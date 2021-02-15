«Ростелеком» объяснил, как получить доступ к базе биометрических данных россиян

Государственные и коммерческие компании, которые будут иметь доступ к Единой биометрической системе (ЕБС), объединят в реестр. Вести и пополнять его будет «Ростелеком», уточняют «Ведомости».

Реестр будет размещен в открытом доступе на сайте bio.rt.ru. Пока к системе подключены банки, а с 1 января 2021 года и страховые компании. Но в реестр могут быть внесены и другие организации, например, сотовые операторы или ритейлеры.

Главное, соблюсти два условия, пояснил «Ростелеком», оператор ЕБС. Для заключения договора с «Ростелекомом» необходимо подтвердить соответствие требованиям безопасности персональных данных, установленных федеральным законодательством, а также установить и настроить биометрические терминалы.

Для компании попадание в реестр будет бесплатным, но за каждое обращение к ЕБС нужно заплатить 200 рублей, уточняет издание. Плату поделят между собой сам оператор, организация, внесшая биометрику конкретного пользователя в ЕБС и вендор, обеспечивающий функционал системы (используются решения, например VisionLabs и NTechLab).

Пропорции сторон официально не уточняются, но по некоторым источникам, за каждую идентификацию «Ростелеком» будет получать 50% от платы.

Система ЕБС была запущена в России два года назад. На конец 2019 года база насчитывала образцы 160 тысяч пользователей. Между тем большинство россиян негативно относятся к идее сдачи своих биометрических данных.

На данном этапе коммерческие организации не видят преимуществ от доступа к ЕБС, считает аналитик «Российской ассоциации электронных коммуникаций» Карен Казарян. Кроме того, банки имеют и развивают собственные, достаточно обширные биометрические базы.

Интерес к системе возрос бы, если б в ней содержались данные не сотен тысяч пользователей, а миллионов. Пока же выгода преимущественно на стороне оператора ЕБС, полагают другие эксперты издания.

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