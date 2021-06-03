Для полива и не только: агростартап из Саудовской Аравии находит новое применение морской воде

Мировые океаны приносят нам много пользы: они вырабатывают больше половины кислорода, необходимого для дыхания, регулируют климат и являются источником разнообразных видов рыб. Однако у соленой океанской воды есть один недостаток: она не подходит для полива урожая.
Стартап Red Sea Farms из Саудовской Аравии при Научно-технологическом университете имени короля Абдаллы решил это исправить. Он разрабатывает технологию, которая позволяет применять соленую воду не только для полива растений, но и для охлаждения теплиц энергоэффективным способом.
Red Sea Farms орошает культуры на полях, а также выращивает растения при помощи гидропоники, используя смесь из 90% соленой воды и 10% пресной. Сейчас компания выращивает томаты методами селекции, разведения и прививания, чтобы получить корни, способные расти в соленой воде.
Такая технология позволит заниматься сельским хозяйством даже в тех областях мира, где не хватает пресной воды и пахотных земель, а температура недостаточно благоприятна для растений.
Кроме того, Red Sea Farms также применяет соленую воду в испарительной системе охлаждения. Этот метод в сочетании с солнечными панелями на теплицах позволяет сократить выбросы углерода и потребление пресной воды при производстве продуктов питания.
На рынках Саудовской Аравии уже продаются помидоры от Red Sea Farms — как обычные, так и черри. По словам сооснователя и CSO компании Марка Тестера, помидоры, выращенные в соленой воде, на самом деле слаще, чем обычные, так как под действием соли растения вырабатывают больше сахара. Кроме того, их кожура немного толще, что делает их хрустящими и продлевает срок хранения.
Сейчас Red Sea Farms производит продукты питания, но в долгосрочной перспективе планирует развивать свою технологию и выдавать лицензии третьим сторонам.
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