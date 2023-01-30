Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Этот 45-летний миллионер тратит $2 млн в год, чтобы вернуть себе тело 18-летнего человека

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Желание замедлить старение или даже повернуть вспять свои биологические часы довольно распространено среди состоятельных людей. Однако немногие готовы зайти настолько далеко, как Брайан Джонсон — 45-летний миллионер и основатель платежного сервиса Braintree.

Не просто умственно и духовно, а физически: Джонсон хочет вернуть все свои органы к состоянию, в котором они находились, когда ему было 18 лет. В текущем году он планирует потратить на эту цель не менее $2 млн.

Этот 45-летний миллионер тратит $2 млн в год, чтобы вернуть себе тело 18-летнего человека

Над состоянием организма Джонсона трудятся более 30 врачей и медработников. Миллионер соблюдает крайне строгий режим питания, занимается спортом и принимает пищевые добавки. Он также регулярно проходит дорогостоящее лечение и процедуры, некоторые из которых очень болезненны. И все это — ради того, чтобы достичь биомаркеров 18-летнего человека.

Джонсон тщательно следит за состоянием каждого своего органа. Например, он сделал более 33 тысяч снимков своего кишечника. Помимо этого, 45-летний миллионер регулярно сдает анализы крови, стула и мочи, проходит МРТ и УЗИ всего тела, а также ежедневно и еженедельно выполняет различные уходовые процедуры для лица, среди которых — лазеры и химические пилинги. Джонсон даже использует устройство, отслеживающее его ночные эрекции.

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Врачи Джонсона утверждают, что благодаря этому некоторые органы их клиента действительно молодеют. Так, возраст его сердца составляет 37 лет, кожи — 28 лет, а легких — 18 лет. В целом, предприниматель и его команда утверждают, что за 7 месяцев эпигенетические часы Джонсона удалось вернуть на 5,1 года назад.

В отличие от других миллионеров, стремящихся к долголетию, Джонсон открыто рассказывает о своих успехах в Blueprint — это нечто напоминающее трекер активности и личный дневник. Там можно найти все: от его ежемесячных расходов на питание до «главных принципов» («Принцип 4. Смотреть во тьму, чтобы не быть ослепленным светом»).

Это говорит о том, что миллионер вряд ли стремится найти технологию для борьбы со старением, чтобы затем зарабатывать на ней, как, например, стартап Altos Labs, который хочет сделать людей моложе с помощью биотехнологий. Джонсон скорее мотивирован личным любопытством или даже потребностью.

«То, что я делаю, может показаться крайностью», — поделился Джонсон в интервью Bloomberg, добавив, что хочет показать своим примером альтернативу: «членовредительства и разложения можно избежать».

Другие владельцы крупных состояний также ищут способы продлить свою жизнь (пусть и не такими экстремальными способами) и предоставить такую возможность другим людям. Так, основатель Amazon Джефф Безос и сооснователь Google Ларри Пейдж вкладываются в стартапы, занимающиеся вопросами долголетия.

Тем не менее пока людям не удалось выяснить, как существенно увеличить продолжительность жизни. Один из возможных способов — регулировать активность белка, который предложили и успешно опробовали на мышах ученые из Израиля.

Другие методы все еще находятся на уровне фантастики. Например, крионика — технология заморозки людей, которая, как предполагается, позволит в дальнейшем вернуть их к жизни. Несмотря на то что эта область по-прежнему основана на вере, а не на реальных доказательствах, интерес к ней продолжает расти.

Источник.

Фото на обложке: Twitter 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Акции Tesla растут второй день на фоне новостей о встрече Маска с командой Байдена
  2. 2 Это робот из жидкого металла, и он может выбраться из клетки
  3. 3 Как предпринимателю переехать в США по визе талантов и не только: лайфхаки для подготовки кейса и советы юриста
  4. 4 «Я работаю финансовым аналитиком в США» — как начать успешную карьеру в финансах в Америке
  5. 5 5 рекомендаций, чтобы презентовать проект инвесторам из США
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 января 2023

Гранты на пилотное тестирование инновационных решений

31 января 2023

Young Leader Award 2023

31 января 2023

Food Up

Все ВОЗМОЖНОСТИ