Пользователи Reddit против Уолл-стрит: кто победил?

Противостояние интернет-троллей и Уолл-стрит выглядело как киносюжет: простые пользователи ворвались на рынок и обрушили его. Пока розничные инвесторы ликовали, Reddit привлек инвестиции и удвоил оценку . Чем закончился троллинг и кто на самом деле оказался в проигрыше?

Флешмоб интернет-пользователей действительно нанес ущерб одному хедж-фонду. В то же время остальные с помощью сложных методов заработали значительно больше, чем чем группа новоиспеченных миллионеров с Reddit. Таким образом, основной антагонист («белые воротнички» с Уолл-стрит) смогли извлечь выгоду из масштабного маневра. Инвесторы-любители с аккаунтами в Robinhood не могут рассчитывать на конкуренцию со сложными торговыми практиками и программами, которые используют крупные компании.

В совокупности с запретами Robinhood и TD Ameritrade на торги акциями GameStop, победителем в этой истории будут не те немногие интернет-инвесторы, которые смогли заработать на шорт-сквизе.

Регуляторы отмечают, что ограничения, введенные против мелких розничных трейдеров, оставляют крупным хедж-фондам возможность вмешаться и пожать плоды взрывного роста цен на акции.

Затем следует второй вопрос: сохранение GameStop. На первый взгляд, приток наличности может показаться спасением для компании, акции которой попали в шорт из-за постоянных убытков и растущего долга. Неудивительно, что пандемия не помогла мрачным перспективам GameStop. Хотя эта печальная история стала стимулом для вмешательства инвесторов с Reddit, это создало очень волатильную ситуацию.

При этом обвинять интернет-троллей в том, что они обрушили фондовый рынок, так же контрпродуктивно, как и отрицать, что в трейдинге нет своих врожденных проблем. Короткие позиции составляли 140% от акций GameStop в свободном обращении. Это означало, что свободных бумаг было не достаточно, чтобы выйти из короткой позиции, и стало одной из причин, вызвавших рост цен. В торговле есть структурные проблемы, и указывать на них стоит. Но движение, которое пыталось уничтожить хедж-фонды, не это исправить.

В СМИ картина выглядела крайне масштабной, но фактические последствия истории GameStop были гораздо прозаичнее. В выигрыше по-прежнему остались хедж-фонды. Если интернет-тролли хотят спасти свои любимые магазины, им лучше на самом деле поддерживать свой основной бизнес через продажи, а не пытаться вливать деньги через манипуляции на фондовом рынке. Несмотря на некоторые изменения на фондовом рынке, часть хедж-фондов сохранила позиции и получает огромные потоки наличности. Можно с уверенностью сказать, что атака на Уолл-стрит обернулась провалом. Когда GameStop потерял поддержку, ситуация только ухудшилась.

Лучше всего ситуацию формулирует следующий заголовок: «Эти люди понятия не имеют, что происходит между Уолл-стрит и Reddit, но все равно празднуют».

Пора прекратить радоваться. План не сработал.

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