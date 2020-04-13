Каких ошибок нужно избегать разработчику: 21 совет от специалиста c 21-летним опытом

Ошибки на карьерном пути неизбежны, но часть из них можно избежать, если прислушаться к старшим коллегам. Разработчик Рави Раджан проанализировал свой 21-летний опыт и выделил ошибки, тормозившие его профессиональное развитие.

1. Не откладывать деньги на черный день

Траектория вашей карьеры будет в значительной степени зависеть от того, как вы решите использовать свои первые зарплаты. У вас будет соблазн потратить их на покупку более хорошего автомобиля, обновление гардероба и посещение более модных ресторанов.

Если позволять себе такие расходы изредка, они не повредят, но также нужно вкладываться в приобретение знаний. Эти инвестиции не только позволяют получить максимальную отдачу, но и единственные не обесцениваются со временем.

2. Сделать себя незаменимым

Быть незаменимым специалистом приятно, но такое положение мешает профессиональному росту. Если вы хотите двигаться вверх, вам нужно освободиться от того, что тянет вниз. Найдите и обучите преемника, который в будущем сможет занять ваше место.

3. Сжигать мосты

Даже очень хорошему программисту не стоит сжигать мосты и участвовать в ненужных конфликтах. Индустрия разработки ПО — это маленький мир: сожженные мосты могут легко напомнить о себе позже. Вместо этого лучше выбрать скромность, искренность и уважительное отношение даже к тем людям, которые вам не нравятся.

4. Не делиться знаниями

Знание технологий — самый верный способ завоевать уважение коллег. Но при этом обладать знаниями и не делиться ими — верный путь к катастрофе.

Знания — это полдела, а умение делиться ими — другая половина. Хорошие разработчики общаются с младшими членами команды и показывают им, как решать проблемы. Они не только рассказывают, как справиться с проблемой, но и объясняют выбор решения.

5. Игнорировать soft skills

Программисты иногда забывают, что разработка софта — это командный вид спорта, а проект — это общая задача для группы людей, которые должны работать бок о бок, поддерживать друг друга и двигаться к единой цели.

Таким образом, если разработчик слишком высокомерен, не увлечен работой или не может эффективно общаться, это негативно повлияет не только на его работу, но и на весь проект. Так что soft skills очень важны.

6. Придерживаться одного стека

Индустрия разработки ПО никогда не перестанет развиваться. Чтобы соответствовать ее темпу и оставаться востребованным, программисту тоже нужно постоянно улучшать навыки.

Имеет значение не только беглость в работе, но и пополнение знаний. Хорошие специалисты не просто пишут код, они также продолжают изучать концепции, которые помогают по-новому справляться с проблемами и находить наиболее эффективные решения.

7. Лениться

Быстро написанный грязный код — это всегда плохой код. Никогда не стоит лениться и одобрять второсортные решения.

8. Не документировать код

Даже очень хорошую программу не будут использовать без достаточно хорошей документации, поэтому жесткий дедлайн и большая нагрузка не поводы отказаться от ее создания. В противном случае любой софт может стать мертвым грузом.

9. Избегать политики

Многие разработчики говорят: «Оставьте меня в стороне от политики. Я просто хочу внедрить технологию». Но это работает не так.

Там, где есть технологии, есть перемены, а там, где есть перемены, будут люди, которые воспринимают себя как победителей или проигравших. Вот где начинается политика. Нужно научиться управлять этим и выходить победителем. Другого пути нет.

10. Слишком много проектировать перед написанием кода

Проектирование — это хорошо, но когда оно занимает слишком много времени, то лишь тормозит процесс. Не ищите идеальную структуру, которой в мире разработки не существует. Ищите достаточно хорошее решение, позволяющее приступить к написанию кода. Хорошая структура работает как карта: она должна развиваться, а не быть высеченной в камне.

11. Недооценивать чувство кода

По словам Роберта Мартина, «написание чистого кода требует дисциплинированного использования множества маленьких приемов, применяемых через болезненно приобретенное чувство ″чистоты″. Сочетание этих маленьких приемов называется чувством кода».

