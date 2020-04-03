Как работодатели контролируют удаленных сотрудников

После перевода сотрудников на удаленную работу многие компании задумались о контроле за их действиями и стали закупать специальное программное обеспечение. Агентство Bloomberg узнало, что оно умеет делать и кто его производит.

Сотрудники компании Axos Financial, работающие сейчас из дома, недавно получили письмо от руководства. В нем говорилось, что компания начинает контролировать их действия, в том числе нажатия клавиш и посещения сайтов. Каждые 10 минут будут делаться скриншоты.

«Мы заметили людей, которые начали нечестно пользоваться гибкими условиями труда, по сути, уйдя в отпуск», — указал в письме CEO компании Грегори Гаррабрантс. Если ежедневные задачи не будут выполняться, сотрудников «подвергнут дисциплинарным взысканиям, вплоть до увольнения».

Это заявление кажется слишком жестким, но компании могут совершенно законно следить за действиями сотрудников, главное — делать это открыто. Цифровое наблюдение давно используется на офисных компьютерах, но установка аналогичных программ на домашние ноутбуки многим людям кажется нарушением конфиденциальности.

Они жалуются на перегибы руководителям, но те в ответ говорят, что такой контроль полностью себя оправдывает: он позволяет избегать утечек информации и взломов, которые могут дорого обойтись компании, а также помогает ей оставаться на плаву.

Поскольку сейчас удаленно работает очень много людей, программное обеспечение для наблюдения за ними пользуется большой популярностью. «Компании борются. Они пытаются позволить своим сотрудникам работать из дома, но при этом стараются поддерживать необходимый уровень безопасности и производительности», — отметил Брэд Миллер, CEO производителя софта для наблюдения InterGuard.

Представитель Axos Грегори Фрост заявил, что усиление контроля за удаленными сотрудниками поможет им соответствовать стандартам качества и производительности, которые ожидаются от всего коллектива. При этом он отказался отвечать на вопрос, установлено ли такое же ПО на компьютере Гаррабрантса.

Помимо InterGuard, софт для мониторинга предлагают Time Doctor, Teramind, VeriClock, innerActiv, ActivTrak и Hubstaff. Все эти программы позволяют проверять экраны и такие показатели производительности, как количество отправленных электронных писем.

По словам CEO ActivTrak Риты Сельваджи, в последние недели компания стала получать в три раза больше заказов. Эли Саттон, вице-президент по глобальным операциям в Teramind, говорит, что у них наблюдается такой же рост. Джим Мазотас, основатель innerActive, подтвердил, что «телефон звонит безостановочно».

Менеджеры, использующие софт InterGuard, получают уведомление, если сотрудник совершает потенциально опасные действия, например, одновременно распечатывает конфиденциальный список клиентов и резюме. Это говорит о том, что человек решил уволиться и при этом захватить с собой корпоративную информацию.

«Дело не в отсутствии доверия, — сказал Миллер, который сравнил ПО для наблюдения за сотрудниками с банками, использующими камеры безопасности. — Дело в том, что безрассудно этого не делать».

Эти программы также могут дать людям больше гибкости, чтобы сбалансировать работу и другие сферы жизни. Кроме того, менеджеры могут увидеть чрезмерную загруженность определенного человека и предложить ему помощь.

«Как пользователь Hubstaff я могу честно сказать, что мне действительно нравятся функции мониторинга действий и контроля за производительностью. Правда. Мой личный совет — используйте это как преимущество, чтобы доказать своему менеджеру, что вы способны работать автономно», — отметила CMO Hubstaff Кортни Кейви.

По ее словам, Hubstaff позволяет сотрудникам просматривать уровень своей активности, чтобы повысить его. Большая часть процесса мониторинга настраивается индивидуально, поэтому не за всеми людьми могут следить одинаково, добавила она.

По словам Стейси Хокинс, профессора юридической школы Rutgers, компании заходят слишком далеко, если ПО для наблюдения остается активным в нерабочее время.

Люди пишут жалобы на таких форумах, как CodeAhoy, предположительно используя устройства, за которыми не следит их руководство.

«Несколько людей рассказали мне, что работодатели просили их оставаться подключенными к видеозвонкам в течение всего рабочего дня. В некоторых случаях им говорят, что при необходимости они могут задать вопрос, но в других нет даже претензии на то, что эта мера нужна для чего-либо еще, помимо контроля», — говорит Элисон Грин, основательница платформы для карьерных консультаций Ask a Manager.

По словам Грин, другие менеджеры придерживаются более низкотехнологичного подхода, настаивая на постоянном обновлении статуса. «Как эти менеджеры будут сами что-либо делать, получая все эти сообщения — это другой вопрос», — добавила она.

Эли Саттон из ПО Teramind считает, что работодатели, которые так обеспокоены каждым шагом сотрудников, могут столкнуться с более серьезной проблемой. «Дело не в том, чтобы шпионить за людьми, — сказала Саттон. — Если вы их наняли, вы должны им доверять. Если вы этого не делаете, у них нет причин быть частью компании».

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