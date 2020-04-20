10 самых богатых миллениалов по версии Forbes

Недавно Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг миллиардеров. В список из 2095 человек вошли 57 миллениалов (по версии Pew Research Center, это люди, которые родились между 1981 и 1996 годами). Рассказываем о десятке богатейших представителей этого поколения.

1 место. Марк Цукерберг

Фото: Getty

Состояние: $54,7 млрд

$54,7 млрд Возраст: 35

35 Страна: США

США Источник капитала: Facebook

Facebook Род деятельности: CEO Facebook

Марк Цукерберг создал Facebook в 2004 году и провел IPO в 2012 году. Он и его жена Присцилла Чан пообещали в течение жизни пожертвовать 99% своей доли в Facebook.

2 место. Ян Хуэйянь

Фото: Wealth-X; Country Garden Danga Bay, Facebook; Shayanne Gal, Business Insider

Состояние: $20,3 млрд

$20,3 млрд Возраст: 38

38 Страна: Китай

Китай Источник капитала: недвижимость

недвижимость Род деятельности: совладелица Country Garden Holdings

Ян Хуэйянь владеет контрольным пакетом акций в компании Country Garden Holdings, которую в 2007 году ей передал отец, Енг Квок. Mirror Review называет Хуэйянь одной из богатейших жительниц Китая.

3 место. Лукас Уолтон

Фото: Walton Family Foundation, YouTube

Состояние: $18,4 млрд

$18,4 млрд Возраст: 33

33 Страна: США

США Источник капитала: Walmart

Walmart Род деятельности: глава Walton Family Foundation

Лукас Уолтон — внук основателя Walmart Сэма Уолтона. В 2005 году его отец, Джон Уолтон, погиб в авиакатастрофе. Лукас унаследовал около трети его имущества. Тем не менее, он не работает в Walmart, а занимается благотворительными проектами.

4 место. Чжан Имин

Фото: VCG, Getty Image

Состояние: $16,2 млрд

$16,2 млрд Возраст: 36

36 Страна: Китай

Китай Источник капитала: программное обеспечение

программное обеспечение Род деятельности: председатель правления ByteDance

Чжан Имин — это основатель ByteDance, которая известна как материнская компания TikTok. Имин открыл ByteDance в 2012 году, сейчас она стоит не менее $75 млрд.

5 место. Дастин Московиц

Фото: Getty

Состояние: $9,3 млрд

$9,3 млрд Возраст: 35

35 Страна: США

США Источник капитала: Facebook

Facebook Род деятельности: сооснователь Facebook и Asana

Дастин Московиц основал Facebook вместе с Марком Цукербергом в 2004 году. В 2008 году он покинул соцсеть, чтобы запустить компанию по разработке программного обеспечения Asana. В 2018 году ее выручка превысила $100 млн. Московиц по-прежнему владеет примерно 2% акций Facebook.

6 место. Эдуардо Саверин

Фото: Эдгар Су, Reuters

Состояние: $8,4 млрд

$8,4 млрд Возраст: 38

38 Страна: Бразилия

Бразилия Источник капитала: Facebook

Facebook Род деятельности: сооснователь Facebook, инвестор

Эдуардо Саверин — еще один сооснователь Facebook. Ему пришлось уйти из компании в 2005 году. В сентябре 2011 года он отказался от гражданства США и с тех пор живет в Сингапуре.

7 место. Агнете Кирк Тингард

Фото: Джон Лочер, AP Images

Состояние: $6,1 млрд

$6,1 млрд Возраст: 36

36 Страна: Дания

Дания Источник капитала: Lego

Lego Род деятельности: совладелица Lego

Агнете Кирк Тингард владеет 75% акций Lego вместе со своим отцом, братом и сестрой. Она также является членом совета директоров Lego Foundation.

8 место. Брайан Чески, Джо Геббиа и Нейтан Блечарзик

Брайан Чески. Фото: Getty

Джо Геббиа. Фото: Джо Геббиа

Нейтан Блечарзик. Фото: Мишель Порро, Getty Images

Состояние: по $4,1 млрд у каждого

по $4,1 млрд у каждого Возраст: Брайан Чески и Джо Геббиа — 38, Нейтан Блечарзик — 36

Брайан Чески и Джо Геббиа — 38, Нейтан Блечарзик — 36 Страна: США

США Источник капитала: Airbnb

Airbnb Род деятельности: Брайан Чески — CEO Airbnb, Джо Геббиа — CPO Airbnb, Нейтан Блечарзик — CSO Airbnb

Брайан Чески, Джо Геббиа и Нейтан Блечарзик — три сооснователя Airbnb. Сейчас компания работает более чем в 100 тысячах городов и предлагает около 7 млн вариантов жилья по всему миру.

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