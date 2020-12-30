Самые дорогие кроссовки на рынке перепродажи в 2020 году

2020 год стал очень прибыльным для рынка кроссовок. Этому способствовали многочисленные коллаборации. Кроссовки — один из самых популярных товаров года, их часто перепродают, а ресейл модной обуви уже превратился в универсальную идею для бизнеса, которым занимаются даже начинающие предприниматели. Представляем список самых дорогих кроссовок, которые появились на рынке ресейла в 2020 году.
В 2020 году появилась масса новинок, которые быстро стали востребованными. Самым популярным брендом кроссовок на ресейл-платформах стал Air Jordan. Это случилось благодаря запуску документального сериала с Майклом Джорданом «Последний танец».
Модели «Chunky Dunkys» и Grateful Dead SB продаются на ресейл-площадке StockX более чем за $1100 и $700 соответственно.
Рынок ресейла с капитализацией в $2 млрд оказался в некоторой степени защищенным от пандемии. В начале локдауна GOAT, ведущая платформа для перепродажи кроссовок, зафиксировала большое количество новых продавцов. StockX в июльском отчете объявила, что объем продаж за весь период существования площадки превысил $10 млн, а продажи в мае и июне побили все рекорды.
Представляем самые дорогие модели кроссовок 2020 года по версии люксового онлайн-реселлера The RealReal.
10. Nike Air Force 1 Low Scarr's Pizza
Проданы за $5000.
Эти кроссовки стали результатом коллаборации Nike и нью-йоркской пиццерии Scarr's Pizza. Обувь была выпущена в августе 2019 года и вдохновлена ретро-стилем ресторана.
9. Nike SB Dunk Low «Reese Forbes Denim»
Проданы за $5250.
Эти кроссовки, выпущенные в 2002 году, были второй коллаборацией легенды скейтбординга Риз Форбс с Dunk. Особенность модели в сочетании двух видов денима.
8. Nike x Tom Sachs Mars Yard 1.0
Проданы за $5300.
Дизайнер Том Сакс совместно с Nike создал кроссовки, вдохновленные его опытом работы с учеными из NASA. Впервые они были представлены в мае 2012 года, а повторный выпуск состоялся в 2017 году.
7. Jordan 1 Retro Legends of Summer Red Glitter
Проданы за $6500.
Эти блестящие кроссовки были выпущены в 2013 году, во время осеннего тура Джастина Тимберлейка и Jay-Z Legends of Summer. На момент релиза фанатам было отдано всего несколько пар.
6. Nike Air Force 1 Low G Dragon Peaceminusone Para Noise
Проданы за $8000.
Низкие кроссовки с логотипом Nike из желтой кожи и цветочной вышивкой на язычке.
5. Jordan 1 Retro Legends Of Summer
Проданы за $8000.
Эта ограниченная серия Jordan 1 также выпущена в рамках осеннего тура Джастина Тимберлейка и Jay-Z Legends of Summer 2013 года. Эта пара появилась на рынке ресейла только через год после релиза.
4. Nike MAG «Back To The Future»
Проданы за $9995.
Кроссовки, вдохновленные обувью персонажа Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее 2», были выпущены в 2011 году. В описании на сайте Stadium Goods они описываются как «пожалуй, самые востребованные кроссовки всех времен».
3. Jordan 3/8 Retro «Kobe Bryant» PE Pack
Проданы за $11875.
14 февраля 2016 года бренд Jordan выпустил специальную серию в честь легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Эта модель — дань уважения спортсмену. Она выполнена в цветах команды Los Angeles Lakers. Эти кроссовки стали еще популярнее после внезапной смерти Брайанта.
2. Air Jordan 1 High OG Dior
Проданы за $16500.
Культовые кроссовки Dior стали результатом коллаборации дизайнера Ким Джонс и бренда Jordan. Эта пара, выпущенная в апреле 2020 года, представляет собой успешное сочетание кроссовок и высокой моды.
1. 2005 Parra x Nike Air Max 1 Hyperstrike Albert Heijn Amsterdam
Проданы за $20000.
Тираж данной модели составляет всего две пары. Над ее созданием трудился нидерландский художник Питер Янсен. Вдохновение он черпал из родного города Амстердама, а цвета повторяют стилистику Albert Heijn, нидерландской сети супермаркетов.
Это одна из самых популярных моделей Air Max в мире. На сайте их раскупили менее, чем за 24 часа.
Фото на обложке: info.cineberg.com / Depositphotos
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