могут отслеживать изменения этих показателей во времени.

Такая технология «может позволить лечащим врачам заметить что-то до того, как наступит кризис, — говорит Линдеман. — Это также дает пожилым людям возможность взять на себя большую ответственность за собственное здоровье».

Датчики движения помогают следить за пожилыми людьми, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем. Лора Митчелл, CEO GrandCare, отмечает: родственник может увидеть в системе, что больной слишком часто посещает ванную комнату и сделать вывод об ухудшении состояния.

Митчелл вспоминает одну клиентку, которая выяснила, что ее мать не спит уже несколько ночей. Она принесла график двигательной активности врачу, и после корректировки кровяного давления бессонные ночи закончились. «В обычных условиях вы об этом не узнаете», — отмечает Митчелл. Диагноз «был поставлен по данным о движении».

Поддерживайте связь

По мнению экспертов, многим пожилым людям могут быть полезны такие голосовые помощники, как Amazon Echo и Google Home: они способны уменьшать социальную изоляцию и поощрять здоровое поведение. Пожилые пользователи могут попросить устройство позвонить другу, прочитать аудиокнигу, напомнить о необходимости выпить воды и вызвать экстренную помощь.

Такие задачи «очень просты, но они значимы для людей, которые живут с определенными проблемами, будь то проблемы с передвижением, зрением или памятью», — считает Дэвис Парк, вице-президент Центра инноваций и благополучия, научно-исследовательского подразделения некоммерческой компании Front Porch, которая управляет учреждениями для пожилых людей и доступным жильем.

Front Porch установила колонку Echo с голосовым помощником Алекса в 400 квартирах в шести сообществах пожилых людей. В связи с пандемией COVID-19 компания планирует добавить еще 1400 устройств. Многие пенсионеры установили умные домашние устройства, чтобы избежать падений, ведь с помощью Алексы можно включить свет до входа в комнату или отрегулировать термостат, не вставая с места.

По словам Парка, одним из главных преимуществ голосовой технологии является ее потенциал в борьбе с одиночеством. Пожилые люди, у которых также есть экран Echo Show, могут попросить Алексу создать видеочат с членами семьи.

«Социальная изоляция, вероятно, является одним из самых губительных факторов для пожилых людей, поэтому сейчас, когда очень важно, чтобы они изолировались, мы должны предоставить инструменты, которые помогут им оставаться на связи», — говорит он.

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