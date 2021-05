Сейчас многие компании и страны сталкиваются с проблемами при развертывании сетей 5G. Этот протокол еще не скоро станет стандартом связи, но потенциально может изменить целые отрасли.

Чем раньше, тем лучше: Samsung исследует и разрабатывает сети 6G

Дарья Сидорова

Однако это не помешало южнокорейскому гиганту электроники Samsung оценить потенциал следующего поколения сетей 6G. Компания выпустила отчет 6G: The Next Hyper-Connected Experience For All, в котором рассказала о главных трендах, технических требованиях, способах применения и сопутствующих технологиях нового протокола связи.