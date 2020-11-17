Как накопить состояние с помощью масштабируемого дохода

Цифровой бизнес с масштабируемым доходом — отличный источник дополнительного заработка и способ получить финансовую свободу. Писатель Бен Ле Форт рассказал, в чем разница между масштабируемым и пассивным доходами, и поделился личным опытом создания такого бизнеса.

Что такое масштабируемый доход и чем он отличается от пассивного

Блогеры и создатели роликов для YouTube часто называют заработки от цифрового бизнеса пассивным доходом. К ним относится партнерский маркетинг, продажа цифровых и информационных продуктов, ПО и товаров, а также прибыль от онлайн-рекламы.

Однако на деле все эти виды заработка являются масштабируемым доходом — его размер нестабилен, но при этом не ограничен. Продажа онлайн-курсов — один из примеров бизнеса с таким видом заработка по следующим причинам.

Если никто не купит курс, продавец ничего не заработает.

Продажа дополнительных курсов не требует лишних затрат, так как это цифровой продукт.

При продаже цифрового продукта издержки производства практически равны нулю.

Затраты на производство одинаковы как при продаже курсов на сумму $0, так и на $1 млн.

Конечно, в таком бизнесе на каждый дополнительно заработанный доллар приходится меньше трудозатрат, но это не значит, что можно совсем ничего не делать.

Чтобы получать пассивный доход, не нужно работать. Фактически это прибыль от инвестиций — дивиденды от акций, проценты по облигациям или заработок со сдачи недвижимости в аренду.

Помимо получения наследства, единственный способ получить высокий пассивный доход — накопление активного заработка, экономия денег и инвестирование. Активный заработок можно получать как от основной работы, так и от подработки с масштабируемым доходом.

Есть два способа увеличить свои накопления: сильнее экономить и зарабатывать больше. Умение экономить —важный шаг к финансовой свободе. Если вы не научитесь экономить при относительно низком доходе, то, скорее всего, потеряете много денег при его увеличении.

Однако, скорее всего, вы не сможете откладывать большие суммы с основного заработка из-за расходов на жилье, транспорт, питание и другие потребности. В таком случае можно найти дополнительные источники заработка, например подработка с масштабируемым доходом.

Подработка с масштабируемым доходом принесла мне первые $100 тысяч

Два года назад я занялся писательством в качестве дополнительного заработка. За первый месяц я заработал $15.

Я продолжал писать и собирал аудиторию, и постепенно доход от писательства начал расти. В начале 2020 года я запустил платный онлайн-курс и теперь развиваю канал на YouTube.

Подработка приносит мне $2,5-4 тысячи в месяц, что составляет $30-54 тысячи в год. Дополнительный заработок я инвестирую в фондовый рынок, так как все расходы на жизнь покрывает основная работа. Таким образом, я смог накопить более $100 тысяч на инвестиционном счете на много лет раньше, чем я мог себе представить.

Прогноз: когда мои накопления достигнут $1 млн

Я составил прогноз того, сколько времени потребуется, чтобы накопить $1 млн, с учетом моих текущих инвестиций, сбережений от основной работы и прибыли с подработки.

Если доход от подработки не вырастет, на накопление $1 млн понадобится 10 лет.

Если прибыль от подработки удвоится в течение следующего года, а затем перестанет расти, я накоплю $1 млн в течение 6 лет.

Если прибыль от подработки удвоится в течение следующего года, а затем повторно удвоится еще через два года, то $1 млн у меня будет уже в течение 4 лет.

Таким образом можно значительно увеличить свое состояние.

Четко поставленная цель оправдывает усилия

Самое ценное, что можно купить за деньги, — это свобода и возможность заниматься любимым делом. Превратите свое хобби в источник дополнительного масштабируемого дохода, чтобы ее достичь.

Возможно, на это придется потратить несколько лет. Однако преимущества масштабируемого дохода оправдывают усилия и жертвы, на которые приходится пойти.

Источник.