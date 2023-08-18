Исследователи учат роботов открывать двери без помощи человека

Роботы уже умеют манипулировать объектами, но для этого обычно нужно управлять ими дистанционно. Другой вариант — полуавтоматическое обучение, при котором машина выполняет действие один раз, а в следующий просто его воспроизводит.
Швейцарская высшая техническая школа Цюриха предлагает новую модель, которая требует «минимального управления вручную». Процесс состоит из трех этапов: сначала пользователь описывает сцену и действие, затем система планирует примерный маршрут, а после уточняет его.
В статье об исследовании говорится: «Учитывая высокоуровневые описания робота и объекта, а также спецификацию задачи, закодированную в примерной цели, наш планировщик выясняет, как робот должен двигаться, какие силы он должен прилагать, какие конечности он должен использовать, а также когда и где он должен установить и прервать контакт с объектом».
Система разделена на две основные категории: одна ориентирована на объект, другая — на робота. Первая охватывает задачи, например открыть дверь или посудомоечную машину, а вторая — действия, такие как перемещение робота вокруг объектов.
По словам команды, систему можно адаптировать для разных устройств. Для простоты в эксперименте использовали четвероногого робота, а именно ANYmal от ANYbotics. Этот стартап — выходец из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, и потому его разработки часто используются для подобных исследований.
Команда добавляет, что этот подход может способствовать «разработке полностью автономного процесса манипулирования объектами». Другими словами, приблизить нас к системам, способным открывать двери без участия человека.
Фото на обложке: Швейцарская высшая техническая школа Цюриха
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