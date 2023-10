Стартап Blackdot представил робота-татуировщика

Это не первая подобная система, но в отличие от других у Blackdot есть план по ее масштабированию и монетизации. В 2021 году стартап привлек стартовый капитал в размере $4,5 млн.

Согласно пресс-релизу, сначала робот «изучает» участок кожи — для этого он делает несколько крошечных «тестовых точек», чтобы определить точное количество проколов и их глубину.

Согласно отзывам, при нанесении татуировки робот почти не доставляет боли и справляется с этим гораздо быстрее, чем мастер-человек.

Такая работа стоит до $10 тыс. вместе с эскизом, и пока ее можно сделать только в студии компании в Остине, штат Техас.

На данный момент Blackdot сотрудничает с генеративным художником Тайлером Хоббсом, турецким тату-художником Омером Тунка и Джоном Крейгом, который нарисовал обложку альбома Melon Collie and the Infinite Sadness группы The Smashing Pumpkins.

