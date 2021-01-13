Минюст России захотел получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан

Поправки в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» разработаны в целях совершенствования госнадзора за деятельностью НКО, пояснили в пресс-службе министерства, заверив, что никаких негативных социально-экономических или финансовых последствий для тех, кто работает по закону, не будет.

Банковскую тайну составляют данные об операциях, счетах и вкладах россиян. Сейчас доступ к этой информации есть у банков (в том числе у Центробанка), Агентства по страхованию вкладов, «Росфинмониторинга», клиринговых центров, других контролирующих организаций и госорганов. Поправки предполагают предоставление доступа и для Минюста.

Представители некоторых думских фракций считают, что расширение круга ведомств, имеющих доступ к банковской тайне, повысит риск утечек, уточняет издание. Осенью 2019 года в DarkNet появилась база с 60 млн записей о владельцах кредитных карт Сбербанка. Тогда Герман Греф признал утечку и сообщил о перевыпуске карт для пострадавших клиентов.

Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в сентябре. Ранее Минюст предложил поднять штрафы за утечку персональных данных в десять раз.

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