7 качеств ученых, которые помогут построить карьеру

Наука влияет на многие аспекты нашей жизни и даже может изменить наш подход к построению карьеры: дело в том, что ученые совершают новые открытия благодаря определенным моделям поведения. Университет штата Мичиган попросил их рассказать, какие именно качества помогают им добиваться наибольших результатов.

Объективность, честность и скромность

64% участников опроса считают, что для достижения целей важна честность, а 21% называют объективность. 19% ученых также ценят скромность, а именно готовность изменить свою позицию, если новая информация ставит ее под сомнение.

Как применить эти модели поведения к построению карьеры? Во-первых, частно говорите себе о том, в каким аспектах вам требуются улучшения. Проанализируйте свой подход к работе и подумайте, как повысить его эффективность. Научитесь признавать свои ошибки. А если вы убеждены в чем-то, будьте готовы узнать что-то новое по этой теме.

Любознательность

Согласно отчету аналитической платформы SAS, любознательность — новый востребованный навык на рынке труда. Это подтверждают ученые из исследования Университета штата Мичиган: 60% из них считают, что это качество помогает достигать успеха.

Любознательность пригодится любому специалисту. 58% руководителей из опроса SAS отмечают, что это важный навык для топ-менеджеров. 56% считают, что он необходим директорам и руководителям отделов, 51% — менеджерам среднего звена, а 53% — сотрудникам начального уровня.

Чтобы освоить этот навык, нужно стремиться к новым знаниям по различным темам и задавать вопросы с целью добраться до самой сути проблем.

Интересуйтесь не только своей сферой деятельности, но и смежными областями. Например, если вы работаете в HR, попробуйте исследовать, как удержание талантов влияет на финансовые показатели компании. Если же вы занимаетесь маркетингом, изучите, как экологичные практики отражаются на PR-кампании организации.

Старайтесь изучать как широкие, так и более узкие темы. Как примеру, исследуйте область управления цепочками поставок, а затем углубитесь в судоходную отрасль и ее влияние на работу вашей организации.

Настойчивость

Это еще один важный элемент научного подхода, по мнению 34% ученых, опрошенных Университетом штата Мичиган. Этот навык характеризуется упорством и способностью доводить дело до конца несмотря на сложности.

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Чтобы построить хорошую карьеру, как правило, нужно уметь преодолевать трудности. В любой момент можно столкнуться со сложной проблемой, для решения которой потребуются месяцы. А если вы упустили возможность получить повышение, важно не сдаваться и помнить, что скоро вам выпадет новый шанс.

Настойчивость также связана со смелостью. Порой приходится принимать непопулярные решения, чтобы команда двигалась вперед, и не бояться предлагать важные улучшения.

Внимание к деталям

14% опрошенных считают, что внимательность играет важную роль в науке. Это качество помогает замечать события в вашей сфере и за ее пределами, подмечая сигналы, указывающие на изменения и возможности для улучшений.

Внимательность также позволяет построить хорошие отношения и крепкие профессиональные сети. Когда человек вовлечен в разговор и не отвлекается на устройства, он способен лучше демонстрировать поддержку и сочувствие, а также учиться у других.

Способность и готовность сотрудничать

Сотрудничество — основа научного процесса, считают 7% ученых, участвовавших в исследовании Университета штата Мичиган. Это отражено и в опросе LLC, который показал, что 39% людей раздражают высокомерные коллеги.

Сотрудники хотят работать с людьми, которые их ценят и призывают высказывать свое мнение, а также избегают эгоцентриков. Конечно, уверенность в себе и своих убеждениях важна, но при этом необходимо приветствовать и чужие идеи.

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Исходите из предположения о том, что вы не знаете ответы на все вопросы. Позвольте окружающим высказывать свои мысли и точки зрения. Так вы получите более полную картину и с большей вероятностью решите возникшую проблему.

Представителю любой сферы и профессии важно постоянно учиться как на неудачах, так и на успехах. Старайтесь отказываться от тех процессов, которые не приносят результатов. Делитесь знаниями с другими. Помогая не только себе, но и окружающим, легче добиваться новых карьерных высот.

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Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock