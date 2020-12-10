Триггеры продаж: как быть в курсе событий и заключать больше сделок

Время имеет решающее значение на конкурентном рынке. Тот момент, когда вы предложите свой продукт или услугу потенциальному клиенту, определяет сколько средств вы получите. Выбрать подходящее время для выдвижения предложения и максимизировать прибыль помогают триггеры продаж. Разбираемся, что это такое, чем они полезны для бизнеса и как узнавать о них быстрее всех.

Что такое триггеры продаж

Это события, которые создают возможность заключения сделки. К ним относятся:

новые раунды финансирования;

слияния и поглощения компаний;

наем сотрудников на руководящие должности;

сокращение и реструктуризация персонала.

Многие изменения могут привести к увеличению продаж. Основание компании, привлечение или потеря клиента, появление нового продукта и смена поставщика — все эти события открывают пути для новых возможностей.

Зачем они нужны

Изменения в компании открывают возможности к заключению новых сделок. И важно их не упустить. Например, новое руководство может запросить предложения и переоценить расходы на продукты и услуги. В таком случае компания станет более открытой для работы с новыми бизнесами, клиентами и инвесторами.

Увеличение инвестиций, продаж, персонала и офисов говорят о том, что предприятие растет. В таком случае ее доход, скорее всего, будет расти, а значит она сможет активнее вкладываться в продукты и услуги.

Когда бизнес получает хорошие отзывы или проводит отраслевые мероприятия, он привлекает большее внимание. Это идеальный момент, чтобы представить свой продукт или услугу, который поможет компании сохранить динамику роста.

Если потенциального клиента только что обошел конкурент, скорее всего, он будет искать способы возглавить это соперничество. Это время отлично подходит для того, чтобы выдвинуть предложение, которое поможет ему выйти на новый уровень.

Как отследить триггеры продаж

Рассмотрим девять способов оперативно узнавать о самых важных событиях.

Оповещения от Crunchbase. Подписка на Crunchbase предоставляет ценные данные о новых инвестициях компаний, их финансовой деятельности, найме новых сотрудников и многом другом. Эта информация поможет вам определить, если ли у компании возможность вложиться в ваш продукт или услугу. Любые значительные средства, которые получает или выводит компания, подскажут вам, когда лучше сделать предложение.

Подписка на Crunchbase предоставляет ценные данные о новых инвестициях компаний, их финансовой деятельности, найме новых сотрудников и многом другом. Эта информация поможет вам определить, если ли у компании возможность вложиться в ваш продукт или услугу. Любые значительные средства, которые получает или выводит компания, подскажут вам, когда лучше сделать предложение. Google Оповещения. Этот сервис позволяет настроить уведомления о том, что заданное слово было упомянуто в результатах поиска. Просто введите имена потенциальных клиентов, и вы будете получать электронное письмо каждый раз, когда они появляются в новостях или где-либо в сети.

Этот сервис позволяет настроить уведомления о том, что заданное слово было упомянуто в результатах поиска. Просто введите имена потенциальных клиентов, и вы будете получать электронное письмо каждый раз, когда они появляются в новостях или где-либо в сети. Уведомления от Facebook. Социальные сети иногда становятся первым источником новейшей информации о компании. Установите оповещения в Facebook, чтобы быстрее всех узнавать о важном заявлении потенциального клиента и выиграть время.

Социальные сети иногда становятся первым источником новейшей информации о компании. Установите оповещения в Facebook, чтобы быстрее всех узнавать о важном заявлении потенциального клиента и выиграть время. Оповещения от LinkedIn. На этой платформе можно подключить уведомления о появлении новых вакансий. Они предупредят о возможных кадровых изменениях в интересующей вас компании.

На этой платформе можно подключить уведомления о появлении новых вакансий. Они предупредят о возможных кадровых изменениях в интересующей вас компании. Social Listening Tools. Эти инструменты мониторят упоминания вашего бренда в социальных сетях. Самые известные среди них: Sprout Social, Hootsuite и Buffer. Но есть и другие полезные варианты, которые предоставят необходимую информацию и аналитику.

Эти инструменты мониторят упоминания вашего бренда в социальных сетях. Самые известные среди них: Sprout Social, Hootsuite и Buffer. Но есть и другие полезные варианты, которые предоставят необходимую информацию и аналитику. Рассылки. Информация о новостях, происходящих в индустрии, может стать лучшим источников триггеров продаж. Регулярно узнавайте, что происходит в интересующей вас сфере — подписки на сайты значительно ускорят этот процесс.

Информация о новостях, происходящих в индустрии, может стать лучшим источников триггеров продаж. Регулярно узнавайте, что происходит в интересующей вас сфере — подписки на сайты значительно ускорят этот процесс. Пресс-релизы и блоги. Это удобный способ отслеживать важные события, происходящие в компании. Такие порталы, как PR Newswire, предоставляющие информацию о новых пресс-релизах, позволяют оставаться в курсе событий. Однако не все новости передаются в эти службы. В некоторых случаях свежую информацию можно найти только в блоге компании.

Это удобный способ отслеживать важные события, происходящие в компании. Такие порталы, как PR Newswire, предоставляющие информацию о новых пресс-релизах, позволяют оставаться в курсе событий. Однако не все новости передаются в эти службы. В некоторых случаях свежую информацию можно найти только в блоге компании. Отчетные презентации. Некоторые компании разрешают индивидуальным инвесторам прослушивать их звонки в прямом эфире, а также записывать и транскрибировать их. Эти записи доступны в Seeking Alpha и других сервисах. Они предоставляют полезную информацию об актуальной финансовой деятельности компании.

Некоторые компании разрешают индивидуальным инвесторам прослушивать их звонки в прямом эфире, а также записывать и транскрибировать их. Эти записи доступны в Seeking Alpha и других сервисах. Они предоставляют полезную информацию об актуальной финансовой деятельности компании. Email-трекинг. Есть множество инструментов, которые подскажут, добралось ли ваше послание до цели. С помощью таких сервисов, как Yesware, HubSpot и SalesLoft, можно узнать, открыл ли потенциальный клиент ваше письмо. В них также можно найти дополнительные метрики, которые помогут определить подходящее время и формат для следующей email-рассылки.

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