Стартап Blackdot представил робота-татуировщика

Робот от Blackdot может делать небольшие татуировки с большим количеством деталей — быстро и почти без боли. Он использует точечную технику нанесения изображений «дотворк», а эскизами ему служат иллюстрации, которые художники со всего мира загружают в облако компании.
Это не первая подобная система, но в отличие от других у Blackdot есть план по ее масштабированию и монетизации. В 2021 году стартап привлек стартовый капитал в размере $4,5 млн.
Фото в тексте: Blackdot
Согласно пресс-релизу, сначала робот «изучает» участок кожи — для этого он делает несколько крошечных «тестовых точек», чтобы определить точное количество проколов и их глубину.
Согласно отзывам, при нанесении татуировки робот почти не доставляет боли и справляется с этим гораздо быстрее, чем мастер-человек.
Такая работа стоит до $10 тыс. вместе с эскизом, и пока ее можно сделать только в студии компании в Остине, штат Техас.
На данный момент Blackdot сотрудничает с генеративным художником Тайлером Хоббсом, турецким тату-художником Омером Тунка и Джоном Крейгом, который нарисовал обложку альбома Melon Collie and the Infinite Sadness группы The Smashing Pumpkins.
Фото на обложке: Blackdot
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Марк Андриссен: судьба цивилизации зависит от развития ИИ
- 2 Андрей Себрант — нейросеть сможет генерировать уникальные мультики в глухой тайге
- 3 Каждому предпринимателю нужна своя «банка с огурцами»
- 4 Беспилотники на магистралях, а потом и в городе: что в сфере грузоперевозок станет трендом
- 5 Интеллект искусственный, чувства реальные. Рассказываем об индустрии отношений с ботами
ВОЗМОЖНОСТИ
20 октября 2023
20 октября 2023
20 октября 2023