«Проклятие 35 лет»: почему китайские технологические компании нанимают только молодежь

Китайские «белые воротнички» всех специальностей давно страдают от дискриминации по возрасту. Здесь считают, что специалисты постарше менее энергичны, не следят за технологическими новинками и реже соглашаются работать сверхурочно, так как должны выполнять обязанности по дому. Например, в Kuaishou действует внутренняя программа — сразу после 35-летия junior-разработчика просто увольняют.

Дискриминация по возрасту особенно очевидна в секторе, где руководители открыто высказывают предпочтение молодежи.

34-летний Лао Бай, сотрудник платформы для коротких видео Kuaishou, впервые почувствовал, что может лишиться работы, когда уволили его 35-летнего коллегу.

«Я был одновременно шокирован и встревожен. Я осознал, что наши ситуации очень похожи, и то же самое может вскоре произойти и со мной», — сообщил Лао Бай. Он использует прозвище, чтобы избежать проблем с бывшим работодателем.

Всего через несколько месяцев после 35-летия разработчик был уволен. Он стал еще одной жертвой внутренней реорганизации, которую называют Limestone.

Пять бывших и настоящих сотрудников компании, непосредственно знакомых с программой, сообщили, что Kuaishou избавляется от младших сотрудников в возрасте около 35 лет. Лао Баю сказали, что его увольнение было частью общей программы по сокращению штата. В Kuaishou от комментариев отказались.

Так называемое «проклятие 35 лет» давно преследует китайских «белых воротничков» всех специальностей. Здесь считают, что более возрастные специалисты реже соглашаются работать сверхурочно, так как должны выполнять обязанности по дому.

В связи с тем, что технологический сектор Китая страдает от экономического спада и правительственных санкций, за последние несколько месяцев были сокращены десятки тысяч мест, и возрастные работники оказались в уязвимом положении. Технологические компании не скрывают, что предпочитают молодых сотрудников без семьи.

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«Эйджизм в технологическом секторе — большая проблема. Считается, что люди постарше не успевают за последними технологическими новинками, у них не хватает энергии на интенсивную работу и они слишком дороги», — заявил пекинский юрист по трудовым вопросам Ян Баоцюань.

Трудовое законодательство Китая запрещает дискриминацию по этнической принадлежности, полу и религии, однако в нем нет прямого упоминания возраста. Ян Баоцюань сообщил, что некоторые компании интерпретируют закон более широко и полагают, что запрещается и дискриминация возрастных специалистов. Это означает, что работодатели не будут указывать на возраст в качестве причины для увольнения.

Руководители китайских технологических компаний уже давно открыто заявляют, что предпочитают нанимать молодежь. В 2019 году президент Tencent Мартин Лау сообщил о плане заменить 10% руководителей компании, заявив, что «их обязанности передадут сотрудникам помоложе, которые могут быть более увлеченными».

Руководитель китайского поисковика Baidu Робин Ли во внутреннем письме, которое также было обнародовано в 2019 году, рассказал о плане компании «помолодеть за счет продвижения большего числа работников, родившихся после 1980-го и 1990-го годов».

Это мышление глубоко укоренилось во многих технологических компаниях.

«В возрасте от 20 до 30 большинство людей полны энергии. Они готовы идти вперед и пожертвовать своими интересами ради компании.

Но после того, как работник становится родителем, а его тело начинает стареть, как он может справиться с графиком 996?» — спрашивает бывший менеджер по продажам в Meituan, имея в виду печально известный график работы в китайском техсекторе: с 9 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю.

Статистика показывает, что самых молодых сотрудников нанимают ByteDance, которой принадлежит TikTok, и гигант электронной коммерции Pinduoduo. По данным нетворкингового сайта Maimai, средний возраст их работников в 2020 году был 27 лет. В Kuaishou это 28 лет, а в DiDi (приложение для заказа такси) — 33 года.

По статистике ByteDance (владеет TikTok) нанимает самых молодых сотрудников — в 2020 году средний возраст в компании был равен 27 лет.

При этом, по данным Всекитайской федерации профсоюзов, средний возраст работника в Китае составляет 38,3 года.

Эта тенденция еще больше укрепилась из-за волны увольнений в техсекторе, вызванных экономическим спадом и опасениями регуляторов.

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Компания Kuaishou, акции которой подешевели на 88% после листинга в Гонконге в 2021 году, сократила общий штат персонала на 16% в период с декабря 2021-го (тогда в компании работало 28 тыс. человек) по июнь 2023-го, согласно последнему финансовому отчету платформы.

«Перед пандемией технологический сектор расширялся слишком быстро, а затем правительство начало ужесточать условия. В настоящее время мы сокращаем самые дорогие позиции в менеджменте», — сообщил менеджер другой интернет-компании.

Проклятие 35 лет беспокоит технологических специалистов. Прошлогоднее исследование платформы по найму персонала Lagou Zhaopin показало, что 87% программистов «серьезно озабочены» возможным увольнением и проблемами с трудоустройством после 35 лет.

Ян Баоцюань сообщил, что потерявшим работу людям старше 35 лет трудно найти новую.

Многие департаменты государственной службы Китая устанавливают возрастной ценз 35 лет для тех, кто проходит вступительные испытания. В сфере услуг, включая работу в ресторанах и гостиницах, также требуются более молодые сотрудники.

Это оставляет мало шансов для технологических специалистов старше 30 лет, желающих сменить карьеру или найти временную подработку.

38-летний программист, недавно уволенный из крупной компании по аренде автомобилей, рассказал, что ему было трудно найти новую работу. «Рынок труда очень плох, он стал даже хуже, чем в прошлом году, особенно для старых инженеров, как я», — сообщил он.

В конечном счете Лао Бай считает себя одним из немногих счастливчиков.

«У меня есть двое детей, моя жена больше не работает. В то время в другой технологической компании открылась всего одна управленческая должность, и мне повезло ее получить. Если бы не это, я был бы безработным, как многие бывшие сотрудники Kuaishou».

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