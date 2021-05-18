Чем раньше, тем лучше: Samsung исследует и разрабатывает сети 6G

Сейчас многие компании и страны сталкиваются с проблемами при развертывании сетей 5G. Этот протокол еще не скоро станет стандартом связи, но потенциально может изменить целые отрасли.

О чем говорится в отчете Samsung

Глава Advanced Communications Research Center Сонхен Чой утверждает: несмотря на то, что внедрение 5G находится на начальной стадии, не стоит медлить с подготовкой к 6G. Дело в том, что период от начала исследования до коммерциализации коммуникационных технологий нового поколения обычно занимает около 10 лет.

Advanced Communications Research Center — подразделение Samsung Research, которое, среди прочего, занимается исследованием и разработкой сетей 6G. Согласно прогнозам Samsung, первые коммерческие сети 6G могут появиться уже в 2028 году, а их массовое распространение произойдет ближе к 2030 году.

В своем отчете компания также приводит примеры услуг, которые, по ее мнению, станут основными факторами распространения 6G. Среди них: высокоточные мобильные голографические дисплеи и расширенная реальность (Extended Reality, XR), сочетающая в себе виртуальную, дополненную и смешанную реальности.

Гигант предвидит огромное количество способов применения технологии XR в различных областях, в том числе развлечения, медицина, наука, образование и производство. При этом Samsung добавляет, что «текущей скорости сетей 5G недостаточно для непрерывной потоковой передачи».

В документе подчеркивается, что 6G потребуется достичь ряда показателей:

сверхскоростная передача данных, превосходящая 5G;

скорость загрузки не менее 1000 Гбит/с, что в 50 раз выше, чем у 5G;

рекордно низкая задержка, которую Samsung описывает как «задержка по воздуху менее 100 мкс, сквозная задержка менее 1 мс и чрезвычайно низкое колебание задержки в несколько мкс».

Эти возможности позволят запускать 3D-голограммы на мобильных телефонах и воспроизводить физические объекты (например, людей, устройства, места), а также создавать цифровых двойников, способных взаимодействовать с VR-девайсами или голографическими экранами.

Почему сети 6G так интересны компаниям и странам

В своем отчете Samsung предоставила свежий взгляд на мобильную сеть следующего поколения. Однако преемником 5G интересуются и другие.

В ноябре 2020 года Китай объявил о том, что собирает команды для разработки и изучения 6G. По словам заместителя министра Министерства науки и технологий Китая Ван Си, технология находится на начальном стадии, а ключевые показатели и сценарии применения еще не определены.

Университет Оулу, расположенный в Финляндии, совместно с мобильным гигантом Nokia также занимается изучением и разработкой будущего стандарта связи.

Очевидно, что страны по всему миру не сидят сложа руки, ожидая завершения развертывания 5G, чтобы приступить к реализации 6G. В то же время многообещающие аспекты сетей нового поколения, представленные в отчете Samsung, такие как максимальное сокращение задержки и беспрецедентная скорость загрузки, должны пробудить интерес технологических компаний.

Согласно отчету MIT Tech Review, исследователи обнаружили ограничения 5G, препятствующие развертыванию технологий будущего. 6G, в свою очередь, может стать движущей силой ИИ и алгоритмов МО нового поколения, а также развития автономных транспортных средств.

Кроме того, как сообщает Samsung, сверхбыстрая сеть позволит генерировать и обрабатывать данные в реальном времени. Это значительно повысит эффективность работы в таких областях, как финансы и здравоохранение.

Источник.