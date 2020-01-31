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«С полудня до шести вечера все железно должны быть на связи». Как управлять удаленной командой из 20 человек

YOUNG
Даниил Фельдман
Даниил Фельдман

CEO юридического онлайн-сервиса Destra

Анна Меликян

Удаленная работа — не новый подход в IT. Так часто выстраивают работу с сотрудниками агентства заказной разработки, где только менеджеры и руководители проекта общаются с клиентами и сидят в офисе.

Я уже год развиваю юридический онлайн-сервис Destra, который позволяет быстро решать бытовые проблемы вроде возврата товара или взыскания алиментов. Все мои сотрудники работают полностью удаленно. В чем наша особенность? В Destra 20 человек, при этом мы не заказная разработка, а полноценная продуктовая команда.

У нас нет вообще никакого офиса, и мы считаем, что он нам не нужен. Расскажу, как нам удается работать в таком формате, решать проблемы — и расти.

«С полудня до шести вечера все железно должны быть на связи». Как управлять удаленной командой из 20 человек

У нас большая команда: есть руководитель продукта, два разработчика, семь юристов, дизайнер, маркетолог, SEO-специалист, авторы контента для блога и социальных сетей. Все от генерации идей до их воплощения в жизнь и продаж делаем мы сами. 

После года полноценной работы с такой командой фрилансеров — а за это время мы с нуля создали работающий продукт и запустили продажи — я могу с уверенностью развенчать два мифа об удаленной работе.

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Миф 1: «В офисе сотрудник работает лучше»

Глупости. Работодателю кажется, что так он больше контролирует своих сотрудников, и они лучше работают. В действительности бездельник может месяцами имитировать бурную деятельность на рабочем месте, но так и не выдать измеримого результата своей работы. Особенно тяжело это понять, когда ты близко знаешь человека. А еще сложнее, когда команда большая: ответственность за результат работы размазана.

Наверное, я удивлю, но контроля больше при удаленке. Да, коммуникации с сотрудниками меньше, но эффективности больше. Ваше общение сводится к постановке задачи и озвучке результата. На созвонах вы обсуждаете, что сделано, и что планируется сделать. 

Поэтому когда сотрудник не может поделиться результатами работы, ты быстрее заметишь, что человек с поставленной задачей не справляется или в принципе ничего не делает. На удаленке ответственность в большей степени лежит на одном конкретном человеке.

Shutterstock / Tatomirov

Миф 2: «На удаленке нет личного общения» 

Личное общение никто не отменял. Если правильно организовать работу, то команда на фрилансе общается не хуже офисной.

Раз в неделю мы встречаемся с основными членами команды и определяем стратегию, обсуждаем, что делают конкуренты, брейнштормим, принимаем ключевые решения по развитию нашего проекта, обмениваемся идеями. На каждой встрече у нас есть повестка. Такие собрания компенсируют нам отсутствие общения на обедах и перекурах.

Желательно, чтобы кор-команда (все основные члены, которые формируют стратегию развития) была в одном городе. Технические специалисты могут работать откуда угодно.

Как мы организуем 20 удаленщиков

В целом на удаленке применяются все те же подходы, что и в офисе: дейли (ежедневное) и еженедельное планирование. У нас это устроено так: в каждом направлении — юридическом, разработке, контенте — у нас есть ежедневные созвоны, планирование на неделю, ретро — раз в две недели. 

На дейли-планировании члены команды обсуждают, что сделали вчера, какие планы на сегодня. После этого мы созваниваемся с руководителями направлений и проводим более верхнеуровневое дейли. 

Конечно, личное общение — это круто. Поэтому мы регулярно встречаемся со всей командой проекта, в том числе в неформальной обстановке. В конце декабря у нас был первый новогодний корпоратив.

Какие бывают проблемы — и как мы их решаем

Само собой, организация работы такого коллектива — нелегкая задача. Расскажу про основные проблемы и поделюсь парой инсайтов.

Проблемы в коммуникации

Бывает, что людям удобно работать в разное время, но задача требует, чтобы все были одновременно онлайн. Или еще хуже — сотрудник недоступен. Ты пишешь ему день, два, а он молчит.

Тут самое очевидное решение и самое правильное — выбрать часы, в которые все железно должны быть доступны. У нас это период с 12:00 до 18:00, остальные часы каждый может подстраивать под себя.

Все остальные проблемы в коммуникации возникают тогда, когда вы плохо структурируете работу и ваше общение с членами команды становится хаотичным и нерегулярным. По каждому направлению общение должно быть запланированным и его должно быть много — об этом я уже говорил выше. Выстраивайте работу по любой любимой методологии (у нас это scrum) не только с разработчиками, но со всеми командами и специалистами.

Shutterstock / BublikHaus

Бытовые проблемы 

Не у всех дома есть комфортные условия для работы: бегают маленькие дети, шумно, невозможно собраться, сосредоточиться, все время отвлекают домашние дела. Сейчас у нас все работают из дома, и некоторые сотрудники начали говорить об этой проблеме. 

Мы решили ее так: мы арендовали несколько мест в коворкинге, куда может прийти любой наш сотрудник. В коворкинге получится поработать как одному, так и собраться коллективу на те самые еженедельные встречи. И иметь личное рабочее пространство! 

Для бизнеса это намного дешевле, чем снимать офис для сотрудников. Нет необходимости арендовать столько мест, сколько в компании людей. Редко бывает такое, что всем одновременно надо работать вне дома. В любом случае, всегда можно договориться. 

Дисциплина

Третья проблема, наверное, самая сложная, но она касается не только фрилансеров, но и офисных сотрудников: люди могут просто забивать на работу. Но если в офисе часто бывает непонятно, чем страдает человек за ноутбуком  — выполняет поручение или сидит на ютубе, то при удаленной работе с этим проще. Результат либо есть, либо его нет. 

Как проще всего понять, что сотрудник забивает? Очень просто: спроси, сколько времени ему понадобится на выполнение задачи. Если он систематически не вписывается в сроки, которые сам себе ставит, значит, на задание он подзабил. А если он просто не может собраться, то надо либо работать над этим, либо увольнять. 

Проблемы с креативом  

Решение есть — регулярные встречи и созвоны. Как я и говорил, раз в неделю мы встречаемся и брейнштормим. У каждого члена команды есть шанс поделиться своими мыслями и предложить новую фичу.

Вывод, который я могу сделать из своего опыта управления командой удаленщиков: работа в офисе не решит ваши проблемы. Пару месяцев назад мы стали думать о том, чтобы снять офис. Мы задали себе вопрос: «А какую проблему это решит?” — и не смогли ответить на этот вопрос. Не каждый может сам себя заставить работать и быть ответственным за стоящую перед ним задачу. Кто-то скажет, что ему лучше в офисе. Но я считаю, что такому человеку не хватает мотивации и самоконтроля. А это качества, которые не воспитываются офисом.

Фото на оболожке: Shutterstock / BublikHaus

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