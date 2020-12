Восемь способов продлить заряд аккумулятора на Android

Включите режим энергосбережения

Он автоматически отключает функции, которые сильно расходуют заряд батареи. Большинство телефонов предлагают несколько опций для этого режима.

Скриншоты: Джейсон Коэн

Например, на Android 10 есть четыре разных варианта.

Производительный режим потребляет больше заряда, так как повышает яркость и разрешение экрана.

Оптимизированный поддерживает баланс между производительностью и сохранением заряда батареи.

Энергосберегающий продлевает автономную работу за счет ограничения использования данных и снижения яркости, разрешения и производительности процессора.

Ультра-режим позволяет использовать только основные сервисы и приложения.

Помимо этого, есть также адаптивный режим, который управляет расходом батареи в зависимости от того, используется ли устройство в данный момент.

Включить режим энергосбережения в Android 10 можно в верхнем раскрывающемся меню. Также можно перейти в «Настройки»‎ и найти подробности в разделе «Батарея»‎. Кроме того, некоторые приложения можно настраивать так, чтобы они потребляли меньше энергии или полностью отключались, когда не используются.

Запретите передачу данных по сети

Для этого отключите режим «Передача данных»‎ на панели быстрых настроек. Эта функция сильно расходует заряд аккумулятора, поэтому по возможности используйте Wi-Fi.

Вы также можете активировать «Режим полета»‎, чтобы отключить все сети передачи данных и переключиться на Wi-Fi. Но в таком случае вы не сможете принимать входящие звонки и SMS.

Активируйте темный режим

Это также позволит сэкономить заряд, но только для устройств с OLED/AMOLED-дисплеями. Большинство старых телефонов используют LCD-экраны. Лишь флагманские телефоны от Samsung, OnePlus и Google перешли на новые технологии.

Скриншоты: Джейсон Коэн

Чтобы отобразить черный цвет, пиксели на OLED/AMOLED-экране фактически отключаются и перестают потреблять энергию. По данным iFixit, таким образом можно сэкономить один час заряда.

Активировать темный режим можно как в раскрывающемся меню, так и в настройках экрана. Множество приложений также предлагают собственные настройки темного режима.

Включайте эти функции только при необходимости

Такие функции, как Bluetooth, NFC и GPS, хоть и полезны, но сильно разряжают телефон. Поэтому постарайтесь активировать их, только когда они действительно нужны.

Голосовой помощник также потребляет энергию, так как прослушивает телефон в фоновом режиме. Если вы не используете его постоянно, то перейдите в его настройки и отключите.

Убавьте яркость экрана

Экран современного смартфона с четким разрешением и большим количеством пикселей выглядит впечатляюще, но сильно расходует заряд. Поэтому перейдите в настройки и уменьшите его яркость.

Скриншоты: Джейсон Коэн

Также стоит отменить автонастройку яркости, которая регулируется в зависимости от предполагаемых потребностей и иногда повышает яркость сильнее, чем нужно. Время перехода в спящий режим также можно настроить на минимальное количество секунд. Также полезно отключить активацию экрана при получении уведомлений от приложений.

Отключите лишние звуки

Звуковые сигналы и вибрация от уведомлений также потребляют много энергии, так как телефону нужно задействовать внутренний двигатель. Перейдите в раздел «Звуки и вибрация»‎ и уменьшите интенсивность вибрации. Здесь также можно отключить виброотклик, который активируется при вводе текста или нажатии на экран.

Контролируйте приложения

Многие из них работают в фоновом режиме и потребляют лишний заряд. Перевести неиспользуемые сервисы в спящий режим можно в разделе «Приложения»‎. Однако учтите, что в таком случае они не будут получать обновления, если не используются, а значит это нужно делать вручную.

Скриншоты: Джейсон Коэн

Также стоит следить за приложениями с рекламой. Как сообщил BuzzFeed в 2019 году, существуют такие схемы мошенничества, которые могут перехватывать рекламу в приложениях и запускать видео в фоновом режиме. Вы их не увидите, однако они засчитываются как просмотренные. Таким образом рекламодатель вынужден платить, а ваш телефон теряет драгоценный заряд.

Регулярно просматривайте раздел «Батарея»‎ в настройках, чтобы проследить, какие приложения потребляют больше всего энергии, и при необходимости запретить им работу в фоновом режиме.

Постарайтесь не использовать анимированные обои, так как для их работы нужна дополнительная энергия. Также стоит выбирать изображения с меньшим количеством цветов, так как их отображение тоже потребляет заряд. Если у вас OLED-дисплей, выбирайте варианты с большим количеством черного.

Несмотря на удобство, виджеты также являются активным потребителем энергии телефона, так как представляют собой активную программу, доступную прямо с домашнего экрана.

Автоматизируйте процесс

Если вам тяжело запомнить всю эту информацию, то воспользуйтесь сервисом IFTTT (If This Then That). Он поддерживает автоматизированные рабочие процессы, которые помогут сохранить заряд батареи. Он способен отключать такие сервисы, как Wi-Fi and Bluetooth, в зависимости от вашего местоположения или отключать некоторые настройки, когда заряд падает до определенного процента.

Анализировать установленные приложения и выявлять те, что потребляют больше всего энергии, поможет Greenify. Он переводит неиспользуемые сервисы в спящий режим, обеспечивая длительную автономную работу телефона.

