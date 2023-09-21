Олимпиада по омоложению: как обратить годы вспять при помощи переливания крови, голодания и диет

Новый этап в соперничестве — Олимпиада по омоложению (Rejuventaion Olympics), онлайн-рейтинг, запущенный технологическим миллионером Брайаном Джонсоном в начале этого года.

Похоже, что вместе с богатством и влиянием приходит и ненасытное желание конкурировать — будь то полет на шаттле к краю космоса, покупка самой большой яхты или вызов на бой в клетке.

Участники этой Олимпиады соревнуются не в физических способностях, а в том, как быстро и насколько сильно они могут замедлить «биологический возраст».

В основном они добиваются этого за счет корректировки питания (например, употребления макроэлементов и пищевых добавок), физической активности и регулярных проверок «возраста».

На самом деле они не возвращают более молодую версию себя — биологически это невозможно. Скорее это соревнование по медленному старению: как написано на сайте, «Вы выигрываете, не пересекая финишную черту».

Среди лидеров рейтинга встречаются Стив Аоки, диджей и наследник сети ресторанов Benihana, биохакер Бен Гринфилд, а также миллионер и пропагандист науки о долголетии Питер Диамандис. Однако имена большинства участников не вызывают ассоциаций, а некоторые предпочли остаться анонимными.

Пожалуй, самый известный участник Олимпиады по Омоложению — миллионер Брайан Джонсон. Ему 46 лет — это «хронологический возраст», то есть количество лет, прошедших с даты его рождения.

Образ жизни Джонсона полностью подчинен тому, чтобы не просто выглядеть, но и быть моложе.

По его словам, в месяц он съедает около 32 кг овощей, в основном в виде пюре.

Он переливает себе кровь от своего 17-летнего сына.

Он носит кепку с красными лампочками, которая, как предполагается, стимулирует рост волос.

Содержание жира в его организме однажды упало до опасных 3% (хотя с тех пор и выросло на несколько процентных пунктов).

Проект привлекает людей определенного типа: они одержимы сбором и анализом данных о своем здоровье, и при этом имеют финансовые возможности, чтобы экспериментировать с деталями образа жизни.

Однако Джонсон и другие — не единственные, кто стремится достичь максимального здоровья дорогостоящими методами. Такие крайности распространены среди сверхбогатых людей и особенно среди представителей Кремниевой долины.

Основатель Twitter Джек Дорси известен своими эксцентричными привычками: он ест один раз в день, медитирует не менее 2 часов в день и любит принимать ледяные ванны. Стив Джобс какое-то время был фрукторианцем — то есть ел только фрукты.

Богачи потворствуют бесконечным тенденциям различной степени сомнительности, будь то капельницы для уменьшения похмелья, гипербарическая оксигенотерапия, имплантация устройств в тело для контроля за здоровьем и продления жизни, и, наконец, инъекции крови от более молодого донора (процедура под названием «парабиоз», которую проходит Джонсон).

Такой образ жизни обходится недешево. Только в этом году Джонсон потратит на снижение своего биологического возраста не менее $2 млн.

Среди всех трендов в области здоровья и оздоровления именно долголетие привлекает больше всего внимания и денег сверхбогатых людей. Согласно отчету Longevity.Technologies, в прошлом году компании, связанные с долголетием, получили более $5 млрд инвестиций.

Но чем больше денег и ажиотажа, тем выше вероятность, что вам продадут пустышку. Даже если сейчас кажется, что кто-то стареет медленнее, это не значит, что он проживет дольше, и эксперты крайне скептически относятся к идее полностью повернуть время вспять.

Майкл Люстгартен, участник Олимпиады по омоложению, PhD по физиологии и научный сотрудник Центра исследований старения в области питания человека при Университете Тафтса, отмечает, что на рынке часто предлагают шарлатанские методы: «Сообщество долгожителей обычно приходит в восторг от очередного чудотворного средства — новейшей добавки или последнего исследования на мышах, которое продлевает продолжительность жизни».

На первый взгляд продление жизни действительно кажется лженаукой, но эпигенетика, которая изучает экспрессию генов в зависимости от окружающей среды и образа жизни, считается многообещающей областью и за последнее десятилетие добилась огромных успехов в раскрытии секретов того, как мы стареем.

Первые эпигенетические «часы» разработал Стив Хорват в 2013 году, но персональные эпигенетические возрастные тесты для потребителей начали набирать популярность всего несколько лет назад. Участники Олимпиады по омоложению проходят их, чтобы отслеживать прогресс.

Эпигенетическое тестирование возраста позволяет приблизительно понять, сколько человеку хронологических лет, если он этого не знает — например, при отсутствии свидетельства о рождении.

