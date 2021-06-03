Мировые океаны приносят нам много пользы: они вырабатывают больше половины кислорода, необходимого для дыхания, регулируют климат и являются источником разнообразных видов рыб. Однако у соленой океанской воды есть один недостаток: она не подходит для полива урожая.

Стартап Red Sea Farms из Саудовской Аравии при Научно-технологическом университете имени короля Абдаллы решил это исправить. Он разрабатывает технологию, которая позволяет применять соленую воду не только для полива растений, но и для охлаждения теплиц энергоэффективным способом.

Для полива и не только: агростартап из Саудовской Аравии находит новое применение морской воде