Бесшовно и безопасно: как бизнес идентифицирует пользователей

Пользователи уже привыкли совершать онлайн-транзакции быстро и просто. Даже в таких традиционно консервативных отраслях, как торговля и банкинг, все важнее становятся цифровые и легкие для использования платформы, например Revolut, Transferwise или OpenPayd. Бизнес вынужден использовать решения, которые обеспечат безопасность операций и не отразятся на клиентском опыте.

Сейчас многие организации задаются вопросом: как обеспечить клиентам безопасный и беспрепятственный доступ к продукту или услуге? Как управлять различными этапами пути клиента? Как персонализировать его опыт, защищая его данные?

Ситуации, которые требуют наивысшего уровня безопасности (например, верификация личности и защита от мошенников), все чаще осуществляются в онлайне. Пандемия только ускорила переход на дистанционное обслуживание.

Верификация — новая норма

Подтверждение личности в первую очередь ассоциируется с открытием банковских счетов, подачей заявлений на паспорт или визу или заменой водительских прав.

Цифровая верификация личности помогает организациям выявить мошенников. И хотя финтех и провайдеры банковских услуг развертывают мощные платформы для идентификации, эти технологии осваивают не только они.

Все чаще организации используют сервисы KYC (know your customer, знай своего клиента) и iDaaS (identity-as-a-service, идентичность как услуга), понимая их преимущество в сравнении с собственными сервисами верификации. Распространенные сценарии пользования — финтех, страхование и криптовалютные операции.

Эти сервисы быстро осваивают и представители других отраслей, которым нужно установить личность пользователя, прежде чем дать ему доступ к своим продуктам и услугам. Это могут быть игры, платформы по обмену жильем или транспортом и так далее. Компании используют услуги IDaaS не только для защиты от мошенников или взломов программного обеспечения, но и для того, чтобы обеспечить бесшовный пользовательский опыт.

Количество интернет-транзакций растет, и теперь компании могут защитить себя, свои бренды и клиентов от мошенничества и нарушений законов о данных с помощью специализированных сервисов.

Технологические трудности

Даже крупные национальные финансовые организации исторически пытались внедрять технологии, чтобы избежать мошенничества. Однако теперь они могут использовать таких специализированных поставщиков eKYC/IDV, как Onfido, которые предлагают мощные, готовые к запуску сервисы, основанные на ИИ и самообучающихся технологиях, которые не только предотвращают утечки данных, но и со временем улучшают корректность их использования.

Первая линия защиты — проверка документов. Как правило, поставщики обычно предлагают два подхода.

Ручной предусматривает проверку каждого документа, занимает больше времени и обходится дороже.

предусматривает проверку каждого документа, занимает больше времени и обходится дороже. Автоматизированный (алгоритмический) обходится быстрее и дешевле, но имеет более высокий процент ошибочного отказа в доступе, из-за чего компаниям нужно проверять их вручную

Существует и еще один подход — гибридный. Он основан на комбинации систем машинного обучения и людской проверки, помогает минимизировать ложные отказы и получить результаты быстро, точно и экономично.

Вторая линия — проверка биометрии. Этот этап все чаще помогает выявить мошенников.

Идентификация как услуга

Организации всегда задаются вопросом: являются ли люди или вещи, с которыми они взаимодействуют, реальными? Кроме того, возможно ли гарантировать, что пользовательский опыт покупателей или потенциальных клиентов будет безопасным и бесшовным? Бизнес может полностью передать проверку личности на аутсорсинг и не создавать для этой работы специальные подразделения. Это позволяет ему сосредоточиться на своей основной работе — предоставлении первоклассных продуктов потребителям.

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