Фото в тексте: Project Blueprint

Более поздние версии тестов дают представление не только о хронологическом возрасте, но и о биологическом старении, которое основано на факторах окружающей среды и привычках образа жизни, которые затем потенциально могут быть использованы для прогнозирования вероятности заболевания или смерти.

Вот как это работает: нет двух людей, стареющих совершенно одинаково. Отличающийся от хронологического возраста, «биологический возраст» — это попытка уловить часто невидимую разницу с помощью эпигенетической экспрессии генов, состояния чьих-либо органов, их иммунной системы и многого другого.

Например, 40-летний мужчина, в прошлом злоупотреблявший алкоголем и курящий, может иметь более высокий биологический возраст, чем тот, кто никогда не пьет и не курит. В 2018 году один голландец даже пожаловался, что он должен иметь возможность изменить свой законный возраст, чтобы он соответствовал его биологическому возрасту.

Тестирование — не просто ежегодный медосмотр; скорее это растущая тенденция в области здравоохранения для тех, у кого есть несколько сотен долларов, чтобы потратить их на домашний ДНК-тест. Создатели таких тестов утверждают, что знание «биологического возраста» может стимулировать на изменения в образе жизни.

Есть несколько многообещающих свидетельств, которые служат обоснованием попыток продлить продолжительность жизни человека.

Даже переливание «молодой крови», несмотря на то, что оно навевает ассоциации с Элизабет Батори, чтобы быть настоящей медицинской процедурой, имеет под собой определенную научную подоплеку. Исследования показали, что парабиоз (научный термин для переноса крови и плазмы) у мышей может оказывать регенеративное воздействие на некоторые клетки.

Проблема в том, что стартапы, занимающиеся долголетием, часто дают слишком громкие обещания.

Стюарт Джей Ольшански, эксперт по старению и профессор эпидемиологии и биостатистики в Университете Иллинойса в Чикаго, называет индустрию борьбы со старением «второй древнейшей профессией».

«2 тысячи лет назад люди точно так же описывали каком-нибудь волшебный эликсир, который поможет жить дольше и здоровее» — говорит Ольшански.

Разница в том, что сейчас к источнику молодости стремятся «множество людей, у которых много денег, — чтобы заработать еще больше денег».

Джонсон, заработавший сотни миллионов после продажи разработанной им платежной платформы eBay в 2013 году, прославился не тем, что он изобрел, продал или спроектировал, как это бывает со многими другими предпринимателями Кремниевой долины, а невообразимо строгим образом жизни, который он ведет.

Согласно его веб-сайту и многочисленным интервью, которые он дал, он постоянно следит за 78 органами человеческого тела, последовательно отслеживая все, от ИМТ до белого вещества мозга. Джонсона часто называют «самым измеряемым человеком в истории человечества».

Дело не просто в том, чтобы быть здоровым. Это невероятно скрупулезная оптимизация его здоровья.

Например, он никогда не ест пиццу и не пьет алкоголь. Это просто не входит в его алгоритм. «Я был просто рабом самого себя, своих страстей, своих эмоций и своего следующего желания», — сказал он в интервью Vice Motherboard. Это не значит, что он никогда не нарушает режим, но когда он это делает, он называет это «проступком», как будто он совершил незначительное преступление.

Джонсон создал Олимпиаду по омоложению вместе с Оливером Золманом, который возглавляет команду Джонсона, состоящую из более чем 30 врачей и других экспертов в области здравоохранения, и TruDiagnostic, лабораторией эпигенетики, базирующейся в Кентукки, которая предоставляет наборы для определения биологического возраста, которые должны предоставить участники.

Дешевая версия стоит $229. Более дорогой тест обойдется в $499 и предоставит больше данных, в том числе о том, как такие привычки, как курение или употребление алкоголя, повлияли на скорость старения человека.

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Ханна Гоут, операционный директор TruDiagnostic, говорит, что компания надеется, что со временем к эпигенетическому тестированию присоединится более широкий круг потребителей. Но прямо сейчас их клиенты, как правило, состоятельны — это те люди, которые могут посвятить деньги и время борьбе со старением.

На сегодняшний день почти 30 тысяч человек измерили свой биологический возраст с помощью лаборатории Goe, и чуть более 1700 из них согласились представить свои результаты сайту Олимпиады по омоложению.

Люстгартен, участник Олимпиады, считает, что он попадет в топ-10 при следующем обновлении таблицы лидеров. Как и другие борцы за долголетие, он постоянно следит за своими биомаркерами и при необходимости вносит изменения в свой рацион или режим физических упражнений.

Это соревнование, которое, как надеются участники, никогда не закончится — самый продолжительный марафон из всех возможных. Самые преданные члены сообщества долгожителей, по сути, проводят свою жизнь, одержимые идеей жить.

Как заявляет Люстгартен: «Я планирую заниматься этим, по крайней мере, в течение следующих 70 с лишним лет».

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Фото на обложке: Project Blueprint