Добавьте в резюме цифры: это на 40% повысит шансы попасть на собеседование

Исследования показывают: наличие цифр в резюме повышает шансы на собеседование на целых 40%. Рассказываем, как с их помощью продемонстрировать свои ключевые навыки и достижения.

Чтобы привлечь внимание рекрутера с помощью резюме, недостаточно просто описать свой карьерный путь и обязанности Работодатели хотят видеть не только ваши возможности, но и то, как вы можете повысить реальную ценность бизнеса, а для этого нужны достоверные факты и метрики.

Определите наиболее важные метрики

Прежде всего, стоит больше узнать о желаемой должности, чтобы понять, какие показатели работодатель будет ценить больше всего.

Для этого можно ознакомиться с должностными инструкциями и отметить любые конкретные навыки, достижения или опыт, которые требуются работодателю.

Это поможет выбрать важные показатели и определить, какие цифры включить в резюме. Также это позволит решить, каким метрикам отдать приоритет, используя ограниченное пространство.

Начните с сильных сторон

Чтобы сразу создать хорошее впечатление, перечислите метрики в блоке с резюме. Это первый раздел, который увидит рекрутер, и чтобы сразу привлечь его внимание, используйте самую впечатляющую и актуальную статистику.

Это может быть общий опыт работы в отрасли или самый большой бюджет, которым вы распоряжались. Опять же, изучив описание вакансии, можно предположить, какие факты оценят больше всего.

С помощью этих метрик можно побудить потенциального работодателя продолжить читать, мгновенно выделяя себя на фоне конкурентов.

Продемонстрируйте масштаб обязанностей

Цифры — это самый эффективный способ продемонстрировать свое влияние и степень ответственности. Прежде чем принимать вас в свою команду, рекрутеры захотят узнать, на что вы способны, и нет лучшего способа убедить их, чем добавить цифры к описанию обязанностей.

Например, можно упомянуть размер команды, которой вы руководили или (или управляете сейчас), и ценность проектов, которые вы вели.

Это даст четкое представление о том, на каком уровне вы работаете и какую ответственность можете взять на себя.

Проиллюстрируйте свое влияние

На определенном уровне просто перечислить ваши ежедневные задачи и обязанности будет недостаточно. Рекрутеры хотят видеть реальные результаты. Добавьте количественные показатели достижений, чтобы вывести резюме на новый уровень.

Вместо того чтобы просто заявлять, что вы увеличили продажи, объясните, как вы «увеличили продажи на 25% за один год, добавив 100 тысяч к ежемесячной выручке компании». А описывая завершенный проект, добавьте, что он был закончен «на три месяца раньше срока» и что выполненная работа «сократила будущие бюджетные расходы на 10%».

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Это станет веской причины нанять такого специалиста и доказывает, что в вас стоит инвестировать.

Продемонстрируйте, как превзошли ожидания

Использование цифр в резюме также может помочь продемонстрировать, насколько вы продвинулись на прошлых должностях, чтобы добиться наилучших результатов для своих команд.

В качестве иллюстрации можно добавить и то, что вы превышали месячный план указать, на сколько. Вы также можете сосредоточиться на клиентах, которых вы привлекли, сотрудниках, которых обучили, полученном доходе и многом другом.

Конечно, выбранные цифры, будут зависеть от отрасли и должности, но вы можете использовать наиболее подходящие цифры, чтобы продемонстрировать свои достижения и доказать, что вы лучше всего подходите для этой работы.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney