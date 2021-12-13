Как отзывы потребителей со временем меняют покупательские привычки

Широкий доступ к интернету оказал серьезное влияние на то, как и где мы приобретаем товары, а также на то, как мы формируем свое мнение о них. Отзывы пользователей стали мощным фактором, влияние которого на продажи уже нельзя игнорировать. И вот почему.

Отзывы — один из главных способов находить новинки

Найти хороший продукт может быть непросто. Но в социальных сетях достаточно выбрать правильный хэштег, чтобы получить бесконечно много информации о том, что используют другие пользователи. Хороший пример — бьюти-инфлюенсеры в TikTok, которые публикуют свои мнения о декоративной или уходовой косметике, знакомят с ней миллионы подписчиков и стимулируют их желание купить новинку.

В других социальных сетях отзывы не менее эффективны, вне зависимости от ниши. Всего лишь одна публикация может как способствовать, так и навредить популярности нового продукта и оказать серьезное влияние на то, какие новинки будут выбирать покупатели.

Более 99% потребителей читают отзывы во время онлайн-шопинга

Обратная связь от реальных покупателей — это золотая жила информации. Вот поэтому публикации от верифицированных пользователей на ecommerce-площадках настолько важны. Почти 100% обязательно изучат обзоры, чтобы получить лучшее представление о товаре, прежде чем завершить покупку. Это поможет понять, с какими проблемами сталкивались другие пользователи, какие они нашли плюсы и минусы у продукта.

Причина такого доверия к обзорам в том, что другие покупатели не заинтересованы в том, чтобы продать товар (в отличие от брендов). Те, кто пишет отзыв, не получает выгоды, их мнение считается непредвзятым и заслуживает доверия.

Созданные пользователями видео и фото в пять раз чаще привлекают потребителей

Просмотр ленты в такой социальной сети, как Instagram, может привести к импульсным покупкам. И дело не в рекламе. Чтобы перейти от бессознательного просмотра к активному шопингу, нужен стимул — видео и фото от обычных пользователей, которые используют продукты или носят одежду определенного бренда, занимаясь повседневными вещами. Такие публикации делают фокус на человеке, а не на продукте, и кажутся искреннее, чем другие рекламные кампании.

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Большинство чувствует, что социальные сети связывают их с другими обычными людьми. И эта связь сильнее, чем с моделью из глянцевого журнала. Но пользовательский контент — не просто более искренний способ продвигать товар. Он невероятно эффективен и значительно повышает продажи.

Отзывы — более важный фактор, чем цена

До того, как отзывы покупателей стало легко находить в интернете, часто именно цена товара была главным фактором, определяющим продажи. Без доступа к непредвзятым оценкам, которые помогали сформировать мнение, многие покупатели выбирали самый дешевый вариант, даже если он в чем-то уступал альтернативным. Эта ситуация осталась в прошлом.

Сейчас мнение других покупателей стало важнее самой низкой цены. Во многом благодаря тому, что в наших глазах ценность продукта формируется в том числе и исходя из других отзывов. Дорогой товар с отличными оценками выберут с большей вероятностью, чем более дешевый, но с плохими, поскольку в этом случае завышенная цена кажется обоснованной.

Потребители обращают больше внимания на отзывы, чем на бесплатную доставку

Когда-то компании полагали, что бесплатная доставка убедит совершить покупку с их сайта, но теперь для потребителя гораздо важнее знать, что продукт выполняет заявленные функции, а его цена оправдана.

Если пользователи пишут негативные отзывы или указывают на проблемы с товаром, бесплатная доставка не исправит недоверие к нему. Более того, если на сайте продавца нет возможности просмотреть отзывы, большинство предпочтет другую платформу, даже если на ней придется заплатить за доставку.

Обзорам доверяют больше, чем рекомендациям

Неважно какой товар ищет покупатель, рекомендация друга или члена семьи больше не будет иметь для него прежнего значения. Гораздо больше он доверится площадке с отзывами пользователей, поскольку стремится узнать мнение широкого числа людей.

Почти 70% потребителей считают, что в идеале у продукта должно быть 26 или более отзывов. И чем они новее, тем больше он им доверяет.

Максимальные оценки могут вызывать подозрения

Отзывы пользователей очевидно имеют большое влияние на мнение о продуктах, но избыток оптимизма может и навредить.

Около 46% покупателей с подозрением отнесутся к продукту со средним рейтингом 5 из 5.

Этот процент еще выше среди поколения Z, которое можно считать одним из самых подкованных в цифровых технологиях.

Если у продукта только положительные отзывы, они могут показаться ненадежными или поддельными. Никто не хочет, чтобы продавец его обманул. Поэтому если среди отзывов есть и плохие, они в целом вызовут больше доверия.

Фактически 96% потребителей хотя бы иногда ищут именно негативные отзывы и более половины читают отзывы с самой низкой оценкой. Несмотря на то, что компаниям хотелось бы видеть только позитивные упоминания, несколько критичных обзоров помогут вызвать доверие к продукту.

Негативные отзывы оказывают сильное влияние на покупателей

Отзывы раздраженных покупателей всегда привлекают внимание. Даже если они кажутся не слишком полезными, они могут повлиять на потребительские привычки и заставить больше колебаться перед покупкой.

Важно и то, как производитель или продавец реагирует на плохие отзывы. Если ответ кажется адекватным, плохой отзыв наносит меньший урон доверию. Если отзывы остаются без внимания, покупатель относится к покупке с большим подозрением, поскольку не хочет оказаться в той же ситуации, что и автор отзыва.

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