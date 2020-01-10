Почему личное пространство на работе необходимо, даже если у вас нет секретов

На работе мы часто решаем задачи в команде, но каждому из нас необходимо личное пространство, чтобы сохранять продуктивность. Трейси Брауэр из американской компании Steelcase, крупнейшего производителя офисной мебели в мире, рассказала, почему это так и в чем заключается принципиальная разница между доступностью и видимостью.

В детстве у многих была табличка на двери с надписью «Не входить» или линия на полу, отделяющая их половину комнаты. С самого раннего возраста мы хотим контролировать окружающую среду, защищать свою территорию и сохранять личное пространство.

Раньше офисы позволяли это делать благодаря наличию отдельных кабинетов. Повышение в должности сопровождалось переездом в угловой кабинет на верхнем этаже с окнами от пола до потолка. Однако в последнее время рабочие места сотрудников с любым статусом почти лишили их возможности уединиться. В худшем случае офисы представляют собой огромные залы с рядами столов. Некоторые люди говорят, что не могут найти место для личного разговора — с врачом, школой, где учится их ребенок, или по работе — и идут в туалет или на улицу к своей машине. Это было бы смешно, если бы не было правдой. Разработчики многих офисных планировок переоценили сотрудничество, прозрачность и открытость и фактически лишили нас возможности побыть в одиночестве.

Как правило, работа связана с общением, и многие виды деятельности требуют тесного взаимодействия для достижения хороших результатов. И экстраверты, и интроверты нуждаются в людях и связях — хоть и в разной степени. Но независимо от индивидуальных особенностей, всем время от времени нужны тишина и спокойствие.

В 1890 году Сэмюэль Уоррен и Луи Брандейс написали «Право на неприкосновенность частной жизни» для Harvard Business Review и ввели термин «право остаться наедине с собой». Эта концепция заключается в следующем: наши действия — это наше дело, и ничье больше. Она устанавливает соответствующие социальные границы и подразумевает свободу: свободу выбирать, что мы делаем, чем делимся и кто имеет доступ к нам или нашим данным. Пожалуй, сегодня вопрос личного пространства на работе стоит острее, чем когда-либо, потому что мы также много обсуждаем защищенность личной информации.

Четыре причины, по которым нам нужно личное пространство на работе

Развитие новых идей (особенно новаторских). Перед выдвижением любой идеи стоит спокойно ее обсудить в кругу коллег, которым вы доверяете. Именно такие тайные разговоры позволят развить и протестировать задумку. Чем она рискованнее, тем больше потребуется конфиденциальных бесед для ее обработки и инкубации.

Перед выдвижением любой идеи стоит спокойно ее обсудить в кругу коллег, которым вы доверяете. Именно такие тайные разговоры позволят развить и протестировать задумку. Чем она рискованнее, тем больше потребуется конфиденциальных бесед для ее обработки и инкубации. Сохранение креативности. Далеко не всегда удачные творческие решения приходят во время мозговых штурмов, для их появления также необходимы размышления в одиночестве. Это процесс, который протекает между группами и отдельными людьми, а также между конвергентным и дивергентным мышлением.

Улучшение концентрации. Кэл Ньюпорт в своей книге «В работу с головой» утверждает, что нам нужно улучшить фокусировку внимания. В мир поверхностного сканирования и перескакиваний с одной темы на другую мы должны привнести глубокие размышления, рефлексию и умение сосредотачиваться. Для этого лучше иметь личное пространство.

Кэл Ньюпорт в своей книге «В работу с головой» утверждает, что нам нужно улучшить фокусировку внимания. В мир поверхностного сканирования и перескакиваний с одной темы на другую мы должны привнести глубокие размышления, рефлексию и умение сосредотачиваться. Для этого лучше иметь личное пространство. Усиление вовлеченности. Исследование Steelcase показало: чем больше у сотрудников выбора на рабочем месте, тем они активнее. Выбор в том числе включает в себя наличие в офисе помещений с разным уровнем приватности.

Независимо от того, что дает личное пространство — инновации, креативность, концентрацию или вовлеченность — оно повышает эффективность команды. Иногда человеку нужно побыть в одиночестве, чтобы показать себя с лучшей стороны.

Личное пространство может быть разным

Из исследования Steelcase следует, что личное пространство может быть акустическим («я не слышу других, и они тоже меня не слышат»), информационным («люди не видят, над чем я работаю»), визуальным («я не вижу других или они меня не видят») и территориальным («у меня есть место, которое принадлежит мне [на данный момент]»).

Время от времени всем людям оказываются нужны те или иные виды уединения, но мало кто нуждается во всех сразу. Лучшие офисы предлагают сотрудникам выбирать нужную степень обособленности. А наиболее эффективные корпоративные культуры позволяют членам коллектива самим решать, где работать в течение дня.

Также Steelcase изучила различия между доступностью и видимостью. Выяснилось, что некоторые люди хотят сохранять видимость — с помощью прозрачных стен в кабинете или конференц-зале — но не свободный доступ в эти помещения. Другие предпочитают быть доступными в мессенджерах или по телефону, но при этом исключить видимость. Проектирование офисов с учетом этих различий и информирование сотрудников о том, какой вид уединения облегчит выполнение различных видов работы, может повысить продуктивность команды.

Личное пространство имеет фундаментальное значение. Свобода в выборе места и способа работы, а также уровня видимости и доступности важны не только для выполнения должностных обязанностей, но и для соблюдения человеческих прав. Интерьеры, которые учитывают все виды приватности, и корпоративные культуры, которые предлагают выбор, обладают явным преимуществом для перспективных и целеустремленных сотрудников.

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