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Истории

Стартап Blackdot представил робота-татуировщика

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Робот от Blackdot может делать небольшие татуировки с большим количеством деталей — быстро и почти без боли. Он использует точечную технику нанесения изображений «дотворк», а эскизами ему служат иллюстрации, которые художники со всего мира загружают в облако компании.

Стартап Blackdot представил робота-татуировщика

Это не первая подобная система, но в отличие от других у Blackdot есть план по ее масштабированию и монетизации. В 2021 году стартап привлек стартовый капитал в размере $4,5 млн.

Фото в тексте: Blackdot

Согласно пресс-релизу, сначала робот «изучает» участок кожи — для этого он делает несколько крошечных «тестовых точек», чтобы определить точное количество проколов и их глубину.

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Согласно отзывам, при нанесении татуировки робот почти не доставляет боли и справляется с этим гораздо быстрее, чем мастер-человек.

Такая работа стоит до $10 тыс. вместе с эскизом, и пока ее можно сделать только в студии компании в Остине, штат Техас.

На данный момент Blackdot сотрудничает с генеративным художником Тайлером Хоббсом, турецким тату-художником Омером Тунка и Джоном Крейгом, который нарисовал обложку альбома Melon Collie and the Infinite Sadness группы The Smashing Pumpkins.

Источник.

Фото на обложке: Blackdot

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