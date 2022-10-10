Когда переполняют эмоции: как правильно делиться чувствами с коллегами

В эти дни у каждого найдется повод пожаловаться на жизнь. Трудно найти более приятное и объединяющее занятие, чем рассказать о том, что разочаровывает и тревожит. Иногда выплеснуть стресс просто необходимо. Но стоит делиться им с друзьями по работе или начальником? Вот что об этом думают специалисты.

Желание излить душу может быть рискованным. Стоит довериться не тому человеку, и ваши личные переживания и обиды будет обсуждать весь коллектив. Начнете жаловаться слишком часто, и через некоторое время жаловаться будут уже на вас. Внезапно вы попадаете в спираль.

Но есть и правильный способ выпустить пар. Лайан Дэйви, промышленно-организационный психолог из Торонто, советует не притворяться, что проблем нет. Но если нужно выразить свое раздражение, делайте это осторожно и осознанно.

Она не рекомендует жаловаться руководителю или подчиненным — это лишь усугубит разногласия между командами. Выберите кого-то, кому вы доверяете, кто еще не запутался в ситуации, которая вас спровоцировала.

Уделяйте особенное внимание себе и своим чувствам. Следите за тем, чтобы ваши комментарии о коллегах и начальниках были объективными. Например, вместо того, чтобы назвать кого-то грубым, признайте, что он вас перебил, из-за чего вы чувствуете, что он не верит в вашу работу. Выражая себя таким образом, вы выглядите достойно, говорит Дэйви, и не бросаетесь обвинениями.

Добавьте действие или план. Стоит ли поговорить с коллегой, чей комментарий вывел вас из себя или лучше отправиться на прогулку, чтобы развеяться?

За последние несколько лет у нас появились не только поводы для жалоб, но и каналы для их распространения. Теперь можно набрать гневное послание в Slack, отправить голосовое сообщение партнеру или столкнуться с коллегой в коридоре, высказав ему все в лицо.

Дэйви советует не выплескивать эмоции в письменной форме — это рискованно. Попробуйте для начала пожаловаться самому себе, записав голосовое сообщение.

«Прокричитесь в телефон, — советует она. Прослушайте запись в одиночестве. Спросите себя: "Я звучу нелепо?". Затем сотрите запись».

Треджон Данкли работает в компании по продаже недвижимости в Месе, штат Аризона, обычно использовала для этого социальные сети. Там она жаловалась на все, от политики до своей личной жизни.

«Я заметила, что просто открываю Twitter и пишу в него, как в дневник», — говорит 28-летняя девушка.

Она продолжала участвовать в интернет-обсуждениях и поняла, что, раскрывая свои глубочайшие эмоции незнакомым людям, она лишь усиливала свое раздражение. Около года назад она ушла из социальных сетей и вновь открыла для себя удовольствие кричать в шкафу и вести неразборчивые записи в дневнике.

«Есть внутреннее ощущение, что гнев перетекает через мои руки», — говорит она.

Жаловаться другим тоже полезно. Кэтрин Тусоу до сих пор вспоминает, как работала агентом по обслуживанию клиентов, и временами ей приходилось непросто. Долгие годы ее спасала возможность поделиться трудностями с коллегам.

У них было мало общего, но рабочие проблемы были им понятны. Проговаривая самые тяжелые моменты, она как бы успокаивалась и испытывала «чувство сообщества».

Стоит ли открыто изливать свои чувства? С этой целью Джейми Бакстер Айлинг запустила специальный канал в Slack в НКО, которой помогала управлять в начале пандемии. По ее словам, некоторые сотрудники сначала колебались, но излив душу о опоздавшем курьере или истерике ребенка, они могли эффективнее работать и общаться более открыто.

Даже когда работники отправляли сообщения с жалобами на решение, принятое на собрании персонала, или на напряженность в отношениях с другой командой, Бакстер Айлинг, которая тогда занимала должности главного операционного директора и финансового директора, сочла платформу полезной.

«То, что было сказано, прозвучит в любом случае, — говорит она. — Я бы предпочла знать об этом и иметь возможность решить эту проблему, чем оставлять двух сотрудников в углу, которые злятся на остальную команду».

Тем не менее, невысказанное недовольство имеет далеко идущие последствия, говорит Эллисон Гэбриел, профессор менеджмента в Университете Аризоны, которая исследует эмоции в рабочей обстановке. Вместе с соавторами они в течение 10 рабочих дней изучали 112 менеджеров.

Те, кто выслушивал жалобы сотрудников, испытывали больше негативных эмоций — нервничали, расстраивались — и были более склонны грубо обращаться со своими коллегами в тот же день.

По словам доктора Габриэля, начальство часто принимает на себя стресс сотрудников, а жалобы коллег могут отвлекать. Даже жалующийся может почувствовать себя хуже, потому что будет «переживать все это снова», добавляет она.

И потом, бывают случаи, когда эмоции просто невозможно удерживать в себе.

Дэвид Янгблад, ныне финансовый директор инвестиционной компании в Ноксвилле, штат Теннесси, до сих пор помнит, как ему позвонил работник с предыдущей работы, чтобы пожаловаться. Как исполнительный директор, он обычно начинал действовать, услышав жалобы сотрудников, собирая других членов команды, чтобы найти решение.

Этот рабочий начал с предостережения: «Пожалуйста, ничего не делайте». Он просто хотел выговориться.

«Иногда это и есть решение», — говорит Янгблад. — Выплесните эмоции, и «сможете двигаться дальше».

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