Это чувство не только помогает отличать хороший код от плохого, но также позволяет формировать стратегии для преобразования плохого кода в хороший.

12. Выбирать первое решение

Да, выбрать первое пришедшее в голову решение может казаться заманчивой идеей и простым выходом. Но хорошие решения обычно находятся, когда вы начинаете сомневаться в уже имеющихся вариантах.

Работа программиста состоит не в самом по себе решении проблемы, а в поиске самого простого и наиболее оптимального способа сделать это.

13. Не знать, когда не следует чего-то делать

Опытные разработчики точно знают, когда не нужно чего-то делать. Они понимают, что переписать библиотеку с нуля просто для того, чтобы сделать ее более читабельной, или перейти на новейшую среду от старой — не всегда хорошие решения. Назначение кода должно быть достаточно ясным, чтобы его можно было понять в течение нескольких минут или даже секунд. Дело не в полном избегании рисков, а в правильном их выборе.

14. Не признавать пробелы в знаниях

Даже самый подкованный специалист не может знать всего. Это практически невозможно.

С другой стороны, и самый юный член команды может найти эффективное решение проблемы. Хорошие программисты не навязывают свои идеи команде. Скорее, они культивируют своего рода демократию, в которой выигрывает лучший вариант.

15. Прогибаться под давлением

Код похож на еду. Он может быть быстрым, хорошим или дешевым. Разработчик, находящийся под давлением, пытается заставить команду сделать все три вещи одновременно. Он руководствуется сроками и условиями, установленными кем-то другим, прекрасно понимая, что соблюсти их невозможно.

Вместо этого ему стоит принять реальность и как можно быстрее донести информацию до всех заинтересованных сторон вверху и внизу цепочки.

16. Не заниматься нетворкингом и не выстраивать доверие

Да, программисты могут быть одиночками, но лучшие из них — мастера нетворкинга.

Самый простой способ установить доверительные отношения — это помочь другим командам в сложных ситуациях. После этого вы сможете попросить их об ответной услуге в нужное время. Такое волонтерство укрепляет не только вашу экспертность, но также влиятельность в компании.

17. Не видеть общую картину

Большую часть времени программист работает над куском кода или решает проблемы в существующем коде. Он выполняет порученные задачи, и в этом нет ничего плохого. Но если вы хотите стать неотъемлемой частью проекта, придется разобраться в его сути.

Лучший и самый простой выход — обратиться за помощью к наставнику, который поможет вам быстрее развить навыки и в будущем получить место в более масштабном деле.

18. Всегда изобретать велосипед

Хорошие программисты не изобретают велосипед. Они всегда повторно используют и наращивают существующие возможности везде, где это возможно. Это не только экономит время, но и создает своего рода дух товарищества среди разработчиков, разделяющих код.

Вполне вероятно, что у встретившейся вам проблемы уже есть решение, так что попробуйте сначала найти его. Это будет не проявлением лени, а разумным сокращением усилий.

19. Недостаточно хорошо знать бизнес-правила

Разработчики иногда недооценивают сложность бизнес-правил. Но без их знания невозможно понять, как эффективно реализовать решение.

При программировании необходимо принять бизнес-мышление и создать работоспособный софт, который будет выполнять свои задачи, а не демонстрировать мощность технологий.

20. Не общаться с командой

Нет четких правил, которым нужно следовать в общении с командой, но личный подход в любом случае пригодится. Понимание способностей и ограничений других программистов в сочетании со знанием их интересов поможет лучше планировать разработку.

21. Не ставить в приоритет здоровье

Здоровье — это фундамент, который ускоряет все в жизни, включая карьеру. Оно влияет на креативность, энергию, решительность и умение справляться с неизбежными падениями.

Забота о здоровье не единовременная задача, этим нужно заниматься постоянно. Необходимо планировать ежедневный график, покупать правильную еду и регулярно заниматься спортом, а также отказаться от вредных привычек.

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