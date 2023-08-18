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Истории

Исследователи учат роботов открывать двери без помощи человека

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Роботы уже умеют манипулировать объектами, но для этого обычно нужно управлять ими дистанционно. Другой вариант — полуавтоматическое обучение, при котором машина выполняет действие один раз, а в следующий просто его воспроизводит.

Швейцарская высшая техническая школа Цюриха предлагает новую модель, которая требует «минимального управления вручную». Процесс состоит из трех этапов: сначала пользователь описывает сцену и действие, затем система планирует примерный маршрут, а после уточняет его.

Исследователи учат роботов открывать двери без помощи человека

В статье об исследовании говорится: «Учитывая высокоуровневые описания робота и объекта, а также спецификацию задачи, закодированную в примерной цели, наш планировщик выясняет, как робот должен двигаться, какие силы он должен прилагать, какие конечности он должен использовать, а также когда и где он должен установить и прервать контакт с объектом».

Система разделена на две основные категории: одна ориентирована на объект, другая — на робота. Первая охватывает задачи, например открыть дверь или посудомоечную машину, а вторая — действия, такие как перемещение робота вокруг объектов.

По словам команды, систему можно адаптировать для разных устройств. Для простоты в эксперименте использовали четвероногого робота, а именно ANYmal от ANYbotics. Этот стартап — выходец из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, и потому его разработки часто используются для подобных исследований.

Команда добавляет, что этот подход может способствовать «разработке полностью автономного процесса манипулирования объектами». Другими словами, приблизить нас к системам, способным открывать двери без участия человека.

Источник.

Фото на обложке: Швейцарская высшая техническая школа Цюриха

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