Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Минюст России захотел получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Российское министерство юстиции подготовило законопроект, который обеспечит ведомству доступ к банковской тайне, сообщили «Известия».

Минюст России захотел получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан

Поправки в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» разработаны в целях совершенствования госнадзора за деятельностью НКО, пояснили в пресс-службе министерства, заверив, что никаких негативных социально-экономических или финансовых последствий для тех, кто работает по закону, не будет.

Банковскую тайну составляют данные об операциях, счетах и вкладах россиян. Сейчас доступ к этой информации есть у банков (в том числе у Центробанка), Агентства по страхованию вкладов, «Росфинмониторинга», клиринговых центров, других контролирующих организаций и госорганов. Поправки предполагают предоставление доступа и для Минюста.

Представители некоторых думских фракций считают, что расширение круга ведомств, имеющих доступ к банковской тайне, повысит риск утечек, уточняет издание. Осенью 2019 года в DarkNet появилась база с 60 млн записей о владельцах кредитных карт Сбербанка. Тогда Герман Греф признал утечку и сообщил о перевыпуске карт для пострадавших клиентов.

Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в сентябре. Ранее Минюст предложил поднять штрафы за утечку персональных данных в десять раз.

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Фото: qvist / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

15 января 2021

Отраслевой акселератор госкорпорации «Росатом»

18 января 2021

Конкурс грантов на программу «Стартап Академия»

25 января 2021

KAMAZ DIGITAL

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма