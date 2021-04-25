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YOUNG

Как развить гибкие навыки для будущей карьеры?

YOUNG
Наталия Луговец
Наталия Луговец

Психолог международной школы Exupery International School (EIS)

Мария Передок

Наталия Луговец, психолог международной школы Exupery International School (EIS), рассказывает, возможно ли развить soft skills самостоятельно и почему они так важны в современном мире. 

Умение нестандартно мыслить и принимать решения, эффективно общаться и работать в команде — все это относится к гибким навыкам или soft skills, которые сегодня важны при трудоустройстве и построении карьеры, а зачастую востребованы не меньше, чем профессиональные навыки — hards skills. При этом, если профессиональные навыки четко измеряются, то гибкие оценить достаточно сложно. 

Как развить гибкие навыки для будущей карьеры?

Soft и hard

Гибкие навыки — это социальные способности, умение эффективно выстроить взаимоотношения с другими людьми и приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Они важны для любой профессии: дизайнера, программиста, врача или топ-менеджера. При этом для руководителей понимание людей и эффективная коммуникация могут быть гораздо важнее технических знаний, которым можно быстро научиться. 

Профессиональные навыки — это те знания, которые необходимы в конкретной профессии, без них карьерный рост невозможен. Например, для программиста — оперирование определенными языками программирования, а для врача — компетентность в медицинской области. 

Можно ли обойтись только soft skills или наоборот — быть успешным, обладая hards skills? Миром правит «здоровый» баланс 50 на 50, поэтому обойтись одними «прокаченными» способностями без других не получится. Soft skills говорят нам о сильных и слабых сторонах человека, а также о том, что ему необходимо развивать. «Чего я хочу», «какой запрос у общества» и «что я могу» — анализ этих составляющих поможет вам понять возможности профессиональной карьеры. 

Гибкость — залог успеха

В бизнес-среду понятие гибких навыков вошло в 90-е годы XX века. Если с жесткими навыками все понятно, ведь каждой профессии необходимы конкретные профессиональные знания, то с гибкими дело обстоит гораздо сложнее. 

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Ключевые soft skills: 

Коммуникативные навыки: умение общаться и выстраивать долгосрочные отношения, работать в команде и аргументировать свою позицию. В основе коммуникативных навыков лежит эмоциональный интеллект, способность понимать чувства других и контролировать свои. 

Навыки самоорганизации: умение организовать учебу или работу и правильно расставлять приоритеты, тайм-менеджмент, способность эффективно переключать внимание. 

Креативные навыки: способность нестандартно мыслить. В современном мире это важно не только для представителей творческих профессий, но и для специалистов других отраслей. В любой работе мы сталкиваемся с нестандартными задачами, которые требуют нешаблонного подхода. 

Работа с информацией: эффективно ориентироваться в огромном потоке информации, качественно ее отбирать, анализировать и делать выводы. 

Стрессоустойчивость: ускоренная адаптация зачастую не проходит без стресса, поэтому на первый план, несомненно, выходит способность человека справляться с ним и при этом сохранять работоспособность. Без стрессоустойчивости даже лучший специалист долго свою работу выполнять не сможет. 

Как обучиться гибким навыкам, если ты школьник? 

  1. Настройтесь на постоянное обучение и совершенствование: на марафон, а не на спринт. Чтобы выработался навык, надо вначале получить знания, а затем их отработать на практике. 
  2. Ставьте себе конкретные цели: не «развить эмоциональный интеллект», а «понимать свои эмоции и не срываться на близких». 
  3. Составьте план действий. Продумайте план на день и то, сколько времени это займет. 
  4. Найдите примеры для подражания — в личностном и профессиональном плане. Вдохновение — это очень важно.
  5. Идите в пространство, где вам сложно, но делайте это постепенно. Например, если вы хотите преодолеть страх выступления на публике, начните с маленькой аудитории — семьи или друзей, а затем расширьте ее до класса или школы. 
  6. Не надо «ломать себя» — все мы разные. Интроверт вряд ли станет экстравертом и душой компании, но при этом он может научиться эффективно работать в команде и при этом чувствовать себя комфортно. 
  7. Всегда задавайте вопрос: «Хорошо ли мне сейчас?» Это способ проверить, что вы двигаетесь в правильном направлении. Выстраивайте индивидуальный путь, который может отличаться от других. 
  8. Не оставляйте развитие гибких навыков «на потом». Школа для оттачивания soft skills — самое безопасное место, где можно пробовать и ошибаться.

Современная система международного образования ориентируется как на качественное обучение, то есть на hard skills, так и на отработку гибких навыков — поддержку и становление человека как автора своей жизни. Эффективное освоение школьных предметов сделает вас конкурентоспособными и позволит поступить в престижный вуз, но для применения знаний на практике или успешного прохождения собеседования на работу необходимы именно soft skills. 

Работа в группах, презентации, установление отношений, клубы по интересам, творческие кружки, ученические самоуправления — все это поможет отточить необходимые для дальнейшей успешной карьеры гибкие навыки. Международная школа — идеальная «песочница», которая поможет привыкнуть взаимодействовать с людьми разных культур, быть открытым новому опыту. Гибкость формируется при соприкосновении с новым опытом, а английский язык в качестве основного языка обучения — это челлендж и мощный толчок к личностному развитию. Совершенствоваться можно всегда, поэтому начинайте «выстраивать» свой путь успеха здесь и сейчас, но не забывайте про баланс soft skills и hard skills — экзамены тоже никто не отменял.


Фото на обложке: Unsplash

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