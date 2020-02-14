«Сколтех» попросил 27 млрд рублей на выпуск компонентов для 6G

Сколковский институт науки и технологий предложил создать в России центр по производству компонентов для оптоэлектроники, с помощью которых можно развивать 6G, интернет вещей и «умное» здравоохранение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию «Сколтеха».

В «Сколтехе» посчитали, что на реализацию проекта потребуется как минимум 12,6 млрд рублей до 2024 года. При этом оптимальной институт назвал сумму в 27 млрд рублей.

Руслан Юнусов, гендиректор Российского квантового центра (резидент «Сколково»), рассказал, что средства должны пойти на закупку оборудования, создание чистой зоны и запуск производства. По его словам, речь идет о государственном финансировании.

По данным Юнусова, «Сколтех» хочет запустить мелкое и среднесерийное производства, выпуск больших серий компонентов не планируется. Строительство центра займет не менее двух лет, оценивает он.

«Сколтех» планирует привлечь к производству 10 научно-исследовательских институтов и 9 производственных компаний, говорится в презентации института. В частности, среди потенциальный участников проекта упоминаются «Ростех», «Росатом», МГУ и МФТИ.

«Сколтех» был основан в 2011 году при поддержке Массачусетского технологического института. Учредители института — МФТИ, Томский политехнический университет, московская школа управления «Сколково», Российская экономическая школа, «Роснано», РВК, ВЭБ, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Научный центр РАН в Черноголовке и Сбербанк.

Фото: Pavel Kuzmichev / Shutterstock