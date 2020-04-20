10 самых богатых миллениалов по версии Forbes
Недавно Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг миллиардеров. В список из 2095 человек вошли 57 миллениалов (по версии Pew Research Center, это люди, которые родились между 1981 и 1996 годами). Рассказываем о десятке богатейших представителей этого поколения.
1 место. Марк Цукерберг
Фото: Getty
- Состояние: $54,7 млрд
- Возраст: 35
- Страна: США
- Источник капитала: Facebook
- Род деятельности: CEO Facebook
Марк Цукерберг создал Facebook в 2004 году и провел IPO в 2012 году. Он и его жена Присцилла Чан пообещали в течение жизни пожертвовать 99% своей доли в Facebook.
2 место. Ян Хуэйянь
Фото: Wealth-X; Country Garden Danga Bay, Facebook; Shayanne Gal, Business Insider
- Состояние: $20,3 млрд
- Возраст: 38
- Страна: Китай
- Источник капитала: недвижимость
- Род деятельности: совладелица Country Garden Holdings
Ян Хуэйянь владеет контрольным пакетом акций в компании Country Garden Holdings, которую в 2007 году ей передал отец, Енг Квок. Mirror Review называет Хуэйянь одной из богатейших жительниц Китая.
3 место. Лукас Уолтон
Фото: Walton Family Foundation, YouTube
- Состояние: $18,4 млрд
- Возраст: 33
- Страна: США
- Источник капитала: Walmart
- Род деятельности: глава Walton Family Foundation
Лукас Уолтон — внук основателя Walmart Сэма Уолтона. В 2005 году его отец, Джон Уолтон, погиб в авиакатастрофе. Лукас унаследовал около трети его имущества. Тем не менее, он не работает в Walmart, а занимается благотворительными проектами.
4 место. Чжан Имин
Фото: VCG, Getty Image
- Состояние: $16,2 млрд
- Возраст: 36
- Страна: Китай
- Источник капитала: программное обеспечение
- Род деятельности: председатель правления ByteDance
Чжан Имин — это основатель ByteDance, которая известна как материнская компания TikTok. Имин открыл ByteDance в 2012 году, сейчас она стоит не менее $75 млрд.
5 место. Дастин Московиц
Фото: Getty
- Состояние: $9,3 млрд
- Возраст: 35
- Страна: США
- Источник капитала: Facebook
- Род деятельности: сооснователь Facebook и Asana
Дастин Московиц основал Facebook вместе с Марком Цукербергом в 2004 году. В 2008 году он покинул соцсеть, чтобы запустить компанию по разработке программного обеспечения Asana. В 2018 году ее выручка превысила $100 млн. Московиц по-прежнему владеет примерно 2% акций Facebook.
6 место. Эдуардо Саверин
Фото: Эдгар Су, Reuters
- Состояние: $8,4 млрд
- Возраст: 38
- Страна: Бразилия
- Источник капитала: Facebook
- Род деятельности: сооснователь Facebook, инвестор
Эдуардо Саверин — еще один сооснователь Facebook. Ему пришлось уйти из компании в 2005 году. В сентябре 2011 года он отказался от гражданства США и с тех пор живет в Сингапуре.
7 место. Агнете Кирк Тингард
Фото: Джон Лочер, AP Images
- Состояние: $6,1 млрд
- Возраст: 36
- Страна: Дания
- Источник капитала: Lego
- Род деятельности: совладелица Lego
Агнете Кирк Тингард владеет 75% акций Lego вместе со своим отцом, братом и сестрой. Она также является членом совета директоров Lego Foundation.
8 место. Брайан Чески, Джо Геббиа и Нейтан Блечарзик
Брайан Чески. Фото: Getty
Джо Геббиа. Фото: Джо Геббиа
Нейтан Блечарзик. Фото: Мишель Порро, Getty Images
- Состояние: по $4,1 млрд у каждого
- Возраст: Брайан Чески и Джо Геббиа — 38, Нейтан Блечарзик — 36
- Страна: США
- Источник капитала: Airbnb
- Род деятельности: Брайан Чески — CEO Airbnb, Джо Геббиа — CPO Airbnb, Нейтан Блечарзик — CSO Airbnb
Брайан Чески, Джо Геббиа и Нейтан Блечарзик — три сооснователя Airbnb. Сейчас компания работает более чем в 100 тысячах городов и предлагает около 7 млн вариантов жилья по всему миру.
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