Почему личное пространство на работе необходимо, даже если у вас нет секретов
На работе мы часто решаем задачи в команде, но каждому из нас необходимо личное пространство, чтобы сохранять продуктивность. Трейси Брауэр из американской компании Steelcase, крупнейшего производителя офисной мебели в мире, рассказала, почему это так и в чем заключается принципиальная разница между доступностью и видимостью.
В детстве у многих была табличка на двери с надписью «Не входить» или линия на полу, отделяющая их половину комнаты. С самого раннего возраста мы хотим контролировать окружающую среду, защищать свою территорию и сохранять личное пространство.
Раньше офисы позволяли это делать благодаря наличию отдельных кабинетов. Повышение в должности сопровождалось переездом в угловой кабинет на верхнем этаже с окнами от пола до потолка. Однако в последнее время рабочие места сотрудников с любым статусом почти лишили их возможности уединиться. В худшем случае офисы представляют собой огромные залы с рядами столов. Некоторые люди говорят, что не могут найти место для личного разговора — с врачом, школой, где учится их ребенок, или по работе — и идут в туалет или на улицу к своей машине. Это было бы смешно, если бы не было правдой. Разработчики многих офисных планировок переоценили сотрудничество, прозрачность и открытость и фактически лишили нас возможности побыть в одиночестве.
Как правило, работа связана с общением, и многие виды деятельности требуют тесного взаимодействия для достижения хороших результатов. И экстраверты, и интроверты нуждаются в людях и связях — хоть и в разной степени. Но независимо от индивидуальных особенностей, всем время от времени нужны тишина и спокойствие.
В 1890 году Сэмюэль Уоррен и Луи Брандейс написали «Право на неприкосновенность частной жизни» для Harvard Business Review и ввели термин «право остаться наедине с собой». Эта концепция заключается в следующем: наши действия — это наше дело, и ничье больше. Она устанавливает соответствующие социальные границы и подразумевает свободу: свободу выбирать, что мы делаем, чем делимся и кто имеет доступ к нам или нашим данным. Пожалуй, сегодня вопрос личного пространства на работе стоит острее, чем когда-либо, потому что мы также много обсуждаем защищенность личной информации.
Четыре причины, по которым нам нужно личное пространство на работе
- Развитие новых идей (особенно новаторских). Перед выдвижением любой идеи стоит спокойно ее обсудить в кругу коллег, которым вы доверяете. Именно такие тайные разговоры позволят развить и протестировать задумку. Чем она рискованнее, тем больше потребуется конфиденциальных бесед для ее обработки и инкубации.
- Сохранение креативности. Далеко не всегда удачные творческие решения приходят во время мозговых штурмов, для их появления также необходимы размышления в одиночестве. Это процесс, который протекает между группами и отдельными людьми, а также между конвергентным и дивергентным мышлением.
- Улучшение концентрации. Кэл Ньюпорт в своей книге «В работу с головой» утверждает, что нам нужно улучшить фокусировку внимания. В мир поверхностного сканирования и перескакиваний с одной темы на другую мы должны привнести глубокие размышления, рефлексию и умение сосредотачиваться. Для этого лучше иметь личное пространство.
- Усиление вовлеченности. Исследование Steelcase показало: чем больше у сотрудников выбора на рабочем месте, тем они активнее. Выбор в том числе включает в себя наличие в офисе помещений с разным уровнем приватности.
Независимо от того, что дает личное пространство — инновации, креативность, концентрацию или вовлеченность — оно повышает эффективность команды. Иногда человеку нужно побыть в одиночестве, чтобы показать себя с лучшей стороны.
Личное пространство может быть разным
Из исследования Steelcase следует, что личное пространство может быть акустическим («я не слышу других, и они тоже меня не слышат»), информационным («люди не видят, над чем я работаю»), визуальным («я не вижу других или они меня не видят») и территориальным («у меня есть место, которое принадлежит мне [на данный момент]»).
Время от времени всем людям оказываются нужны те или иные виды уединения, но мало кто нуждается во всех сразу. Лучшие офисы предлагают сотрудникам выбирать нужную степень обособленности. А наиболее эффективные корпоративные культуры позволяют членам коллектива самим решать, где работать в течение дня.
Также Steelcase изучила различия между доступностью и видимостью. Выяснилось, что некоторые люди хотят сохранять видимость — с помощью прозрачных стен в кабинете или конференц-зале — но не свободный доступ в эти помещения. Другие предпочитают быть доступными в мессенджерах или по телефону, но при этом исключить видимость. Проектирование офисов с учетом этих различий и информирование сотрудников о том, какой вид уединения облегчит выполнение различных видов работы, может повысить продуктивность команды.
Личное пространство имеет фундаментальное значение. Свобода в выборе места и способа работы, а также уровня видимости и доступности важны не только для выполнения должностных обязанностей, но и для соблюдения человеческих прав. Интерьеры, которые учитывают все виды приватности, и корпоративные культуры, которые предлагают выбор, обладают явным преимуществом для перспективных и целеустремленных сотрудников.
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