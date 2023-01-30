Этот 45-летний миллионер тратит $2 млн в год, чтобы вернуть себе тело 18-летнего человека

Не просто умственно и духовно, а физически: Джонсон хочет вернуть все свои органы к состоянию, в котором они находились, когда ему было 18 лет. В текущем году он планирует потратить на эту цель не менее $2 млн.

Желание замедлить старение или даже повернуть вспять свои биологические часы довольно распространено среди состоятельных людей. Однако немногие готовы зайти настолько далеко, как Брайан Джонсон — 45-летний миллионер и основатель платежного сервиса Braintree.

Над состоянием организма Джонсона трудятся более 30 врачей и медработников. Миллионер соблюдает крайне строгий режим питания, занимается спортом и принимает пищевые добавки. Он также регулярно проходит дорогостоящее лечение и процедуры, некоторые из которых очень болезненны. И все это — ради того, чтобы достичь биомаркеров 18-летнего человека.

Джонсон тщательно следит за состоянием каждого своего органа. Например, он сделал более 33 тысяч снимков своего кишечника. Помимо этого, 45-летний миллионер регулярно сдает анализы крови, стула и мочи, проходит МРТ и УЗИ всего тела, а также ежедневно и еженедельно выполняет различные уходовые процедуры для лица, среди которых — лазеры и химические пилинги. Джонсон даже использует устройство, отслеживающее его ночные эрекции.

Врачи Джонсона утверждают, что благодаря этому некоторые органы их клиента действительно молодеют. Так, возраст его сердца составляет 37 лет, кожи — 28 лет, а легких — 18 лет. В целом, предприниматель и его команда утверждают, что за 7 месяцев эпигенетические часы Джонсона удалось вернуть на 5,1 года назад.

В отличие от других миллионеров, стремящихся к долголетию, Джонсон открыто рассказывает о своих успехах в Blueprint — это нечто напоминающее трекер активности и личный дневник. Там можно найти все: от его ежемесячных расходов на питание до «главных принципов» («Принцип 4. Смотреть во тьму, чтобы не быть ослепленным светом»).

Это говорит о том, что миллионер вряд ли стремится найти технологию для борьбы со старением, чтобы затем зарабатывать на ней, как, например, стартап Altos Labs, который хочет сделать людей моложе с помощью биотехнологий. Джонсон скорее мотивирован личным любопытством или даже потребностью.

«То, что я делаю, может показаться крайностью», — поделился Джонсон в интервью Bloomberg, добавив, что хочет показать своим примером альтернативу: «членовредительства и разложения можно избежать».

Другие владельцы крупных состояний также ищут способы продлить свою жизнь (пусть и не такими экстремальными способами) и предоставить такую возможность другим людям. Так, основатель Amazon Джефф Безос и сооснователь Google Ларри Пейдж вкладываются в стартапы, занимающиеся вопросами долголетия.

Тем не менее пока людям не удалось выяснить, как существенно увеличить продолжительность жизни. Один из возможных способов — регулировать активность белка, который предложили и успешно опробовали на мышах ученые из Израиля.

Другие методы все еще находятся на уровне фантастики. Например, крионика — технология заморозки людей, которая, как предполагается, позволит в дальнейшем вернуть их к жизни. Несмотря на то что эта область по-прежнему основана на вере, а не на реальных доказательствах, интерес к ней продолжает расти.

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Фото на обложке: Twitter