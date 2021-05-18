Чем раньше, тем лучше: Samsung исследует и разрабатывает сети 6G

Сейчас многие компании и страны сталкиваются с проблемами при развертывании сетей 5G. Этот протокол еще не скоро станет стандартом связи, но потенциально может изменить целые отрасли.Однако это не помешало южнокорейскому гиганту электроники Samsung оценить потенциал следующего поколения сетей 6G. Компания выпустила отчет 6G: The Next Hyper-Connected Experience For All, в котором рассказала о главных трендах, технических требованиях, способах применения и сопутствующих технологиях нового протокола связи.
О чем говорится в отчете Samsung
Глава Advanced Communications Research Center Сонхен Чой утверждает: несмотря на то, что внедрение 5G находится на начальной стадии, не стоит медлить с подготовкой к 6G. Дело в том, что период от начала исследования до коммерциализации коммуникационных технологий нового поколения обычно занимает около 10 лет.
Advanced Communications Research Center — подразделение Samsung Research, которое, среди прочего, занимается исследованием и разработкой сетей 6G. Согласно прогнозам Samsung, первые коммерческие сети 6G могут появиться уже в 2028 году, а их массовое распространение произойдет ближе к 2030 году.
В своем отчете компания также приводит примеры услуг, которые, по ее мнению, станут основными факторами распространения 6G. Среди них: высокоточные мобильные голографические дисплеи и расширенная реальность (Extended Reality, XR), сочетающая в себе виртуальную, дополненную и смешанную реальности.
Гигант предвидит огромное количество способов применения технологии XR в различных областях, в том числе развлечения, медицина, наука, образование и производство. При этом Samsung добавляет, что «текущей скорости сетей 5G недостаточно для непрерывной потоковой передачи».
В документе подчеркивается, что 6G потребуется достичь ряда показателей:
- сверхскоростная передача данных, превосходящая 5G;
- скорость загрузки не менее 1000 Гбит/с, что в 50 раз выше, чем у 5G;
- рекордно низкая задержка, которую Samsung описывает как «задержка по воздуху менее 100 мкс, сквозная задержка менее 1 мс и чрезвычайно низкое колебание задержки в несколько мкс».
Эти возможности позволят запускать 3D-голограммы на мобильных телефонах и воспроизводить физические объекты (например, людей, устройства, места), а также создавать цифровых двойников, способных взаимодействовать с VR-девайсами или голографическими экранами.
Почему сети 6G так интересны компаниям и странам
В своем отчете Samsung предоставила свежий взгляд на мобильную сеть следующего поколения. Однако преемником 5G интересуются и другие.
- В ноябре 2020 года Китай объявил о том, что собирает команды для разработки и изучения 6G. По словам заместителя министра Министерства науки и технологий Китая Ван Си, технология находится на начальном стадии, а ключевые показатели и сценарии применения еще не определены.
- Университет Оулу, расположенный в Финляндии, совместно с мобильным гигантом Nokia также занимается изучением и разработкой будущего стандарта связи.
Очевидно, что страны по всему миру не сидят сложа руки, ожидая завершения развертывания 5G, чтобы приступить к реализации 6G. В то же время многообещающие аспекты сетей нового поколения, представленные в отчете Samsung, такие как максимальное сокращение задержки и беспрецедентная скорость загрузки, должны пробудить интерес технологических компаний.
Согласно отчету MIT Tech Review, исследователи обнаружили ограничения 5G, препятствующие развертыванию технологий будущего. 6G, в свою очередь, может стать движущей силой ИИ и алгоритмов МО нового поколения, а также развития автономных транспортных средств.
Кроме того, как сообщает Samsung, сверхбыстрая сеть позволит генерировать и обрабатывать данные в реальном времени. Это значительно повысит эффективность работы в таких областях, как финансы и здравоохранение.
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